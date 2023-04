Battocchio è il nuovo allenatore di Cuneo

CUNEO- Sulla panchina della Serie A2 maschile del Cuneo Volley arriva il tecnico torinese Matteo Battocchio , Campione Europeo in carica con l’U21 azzurra, il quale a Luglio sarà impegnato in Bahrain per i Mondiali di categoria, dove insieme ai suoi ragazzi dovranno difendere il titolo. Una grande opportunità, nata dopo la rescissione consensuale del contratto con Porto Viro a pochi giorni dall’inizio dei Play Off e la pregressa collaborazione del tecnico piemontese con Paolo Brugiafreddo, neo Ds del Club biancoblù.

LE PAROLE DI MATTEO BATTOCCHIO-

« Sono molto emozionato, felice e determinato. Inutile spiegare che cosa rappresenti Cuneo, certe cose sono difficili da comprendere; la chiamata di Gabriele e di Paolo mi ha riempito di orgoglio, è stato molto semplice accettare soprattutto perché sono le persone a fare grandi le idee e in questo senso credo che ci siano le condizioni per fare un ottimo lavoro. Stiamo lavorando duramente per avere un gruppo di persone che diventino squadra il più rapidamente possibile; un team orgoglioso della maglia che indossa e che renda orgoglioso il territorio di Cuneo. Dovrà lavorare ogni giorno con fame e con umiltà, sapendo che le cose belle richiedono sacrifici e nessuno le regala; dovrà saper trasudare passione, così da riempire il palazzetto e farci diventare tutt’uno con i nostri tifosi. Sono consapevole che si tratti di una sfida molto importante, non vedo l’ora di cominciare!».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO PAOLO BRUGIAFREDDO-

« Una situazione per certi versi inaspettata, quella che ha portato all’ingaggio di Matteo a Cuneo per la prossima stagione. Tuttavia, non appena saputo della sua disponibilità, l’accordo è stato trovato in un attimo, abbandonando tutti gli altri prospetti che nel frattempo stavamo portando avanti. Inutile nascondere la mia soddisfazione nel poter lavorare nuovamente con lui, lo conosco molto bene, anche se è passato ormai un po’ di tempo dall’ultima stagione disputata insieme e so quanto valore possa portare a questa piazza. Con grande umiltà affronteremo questo nuovo percorso comune, per provare a portare Cuneo verso una stagione positiva.»

La presentazione di coach Battocchio avverrà domani mattina, mercoledì 26 aprile alle ore 10.00 presso la sede di Sames Antincendio a Madonna dell’Olmo, partners e soci del Club biancoblù, per la conferenza stampa ufficiale di fronte alle maggiori testate giornalistiche, televisive e radiofoniche locali.