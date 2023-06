Un ventenne a Reggio Emilia: Francesco Guerini

Classe 2003 di 188 centimetri, Guerrini arriva dalla sua prima stagione in A3 con Bologna, dopo aver militato per qualche anno in serie B con la Sir Safety Monini Perugia. Nonostante la sua giovane età vanta la vittoria dell’European Youth Olimpic Festival in Slovacchia nel 2022, insieme a Nicolò Volpe, centrale riconfermato di Volley Tricolore – e la convocazione alle prime fasi del collegiale con la nazionale giovanile under 21 con coach Battocchio, in vista del Mondiale.

LE PAROLE DI FRANCESCO GUERRINI-

« Appena ho saputo della possibilità di entrare a far parte di questo gruppo, sono stato davvero contento e mi sono sentito onorato. So che il livello è elevato e mi auguro di poter dare il mio contributo impegnandomi al massimo. Ovviamente mi aspetto il meglio. Dal canto mio metterò tutta la mia volontà e la mia tenacia per essere all’altezza della situazione in ogni circostanza. Spero di poter essere propositivo e di contribuire ai migliori successi per la squadra. Sono certo che questa esperienza in Serie A2 sarà per me molto formativa. Lavorare a fianco di giocatori più esperti e di alto livello è una grande opportunità di crescita professionale e umana; questa sarà una grande sfida con me stesso ».