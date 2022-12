I recuperi della 9a li vincono Vibo e Castellana Grotte

ROMA- I due recuperi in scena questa sera hanno chiuso la nona giornata di andata di Serie A2 Credem Banca e anche il girone di andata, decisivo per la qualificazione e per gli abbinamenti della Del Monte ® Coppa Italia di Serie A2. Se le prime otto del girone di andata, e dunque aventi accesso ai Quarti di Finale, erano già decise (Vibo Valentia, Cantù, Bergamo, Grottazzolina, Castellana Grotte, Santa Croce, Porto Viro e Cuneo), restavano due abbinamenti da definire: la vittoria della BCC Castellana Grotte contro Delta Group Porto Viro le farà rincontrare nei Quarti, mentre l’altra sfida sarà Pool Libertas Cantù – Kemas Lamipel Santa Croce. Tali sfide vanno completare il tabellone che nella parte alta già registrava Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - BAM Acqua S.Bernardo Cuneo (già certe del primo e dell’ottavo posto) e Agnelli Tipiesse Bergamo - Videx Yuasa Grottazzolina (già certe del quarto e quinto posto). Le gare dei Quarti sono in programma per giovedì 29 dicembre 2022. Il successo nello scontro diretto valido di fatto per il secondo posto promuove Castellana Grotte, che con 24 punti sorpassa in un colpo solo Grottazzolina, Bergamo e Cantù. Ferma al settimo posto invece la Delta Group Porto Viro, che rimane appaiata a Santa Croce a quota 21 ma con un peggior quoziente set. La settima posizione dei veneti combinata al salto in classifica dei pugliesi fino al secondo posto hanno fatto sì che la sfida si riproporrà anche in Coppa la sfida di questa sera: ai Quarti di Finale sarà di nuovo BCC Castellana Grotte - Delta Group Porto Viro. L’altra sfida che assegnerà la Semifinale vedrà la Pool Libertas Cantù (arretrata al terzo posto) ricevere la Kemas Lamipel Santa Croce (rimasta sesta), oltre alle due gare già note alla vigilia. Nell’altro incontro di serata, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia vince per 3-0 contro la Conad Reggio Emilia. Il match aveva valenza in ottica Serie A2 Credem Banca ma non di Coppa Italia, in quanto la Tonno Callipo si era già laureata campione d’inverno, mentre la Conad era già esclusa dalla competizione anche in caso di vittoria.

BCC CASTELLANA GROTTE - DELTA GROUP PORTO VIRO-

È una magnifica Bcc Castellana Grotte quella che travolge la Delta Group Porto Viro nel recupero della nona giornata del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. Finisce 3-1 (27-25, 17-25, 25-16, 25-21) lo scontro diretto del Pala Grotte. Secondo set escluso, domina la formazione allenata da Jorge Cannestracci vincendo e meritando in un colpo solo il secondo successo consecutivo in casa dopo quello di domenica con Santa Croce, il secondo posto in classifica con 24 punti alle spalle della capolista Vibo al termine del girone di andata, il diritto di giocare in casa i quarti di finale della Del Monte Coppa Italia il prossimo 29 dicembre (sarà ancora Porto Viro l’avversaria nel primo turno della competizione di Lega).

Sei punti nelle ultime due giornate consentono alla Bcc Castellana di chiudere in crescendo la prima parte di annata e rilanciarsi ulteriormente in vista del prossimo appuntamento di campionato: lunedì 26 dicembre 2022, ancora in casa, ancora al Pala Grotte, contro Grottazzolina.

Con Porto Viro, intanto, prestazione super nel complesso per i gialloblù: Theo Lopes è il top scorer con 18 punti, Zamagni si ferma a 13 ma con il 75% in attacco, anche Presta e Di Silvestre vanno in doppia rispettivamente con 10 e 12 punti, Marchisio chiude il match con il 75% di positive e il 69% di perfette. Sbaglia poco e riceve bene la New Mater con Tiozzo che sfiora le percentuali del proprio libero. Ha funzionato tutto, muro compreso (9 in totale nel match).

Coach Cannestracci conferma la Bcc vincente domenica con Santa Croce: Jukoski al palleggio, Theo Lopes opposto, Di Silvestre e Cattaneo schiacciatori, Zamagni e Presta centrali, Marchisio libero.

Coach Battocchio risponde presentando un Porto Viro che si schiera con l’ex Garnica regista, Krzysiek opposto, Pierotti e Sette in banda, Barone e l’altro ex Erati al centro, Russo libero. Panca, inizialmente, per il terzo ex della sfida, Vedovotto.

