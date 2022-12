Bergamo-Vibo partitissima dell'ultima di andata

ROMA- Serie A2 Credem Banca al giro di boa della Regular Season con l’ultima di andata in programma nel fine settimana del 17 e 18 dicembre. I match da recuperare e il grande equilibrio in classifica, con otto squadre raccolte in un fazzoletto di 4 punti tra il secondo e il decimo posto, rendono ardua la previsione sui possibili abbinamenti dei Quarti di Del Monte® Coppa Italia A2, ma ancor più entusiasmante il turno in arrivo.



Sabato 17 dicembre, alle 18.00, il PalaBarbazza di San Donà ospita il terzo incrocio tra HRK Motta di Livenza e Consoli McDonald's Brescia. Un successo a testa nei precedenti per una sfida tra il fanalino di coda della categoria, che ha accumulato 5 punti in 12 partite, e i Tucani lombardi, dodicesimi con 14 punti, aritmeticamente fuori dai giochi per l’ingresso al primo turno di Coppa Italia. Tra i padroni di casa Stefano Trillini è alla presenza n. 100 in Serie A Credem Banca. Tra gli ospiti milita Gianluca Loglisci, nella passata stagione tesserato con Motta.



Sempre sabato, alle 19.30, il calendario propone il big match inedito tra Agnelli Tipiesse Bergamo e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Dopo un ciclo di vittorie da tre punti nelle prime quattro giornate, gli orobici hanno rallentato e ora distano quattro lunghezze. A 21 punti in coabitazione con Santa Croce ma quarti per via di una vittoria in meno, in caso di sconfitta con la capolista calabrese i padroni di casa si ritroverebbero fuori dalle quattro teste di serie in chiave Del Monte® Coppa Italia. Gli ospiti, che hanno appena ingaggiato l’opposto Manuele Lucconi, possono invece laurearsi campioni d’inverno già in Lombardia e blindare il miglior abbinamento possibile in Coppa, ma in caso di passo falso avrebbero poi il recupero del 21 dicembre con Reggio Emilia per rifarsi. Tre ex orobici al servizio della Callipo: Michele Fedrizzi, Lorenzo Piazza e Jernej Terpin.



L’ultimo anticipo del sabato è fissato per le 20.30 e vede di fronte Conad Reggio Emilia e BAM Acqua S. Bernardo Cuneo. Nei precedenti sono avanti i reggiani con 7 vittorie a 5, compresa l’entusiasmante serie di Finale Play Off Promozione dell’annata precedente, conclusa con la vittoria degli emiliani. I padroni di casa sono undicesimi, ma non ancora matematicamente tagliati fuori dalla qualificazione alla Coppa di categoria perché il 21 dicembre recupereranno la trasferta a Vibo. Sul fronte piemontese, invece, per la certezza di chiudere il girone di andata tra le prime otto formazioni in classifica basterebbe invece un solo punto. Anche se la BAM cercherà di centrare un exploit da 3 punti a caccia dei Quarti come testa di serie con fattore campo a favore. Il bomber Diego Cantagalli è a 8 attacchi vincenti dai 1500 in carriera, l’avversario Luca Chiapello è a 1 presenza dalle 100 in Serie A.



La volata della 13a giornata va in scena domenica alle 18.00. La Pool Libertas Cantù ha operato un cambio di passo nell’arco del torneo piazzandosi al sesto posto con concrete possibilità di entrare tra le quattro teste di serie in caso di risultati favorevoli dagli altri campi e il quinto successo in altrettanti incroci contro la Videx Yuasa Grottazzolina al giro di boa. I marchigiani vogliono “esorcizzare” la loro bestia nera e conservare il secondo posto, magari giocandosi le chance residue di un sorpasso last minute alla capolista Vibo, che però ha 3 punti in più e due match da disputare. Tra i padroni di casa Kristian Gamba è a 19 punti dai 1500 nelle stagioni regolari.



Fischio d’inizio alle 18.00 anche per Cave Del Sole Lagonegro - Tinet Prata di Pordenone, scontro inedito con Antonio De Paola nei panni dell’ex di turno visti i suoi trascorsi con il Club lucano. I padroni di casa cercano punti d’oro per risalire e buttarsi alle spalle una classifica traballante nella penultima casella della categoria con 12 punti all’attivo senza la possibilità di agguantare la qualificazione alla Del Monte® Coppa Italia. A credere nell’impresa di concorrere per il trofeo di categoria è il sestetto friulano, nono e in lizza nel gruppone a 18 punti, ma sulla carta sfavorito nei confronti di Castellana Grotte e Porto Viro, squadre con gli stessi punti, una vittoria in più e una partita a testa da recuperare. Record in vista per due atleti del team ospite: Nicolò Katalan - 6 punti ai 500 e Michal Petras - 8 attacchi vincenti ai 500.