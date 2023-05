Vibo festeggia il ritorno in Superlega

VIBO VALENTIA- Un solo anno di A2 ed il ritorno trionfale in Superlega. Stasera, in Gara 3 della finale Play Off, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, ha inflitto all' Agnelli Tipiesse Bergamo il terzo ko con il massimo punteggio, ed ha potuto festeggiare insieme allo straripante pubblico del Pala Maiata. Il 3-0 (25-18, 25-17, 25-18) di oggi è maturato al termine di una partita a senso unico con i giallorossi lanciatissimi e concentrati sull'obiettivo inseguito tutta la stagione e la formazione orobica che ha presto capito che non avrebbe potuto contrastare la manifesta superiorità dei calabresi che hanno tenuto in pugno il match sin dalle battute iniziali chiudendo senza problemi un 1'20 di gioco.