Il primo allungo è Bcc: Di Silvestre per il 4-2, Theo per il 6-3. Porto Viro rientra con il doppio muro di Erati (8-8) e trova il break fino all’11-14 con Pierotti. La Delta Group è compatta a muro: Sette per il 12-16. Proprio con il muro si rialza Castellana: Presta e Di Silvestre per il 16-16. La seconda parte del set è ancora in equilibrio: Erati e Theo fino al 19-19. Pierotti porta avanti Porto Viro sul 21-22, Presta attacca il 23-23. Il finale va in direzione Bcc e fa tutto Di Silvestre: annulla una palla set (24-24), ne accende due (26-25) e difende consentendo a Cattaneo di chiudere il 27-25.

La Delta Group parte benissimo nel secondo: 1-7 con un turno in battuta di Garnica che fa male alla Bcc. Dentro Tiozzo per Cattaneo: due dal capitano per accorciare sul 6-9. Insiste Porto Viro con Barone che spinge fino al 10-16 prima e all’11-17 poi. Castellana non rientra più: tutto facile per gli ospiti. Krzysiek e Garnica per il 14-21. Arrivano da Krzysiek anche i due del 16-24 per tante palle set in fila. Chiude Barone con il primo tempo che pizzica la linea di fondo: 17-25.

Zamagni e Presta rimettono in ritmo la Bcc: 5-3. Si rialza anche il Pala Grotte: Zamagni, Theo e ancora due volte Zamagni per un allungo importante fino al 15-10. Anche Presta incide: attacco e un paio di tocchi a muro per il 17-11 e un muro vero per il 19-11. È Porto Viro questa volta ad andare in difficoltà: Theo da posto 2 e Tiozzo a tutto braccio dalla battuta per il 21-12. Zamagni e due di fila di Di Silvestre per il 24-15. Il set lo chiude ancora l’1 gialloblù (7 per lui a fine terzo set): 25-16.

L’ace di Theo apre il quarto set (2-0), Zamagni riparte dal 4-1. Theo difende col piede, pipe dai 5 metri per Di Silvestre: 6-2. Il rosso a Presta concede il 7-4 a Porto Viro, il rosso a Krzysiek vale il 9-4. Zamagni infila altri due punti nel suo personale match da mvp: 14-9. L’ace di Tiozzo riscalda il Pala Grotte, quello di Theo lo fa saltare: 20-12. Porto Viro sbanda, ma Sette e Pierotti (con l’ace) riportano la Delta Group fino al 22-19. Ancora le mani di Zamagni nel momento giusto: 23-19. Tiozzo ne mette due in fila per il 25-19.

I PROTAGONISTI-

Matteo Battocchio (Allenatore Delta Group Porto Viro)- « C’è un po’ di rammarico più che altro per il primo set, in cui ci siamo fatti riprendere un buon vantaggio da una situazione studiata a tavolino. Nel terzo set siamo calati tantissimo su aspetti tecnici, ovvero battuta e ricezione, loro ci hanno fatto molto male in primo tempo e noi non siamo riusciti a rispondere a tono. Dopo di che abbiamo avuto un crollo emotivo, questo non va bene, dobbiamo capire perché e lavorarci tanto ».

IL TABELLINO-

BCC CASTELLANA GROTTE - DELTA GROUP PORTO VIRO 3-1 (27-25, 17-25, 25-16, 25-19) –

BCC CASTELLANA GROTTE: Jukoski 1, Cattaneo 1, Presta 10, Lopes Nery 18, Di Silvestre 12, Zamagni 14, Longo 0, Ndrecaj 0, Marchisio (L), Tiozzo 9. N.E. De Santis, Carelli, Sportelli. All. Cannestracci.

Delta Group Porto Viro: Garnica 1, Pierotti 16, Barone 6, Krzysiek 18, Sette 14, Erati 7, Russo (L), Vedovotto 1, Bellei 1, Sperandio 0, Zorzi 0. N.E. Lamprecht, Maccarone, Iervolino. All. Battocchio.

ARBITRI: Colucci, Di Bari.

Note - durata set: 33', 26', 24', 28'; tot: 111'.

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA - CONAD REGGIO EMILIA-

La Tonno Callipo Vibo Valentia infila la sesta vittoria consecutiva interna nel recupero della nona giornata, superando con un sofferto 3–0 la Conad Reggio Emilia e porta il margine di vantaggio a cinque punti sulla Bcc Castellana seconda in classifica.

Per quanto concerne le prestazioni individuali, il top scorer del match è stato l’austriaco Paul Buchegger, autore di 15 punti complessivi, con un muro, quattro ace ed un positivo 45% sui 22 palloni attaccati. In doppia cifra anche il laterale goriziano Jerney Terpin a quota 11, con un soddisfacente 65% di positività offensiva e del centrale Alessandro Tondo, autore di 10 punti, quattro dei quali a muro, a cui è stato assegnato il premio di mvp della contesa. Per quanto concerne la formazione emiliana, nessuno a raggiunto la doppia cifra, anche se hanno destato una buona impressione il centrale Nicolo Volpe e il laterale Riccardo Mian, entrato in corso d’opera, autori rispettivamente di nove e otto punti. Il prossimo impegno per Santi Orduna e compagni e nella festività di Santo Stefano quando, al “PalaMaiata” arriveranno i lucani del Lagonegro per la prima giornata del girone di ritorno. Giovedì 29, infine, chiusura dell’anno solare con la gara interna di Coppa Italia contro Cuneo.

