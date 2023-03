Due anticipi aprono la 9a di ritorno

ROMA- Cinque giornate al termine della Regular Season di Serie A2 Credem Banca. Nel fine settimana di sabato 4 e domenica 5 marzo il calendario propone la nona giornata di ritorno. Se Vibo Valentia veleggia a gonfie vele in prima posizione e Motta di Livenza è impantanata in coda, c’è grande equilibrio in classifica per la corsa ai Play Off.

Alle 18.30 di sabato è in programma la quarta sfida in Serie A tra Cave Del Sole Lagonegro e HRK Motta di Livenza, con i veneti avanti per 2-1 nei precedenti. Si tratta di uno scontro salvezza. I padroni di casa, caduti a Brescia nell’ultimo turno e reduci dalla risoluzione consensuale del contratto tra il tecnico Mario Barbiero e il Club avvenuta in settimana, sono penultimi e si aspettano una reazione dopo l’annuncio fatto ieri del nuovo timoniere, Giuseppe Lorizio. Gli ospiti, caduti in casa con Cantù, chiudono la classifica a sei lunghezze di ritardo dai lucani. Nella Cave del Sole Wagner Pereira cerca l’ace n. 200 nelle stagioni regolari ed è a 25 punti dai 3000 in Italia

Alle 20.30 di sabato è in programma il sesto confronto tra Tinet Prata di Pordenone e BAM Acqua S. Bernardo Cuneo. Il bilancio al momento vede i friulani avanti con 3 vittorie a 2 negli scontri diretti. Si tratta di una sfida chiave nella corsa ai Play Off perché le due squadre hanno entrambe 31 punti in coabitazione con Ravenna e al momento Cuneo, nonostante lo stop interno con Santa Croce, è avanti grazie a una vittoria in più. Dopo aver battuto Ravenna al fotofinish, la Tinet vuole provare il colpo con i piemontesi per regalarsi il salto in graduatoria. Da una parte Simone Scopelliti è alla presenza n. 200 in Regular Season, dall’altra Andrea Santangelo è alla gara n. 200 in carriera e a 14 punti dai 2500 nelle stagioni regolari.

Si ritrovano faccia a faccia per la diciannovesima volta, domenica alle 16.00, la Kemas Lamipel Santa Croce e l’Agnelli Tipiesse Bergamo, con i Lupi avanti per 11 a 7 nel computo delle sfide dirette. Grazie al successo centrato in Piemonte nell’ultimo turno, il sestetto toscano ha agganciato la BCC a 39 punti, ma è ancora terzo, mentre gli orobici, caduti in casa al tie break con Grottazzolina, hanno comunicato in settimana l’esonero di Gianluca Graziosi e la promozione del suo secondo Danilo Durand, mentre Redaelli sarà il suo vice. L’Agnelli Tipiesse lotta al sesto posto con cinque punti da recuperare sulla Kemas che ritrova tre ex da rivali: Riccardo Copelli, Riccardo Mazzon e Williams Padura Diaz. Tra i padroni di casa Matheus Motzo è a 6 punti dai 2000 in carriera, tra i bergamaschi Massimiliano Cioffi è a 1 gara dalle 200 in carriera e a 1 muro dai 200, mentre Roberto Cominetti è a 11 punti dai 2000.

Sabato alle 16.00 il calendario propone anche la seconda sfida nella categoria tra la Consar RCM Ravenna e la Pool Libertas Cantù, che all’andata ha avuto la meglio tra le mura amiche. Dopo il punto preso a Prata, i romagnoli occupano l’ultima casella disponibile per gli spareggi promozione, ma non possono commettere altri passi falsi, mentre i canturini, reduci dal successo netto al PalaBarbazza contro Motta, sono quarti e ancora in corsa per migliorare la propria posizione in griglia, soprattutto in caso di vittoria piena in Romagna contro l’ex Martins Arasomwan, tesserato Pool Libertas nel 2019/20 (8 attacchi vincenti ai 500 in carriera). Nel sestetto lombardo Jonas Aguenier è alla sua centesima presenza Regular Season.

