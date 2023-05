Finale Play Off: Vibo può chiudere la serie

VIBO VALENTIA- In Serie A2 Credem Banca la Finale Promozione dei Play Off potrebbe essere vicina al verdetto definitivo. Avanti 2-0 nella serie al meglio delle cinque partite e già vincitrice delle due coppe di categoria, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia vuole tornare in SuperLega dopo un solo anno di permanenza nella seconda serie nazionale e sogna di farlo al primo colpo, domenica 14 maggio, alle 18.00, sul proprio campo, in Gara 3 contro l’Agnelli Tipiesse Bergamo. La formazione orobica è stata sconfitta sia al PalaMaiata che al PalaIntred dopo i primi due faccia a faccia della resa dei conti, ma non può permettersi di alzare bandiera bianca. Con un risultato positivo sul campo dei rivali, infatti, la compagine lombarda allungherebbe la serie con la possibilità di affrontare la Callipo tra le mura amiche nel quarto round. Visto il monologo di Vibo nelle prime battaglie sportive e la chance dei calabresi di giocare in casa l’eventuale bella in caso di doppia rimonta avversaria, l’Agnelli Tipiesse non può sbagliare nulla.