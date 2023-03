Vibo-Castellana Grotte big match dell'11a di ritorno

ROMA- Le ultime tre giornate saranno decisive per definire la griglia dei Play Off Promozione e la permanenza nella categoria. Vibo Valentia, dopo aver alzato al cielo la Del Monte® Coppa Italia A2, ha già vinto aritmeticamente la Regular Season e ospiterà la Del Monte® Supercoppa A2 in casa lunedì 10 aprile contro la rivale che chiuderà al secondo posto il torneo. I Club di Serie A2 Credem Banca si apprestano a scendere in campo sabato 18 e domenica 19 marzo per l’11a giornata di ritorno della Regular Season. In programma un anticipo al sabato e due derby regionali.



Il turno si apre sabato, alle 20.30, con il quinto incrocio tra Tinet Prata di Pordenone e HRK Motta di Livenza. In perfetta parità il bilancio dei precedenti con due vittorie a testa dopo il successo esterno dei friulani all’andata. I padroni di casa, reduci dal blitz vincente a Brescia, sono settimi e molto vicini al pass per i Play Off, mentre gli ospiti, vittoriosi in casa con Santa Croce, sono ultimi e non possono più lasciare punti. Tra gli ospiti Stefano Trillini è a 11 sigilli dai 500 in Regular Season.



La domenica di A2 registra il fischio d’inizio alle 16.00 in Veneto per la quarta sfida tra Delta Group Porto Viro e Pool Libertas Cantù, con il sestetto lombardo che ha vinto i tre precedenti. I padroni di casa, corsari a Grottazzolina domenica, sono quarti e possono ambire a uno degli ultimi due gradini del podio. Gli ospiti, forti del 3-0 su Reggio Emilia, sono secondi a +3 sui rivali di giornata e vogliono scongiurare l’aggancio. Felice Sette lo scorso anno schiacciava per il Pool Libertas, team allenato nell’ultimo biennio da Matteo Battocchio. Matteo Sperandio cerca il block n. 600 nelle Regular Season, Egon Lamprecht è a 1 gara dalle 100 in carriera e Rocco Baroni è a 12 attacchi vincenti dai 1500.



Orario canonico delle 18.00 di domenica per il quarto incrocio tra BAM Acqua S. Bernardo Cuneo e Videx Yuasa Grottazzolina, che si è imposta nei tre precedenti. Si tratta di uno scontro diretto da brividi visto che le due squadre sono dirimpettaie a quota 31 e distano tre lunghezze dalla zona Play Off. I marchigiani hanno il naso avanti per la vittoria in più, ma sono caduti in casa nell’ultimo turno con Porto Viro, i piemontesi sono decimi e devono riscattare la trasferta senza gloria a Castellana Grotte. A dare uno scossone ci ha pensato la dirigenza sollevando dall’incarico coach Massimiliano Giaccardi e affidando il gruppo a Francesco Revelli, già direttore tecnico del settore giovanile cuneese. Un ex per parte nei roster: Filippo Lanciani e Leonardo Focosi. Andrea Santangelo è a 9 punti dai 2500 nelle stagioni regolari.



Alle 18.00 si ritrovano faccia a faccia per la dodicesima volta la Kemas Lamipel Santa Croce e la Cave Del Sole Lagonegro, con il sestetto dei Lupi che nell’agenda dei lucani è cerchiato in rosso alla voce bestia nera avendo vinto 9 degli 11 precedenti, anche se nella gara di andata i lagonegresi hanno avuto la meglio 3-1. Quinta in classifica e pronta a sgomitare per migliorare la posizione con una buona prova nella gara n. 500 di Manuele Coscione nelle stagioni regolari, la Kemas viene dalla domenica no nella tana del fanalino di coda Motta. Gli ospiti, caduti in casa con Bergamo, sono dodicesimi e fuori aritmeticamente dai Play Off, ma a rischio Play Out. L’unico ex nei roster è Wagner Pereira Da Silva.



Alle 18.00 di domenica c’è spazio anche per il derby lombardo tra Agnelli Tipiesse Bergamo e Consoli McDonald's Brescia, con gli orobici vittoriosi in 12 dei 16 precedenti. I padroni di casa, usciti a braccia alzate domenica dal palazzetto di Marsicovetere, sono sesti e stanno riguadagnando terreno, mentre i Tucani, caduti in casa con Prata, sono undicesimi e hanno le carte in regola per salvarsi, mentre il pass per gli spareggi promozione è in bilico. Un ex per parte: Riccardo Mazzon e Andrea Franzoni. Tra gli ospiti Massimiliano Cioffi insegue il block n. 200 in carriera.



Lancette sulle ore 18.00 per il big match tra Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e BCC Castellana Grotte. Il team calabrese ha conquistato la coppa di categoria proprio contro la BCC, ha già vinto la Regular Season e, sulla strada verso i Play Off Promozione, il 10 aprile ospiterà in casa la Finale di Del Monte® Supercoppa A2 contro la seconda piazzata della prima fase. Posizione a cui potrebbe ambire la BCC Castellana Grotte, terza ma desiderosa di una rivincita con la Callipo, battuta solo in 4 occasioni su 13 incroci, l’ultima volta nella prima giornata degli Ottavi di Linkem Cup Play Off 2012/13 al tie break (poi Vibo ha vinto le altre due gare della serie). Domenica la Tonno Callipo è caduta a Ravenna, la New Mater ha battuto Cuneo. Un ex per squadra: Domenico Cavaccini e Luca Presta. Da una parte Davide Candellaro è a 2 block dai 500 nelle Regular Season e Alessio Tallone è a 2 attacchi vincenti dai 500 in carriera, dall’altra Matteo Zamagni è a 18 punti dai 2500 in Serie A.



A chiudere l’undicesimo turno di ritorno nel posticipo è il derby dell’Emilia-Romagna: Conad Reggio Emilia e Consar RCM Ravenna si ritrovano sotto rete per la nona volta. Il bilancio dei precedenti sorride ai romagnoli, avanti con 5 vittorie a 3. Momento delicato per i padroni di casa, penultimi in zona Play Out a +3 punti dal fanalino di coda Motta, che nelle ultime settimane ha ritrovato nuova linfa alitando sul collo di un team reggiano che non vince dal 1° turno di ritorno e ha messo in cascina solo 6 punti dopo il giro di boa. Tra alti e bassi, la formazione ravennate ha saputo risollevarsi dall’anonimato e, grazie al successo pieno in casa con la prima della classe è ottava a +3 sulle inseguitrici. L’obiettivo è difendere la piazza valevole per l’accesso agli spareggi promozione. Un ex per parte in campo: Alberto Elia (16 punti ai 2500 in carriera) e Riccardo Goi. Coach Marco Bonitta vanta trascorsi sulla panchina reggiana.



PROGRAMMA E ARBITRI DELL’ 11a GIORNATA DI RITORNO-