Reduce dall’impresa al tie break sul campo di Bergamo e in lutto per la scomparsa di Alexis Batte, fuoriclasse cubano mai dimenticato dal Club, la Videx Yuasa Grottazzolina si ritrova contro un’altra formazione lombarda domenica alle 18.00. In arrivo c’è la Consoli McDonald’s Brescia, bestia nera dei marchigiani mai battuta nei precedenti 7 incroci e in serie positiva da due turni grazie al successo esterno al fotofinish con Reggio Emilia e alla vittoria convincente nel proprio quartier generale contro Lagonegro. A rendere più suggestivo il confronto è la classifica. Le due squadre sono appaiate a 28 punti, con la Videx che ha il naso avanti grazie a due vittorie in più. Tra i padroni di casa Marco Cubito è a 9 punti dai 1000 in Regular Season, mentre Manuele Marchiani è a 3 block dai 300 in carriera, Filippo Bartolucci a 7 punti da 500. Tra gli ospiti Davide Esposito è a 3 punti dai 1500 in carriera.

Alle 18.00 di domenica è prevista la prima battuta del sesto match tra Delta Group Porto Viro e BCC Castellana Grotte, con la New Mater avanti per 3 vittorie a 2. Sconfitta con il massimo scarto a Vibo Valentia nell’ultimo turno, ma quinta in classifica e in piena zona Play Off, la formazione veneta ospita la seconda forza della classifica, vittoriosa al tie break al PalaGrotte contro Reggio Emilia nell’ottava giornata e pronta ad affrontare tre ex, Alex Erati, Fernando Gabriel Garnica e Filippo Vedovotto. Nel team di casa Matteo Sperandio è a 12 punti dai 1500 nelle Regular Season e a 8 attacchi vincenti dai 1000 in carriera, Marco Pierotti a 2 punti dai 2000 in carriera e Rocco Barone a 12 attacchi vincenti dalla quota dei 1000 nelle competizioni della Lega Volley. Tra gli ospiti Paolo Di Silvestre è a 12 punti dai 1500 in carriera.

Domenica, alle 18.00, la Conad Reggio Emilia di Fabio Fanuli, attualmente dodicesima e con Fabio Sirotti nominato secondo allenatore, cerca la grande prova casalinga con la capolista Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, dopo aver solo sfiorato il successo al tie break sul campo di Castellana Grotte. Per i reggiani sulla carta l’ostacolo calabrese è proibitivo, come testimoniano la sconfitta netta incassata nel girone di andata e le precedenti 6 su un totale di 8 incroci. La Tonno Callipo, che festeggia le 100 gare di Paul Buchegger in Regular Season, nell’ultimo turno ha dato un’ulteriore prova di forza piegando 3-1 Porto Viro e consolidando il primato a +10 sulla BCC. Quattro gli ex nei roster: Ernesto Torchia ha indossato la casacca vibonese per un triennio Davide Candellaro, Santiago Orduna e Alessandro Tondo hanno fatto valere la propria classe nel team emiliano in epoca meno recente. Alberto Elia è a 18 punti dal traguardo dei 2500 in carriera.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 9a GIORNATA DI RITORNO-



Sabato 4 marzo 2023, ore 18.30-



Cave Del Sole Lagonegro – HRK Motta di Livenza Arbitri: Grassia, Talento

Sabato 4 marzo 2023, ore 20.30-



Tinet Prata di Pordenone – Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Spinnicchia, Nava

Domenica 5 marzo 2023, ore 16.00-



Kemas Lamipel Santa Croce – Agnelli Tipiesse Bergamo Arbitri: Turtù Marco, Merli

Consar RCM Ravenna – Pool Libertas Cantù Arbitri: Armandola, Cruccolini

Domenica 5 marzo 2023, ore 18.00-

Videx Yuasa Grottazzolina – Consoli McDonald’s Brescia Arbitri: Serafin Denis, Clemente

Delta Group Porto Viro – BCC Castellana Grotte Arbitri: Papadopol, Brunelli

Conad Reggio Emilia – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Arbitri: Cecconato, Jacobacci

LA CLASSIFICA-

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 49, BCC Castellana Grotte 39, Kemas Lamipel Santa Croce 39, Pool Libertas Cantù 37, Delta Group Porto Viro 34, Agnelli Tipiesse Bergamo 33, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 31, Consar RCM Ravenna 31, Tinet Prata di Pordenone 31, Videx Yuasa Grottazzolina 28, Consoli McDonald’s Brescia 28, Conad Reggio Emilia 23, Cave del Sole Lagonegro 22, HRK Motta di Livenza 16.