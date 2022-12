Swan Ngapeth da Siena a Ravenna

LA CARRIERA-

Nato a Saint Raphael il 9 gennaio 1992, il più giovane degli Ngapeth ha diviso fin qui la sua carriera agonistica tra Francia (Tours, Beauvais, Poitiers, Tourcoing il suo percorso in patria) e Italia, dove ha indossato le maglie di Modena, Latina, Vibo Valentia e Siena, con cui ha iniziato questa annata agonistica.

E proprio in Toscana ha trovato i suoi “testimonial” di Ravenna: Ricci, Van Garderen, Pinali e Raffaelli, tutti ex giallorossi.

LE PAROLE DI SWAN NGAPETH-

« Tanti miei ex compagni mi hanno parlato molto bene della società, della città e di come si vive la pallavolo qui. Poi mi piace e mi stimola molto l’idea di lavorare con Marco Bonitta. In questi pochi giorni di allenamento con la squadra ho trovato davvero un bell’ambiente, un buon gruppo e tanti giovani di qualità e di grande prospettiva, che hanno voglia di imparare e di crescere ».

Per Ngapeth la partita di lunedì 26 a Santa Croce sull’Arno sancirà il debutto nel campionato di A2.

« Quel poco che ho conosciuto di questo torneo l’ho visto in qualche amichevole precampionato e nella gara di domenica al Pala Costa. E ho visto subito che il livello è più alto di quello che si può pensare, sicuramente è più alto rispetto alla A2 in Francia. Arrivo a Ravenna con grande entusiasmo e con l’obiettivo di aiutare i miei nuovi compagni a migliorare ulteriormente e a vincere quante più partite possibili ».

LE PAROLE DEL TECNICO MARCO BONITTA-

« E’ sicuramente un giocatore di qualità e in attacco in questo momento è uno dei migliori in A2. Quando si è profilata l’opportunità di ingaggiarlo l’abbiamo subito colta. Lo stiamo inserendo e testando in questi giorni ma sono sicuro che ci darà un grande aiuto ».