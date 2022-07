Swan Ngapeth chiude il reparto degli schiacciatori di Siena

SIENA- A completare il reparto schiacciatori arriva alla Emma Villas Aubay Siena Swan Ngapeth . Origini francesi (nasce a Saint- Raphaël in Francia), classe ’92, fratello minore di Earvin Ngapeth, Swan nell’ultima stagione ha vestito nuovamente la maglia di Modena dopo tre anni trascorsi a Latina, Vibo Valentia e a Poitiers in Francia. Swan Ngapeth sarà tra le bocche di fuoco del nuovo roster biancoblu unendosi agli altri posti quatto Petric, Van Garderen (compagni di reparto anche negli anni in gialloblu) e Raffaelli (incontrato l’anno a Poiters).

La pallavolo corre nel DNA della famiglia Ngapeth perché Swan è figlio di Eric, ex campione degli Anni Novanta e tecnico esperto. Ha iniziato la sua carriera nella Serie A francese, nel Tours, dove conquista subito il campionato e due coppe nazionali. La prima volta in Italia approda a Modena, nel 2016, dove vi rimane per due anni.

Nel suo palmares conta una SuperCoppa italiana con Modena, un campionato francese e tre coppe nazionali.

Mercoledì 20 luglio scadranno i termini per il tesseramento alla nuova stagione, e giovedì 21 luglio alle 14.30 avrà inizio la “Presentazione stagione 2022/2023 Pallavolo Serie A” che chiuderà il Volley Mercato e darà inizio ufficialmente alla nuova stagione della Emma Villas Aubay Siena in SuperLega.

LE PAROLE DI SWAN NGAPETH-



« È stata una trattativa last minute ma avevo espresso fortemente il desiderio di rimanere in Italia e quando è arrivata la telefonata del Direttore Sportivo Gabriele Cottarelli per la Emma Villas Aubay Siena non ci ho messo molto a dire sì. È un gruppo in cui in molti già ci si conosce. Conosco molto bene sia Petric che Raffaelli, Pinali, Van Garderen e Mazzone. Sono amici oltre compagni di squadra. Ma al di là del rapporto di amicizia credo sia una squadra competitiva anche se poi il valore tecnico si misura in termini di gruppo e di ciò che la squadra fa in campo. Siena per me sarà una novità come città da vivere. Mi sono già informato e molti italiani che conosco mi hanno parlato della sua bellezza e della sua storia. Non vedo l’ora di poterla visitare e ovviamente di tornare in campo. In queste settimane mi sono tenuto in allenamento anche con il beach volley. Ho iniziato dalla settimana scorsa ad allenarmi in vista della preparazione ».