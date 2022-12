Reggio Emilia si conferma bestia nera di Cuneo

REGGIO EMILIA- La Conad Reggio Emilia, nell'anticipo dell'ultima di andata, si conferma la bestia nera della BAM Acqua S.Bernardo Cuneo sconfiggendola ancora una volta, dopo averla superata lo scorso anno in Coppa Italia e nei play off promozione.

Si parte. Cantagalli scrive una formazione diversa dal solito: Classica regia di Sperotto con Suraci in posto 2; i ricevitori martello oggi sono capitan Mariano e Perotto. Il centro lo murano Volpe e Bucciarelli, la seconda linea è difesa da Cantagalli M.

Coach Giaccardi invece parte con la diagonale Pedron – Santangelo, in posto quattro ci sono capitan Botto e Parodi. I centrali sono Sighinolfi e Codarin; libero della formazione Bisotto.

Primo set di luci e ombre per la Conad che ingrana prima di cuneo ma non riesce a trovare il la e sul 15 pari si lascia scavalcare; poi però entrambe le squadre entrano in un limbo che risolve per prima la squadra di casa: Reggio conduce 1-0. Reggio trova la sua quadra e riesce a volare verso i 25 punti prima di Cuneo; pieni di orgoglio e competitività non hanno mai lasciato la presa tenendo ben otto punti di vantaggio. Reggio – Cuneo 2-0. Gli ospiti provano a ribaltare la situazione e si prendono il terzo set, ma non basta perché il Bigi esplode con la vittoria 3-1 dei suoi beniamini.

Fischio d’inizio e Suraci piazza un buon pallonetto dietro al muro (1-1). Ci mette le mani Bucciarelli e ferma Botto (5-3). Ace di Sperotto (7-4). Recupero sensazionale di Perotto e poi la chiude Mariano (10-8). Perotto si infila tra il muro scomposto di Pedron e Sighinolfi (15-13). Cuneo scavalca la formazione di Coach Cantagalli che si trova costretto a chiamare time-out (15-16). Inizia una fase di stallo dove si continua punto a punto (17-17). Ace di Suraci, scavalca Reggio (19-18). Ancora parità (22-22). Set point per la Conad dopo un errore di Cuneo (24-23), ma Capitan Botto trova la parità (24-24). Reggio riesce a sfruttare al meglio i punti deboli avversari e, con un errore di Santangelo, Reggio conquista il primo set (26-24).

Secondo set avanti Conad con l’attacco nei tre metri di Volpe (4-1). Ace per Sperotto, la Conad accelera e va a +5 (8-3). Reggio riesce finalmente a spiccare il volo; Cantagalli L. chiede il video check vincente e porta i suoi in vantaggio di otto misure (13-5). Cerca di chiudere il gap Cuneo ma Suraci mette a terra un meteorite (17-10). Primo tempo vincente di Bucciarelli (19-12). Perotto appoggia la sfera sul muro ospite che la manda out (22-19). Set point preso da Suraci con un pallonetto in mezzo al campo (24-20), chiudono il set i biancoblu con un errore e concedono almeno un punto alla Conad (25-21).

Terzo set sentito sia in campo che dalla tifoseria avversaria (3-3). Cuneo prova ad allungare ma Suraci gli sta sotto il naso (6-7). Bucciarelli in primo tempo (11-11). Cuneo trova il break di vantaggio (14-16). Suraci cerca di stringere il gap (18-19). Cuneo vuole ribaltare la situazione e Botto chiude la diagonale stretta dell’allungo (19-22). Santambrogio, per Sperotto, sceglie capitan Mariano dalla seconda linea (20-23). Set point per la BAM (20-24), Mariano lo annulla (21-24). Sighinolfi dal centro vince il terzo set (21-25).

Monster block di Volpe e Reggio parte subito esprimendo il suo gioco (3-1). Suraci a tutto braccio sfrutta il muro di Pedron (7-6). Due errori consecutivi dei piemontesi concedono un respiro a Volley Tricolore (11-9). Insiste Suraci a Muro (12-9). Ancora muro, stavolta di Volpe (16-13). Cuneo Recupera (18-19) ma poi Suraci da posto quattro fa male (19-19). Ace di Suraci (21-20). Prima da posto quattro e poi dai nove metri Mariano si prende due misure di vantaggio (23-20). Altro muro per volpe, set point di Reggio (24-21), chiude poi il match Mariano (25-22).

I PROTAGONISTI-

Massimiliano Giaccardi (Allenatore Bam Acqua San Bernardo Cuneo)- « E’ un percorso; io nei time out, tra un set e l’altro ho ricordato ai ragazzi che queste situazioni non si risolvono da un giorno all’altro. L’importante è rimanere lì duri, continuare a lavorare per provare ad avere in trasferta le stesse certezze che abbiamo in casa. Adesso il nostro destino è nelle mani di altri per l’ingresso nella Coppa Italia; mi dispiace molto, perché i ragazzi per l’impegno e il lavoro non se lo meritano, però domani saremo lì con le dita incrociate sperando d’avere una chance».

IL TABELLINO-

CONAD REGGIO EMILIA – BANCA ALPI MARITTIME ACQUA S.BERNARDO CUNEO 3-1 (26-24, 25-21, 21-25, 25-22)

CONAD REGGIO EMILIA: Sperotto 17, Suraci 16, Volpe 10, Bucciarelli 18, Mariano 20, Perotto 11; Cantagalli M. (L); Santambrogio 1, Torchia 3. N.e. Jendoubi, Cantagalli D., Meschiari, Mian, Elia (L) All. Luca Cantagalli.

BANCA ALPI MARITTIME ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Pedron 3, Santangelo 5, Sighinolfi 4, Codarin 12, Botto 20, Parodi 14; Bisotto (L), Cardona 15, Lanciani 2, Chiapello, Lilli (L). N.e. Esposito, Köpfli. All. Giaccardi

ARBITRI: Cruccolini, Papadopol

NOTE: Durata set: 33’, 28’, 28’, 28’ Tot: 107’.