Il coach brasiliano Cesar Douglas Silva schiera il capitano italo–argentino Santiago Orduna e l’austriaco Paul Buchegger sulla diagonale principale, Jerney Terpin e il serbo Nikola Mijailovic in banda, lasciando a riposo in questa circostanza Michele Fedrizzi (subentrato per uno scampolo di gara nel finale del terzo set), Davide Candellaro e Alessandro Tondo al centro, Domenico Cavaccini nel ruolo di libero.

Il tecnico di Cavriago Luca “Bazooka” Cantagalli, 57 anni compiuti lo scorso otto dicembre da fiducia al sestetto schierato nelle ultime settimane, con la diagonale formata da Sperotto e Diego Cantagalli, i laterali Mariano e Perotto, i centrali Volpe e Suraci e il libero Marco Cantagalli.

Dopo un avvio sostanzialmente equilibrato (8–5), la squadra di coach Douglas allunga decisamente il passo con Tondo e Buchegger in maniera decisa ben supportati dagli attaccanti di posto quattro Terpin e Mijailovic. Vibo abbassa la spia della concentrazione sul più bello (24–20), consentendo agli emiliani di farsi minacciosi annullando tre set point consecutivi grazie ad un punto di Diego Cantagalli e due errori consecutivi dei giallorossi in attacco (24–23). Fortunatamente, però, il braccio del poderoso opposto austriaco Paul Buchegger non trema e Vibo chiude il parziale al fotofinish (25–23).

Il secondo parziale si dipana sul filo del più assoluto equilibrio, con Vibo che non riesce a trovare l’acuto giusto per allungare in maniera decisa nel punteggio (8–6, 16–14, 21–19): arriva un altro finale col brivido, con Vibo che si porta avanti sul 24 a 21, ma gli ospiti che annullato il primo set boll con un attacco di Riccardo Mian da seconda linea e poi fanno harakiri con un errore dai nove metri del centrale Antonino Suraci.

Luca Cantagalli nel terzo set cerca di scuotere i suoi inserendo Santambrogio per Sperotto in cabina di regia e Riccardo Mian al posto del figlio Diego, e le due squadre lottano punto a punto, facendo gara di testa, con margini risicati (12–10, 12–13, 15–16, 18–17, 18–20 con un diagonale strettissimo del brasiliano Luis Felipe Perotto). Situazione capololta in questa circostanza con gli emiliani che con le difese di Marco Cantagalli e gli attacchi di Mian e capitan Romolo Mariano conquistano tre set boll (21–24). Un attacco ed un ace Buchegger ed un attacco al centro di Tondo, consentono di rimettere il set in equilibrio (24 pari): Vibo annulla un quarto set point con Buchegger che poi mette a terra il pallone conclusivo del sospirato 27 a 25.

IL TABELLINO-

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA - CONAD REGGIO EMILIA 3-0 (25-23, 25-22, 27-25)

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Orduna 1, Terpin 11, Candellaro 4, Buchegger 15, Mijailovic 7, Tondo 10, Cavaccini (L), Fedrizzi 2. N.E. Carta, Belluomo, Balestra, Piazza, Tallone. All. Douglas.

CONAD REGGIO EMILIA: Sperotto 2, Perotto 7, Volpe 9, Cantagalli D. 5, Mariano 5, Suraci 6, Cantagalli M. (L), Mian 8, Torchia 0, Santambrogio 1. N.E. Bucciarelli, Elia. All. Cantagalli.

ARBITRI: Vecchione, Gaetano.

Note - durata set: 31', 29', 30'; tot: 90'.

LA CLASSIFICA GIRONE DI ANDATA SERIE A2-

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 29, BCC Castellana Grotte 24, Pool Libertas Cantù 23, Agnelli Tipiesse Bergamo 23, Videx Yuasa Grottazzolina 22, Kemas Lamipel Santa Croce 21, Delta Group Porto Viro 21, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 20, Consar RCM Ravenna 18,Tinet Prata di Pordenone 18, Conad Reggio Emilia 17, Consoli McDonald's Brescia 17, Cave del Sole Lagonegro 15, HRK Motta di Livenza 5

QUARTI DI FINALE DEL MONTE® COPPA ITALIA SERIE A2-



Giovedì 29 dicembre 2022, ore 20.00



Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - BAM Acqua S.Bernardo Cuneo



Giovedì 29 dicembre 2022, ore 20.30

Agnelli Tipiesse Bergamo - Videx Yuasa Grottazzolina



BCC Castellana Grotte – Delta Group Porto Viro



Pool Libertas Cantù - Kemas Lamipel Santa Croce