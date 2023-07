Alessio Tallone è un giocatore di Siena

LA CARRIERA-

Tallone disputerà così la sua quinta stagione in Serie A dopo avere indossato nella scorsa annata la maglia di Vibo Valentia, che ha vinto il torneo di A2. Nella scorsa regular season Tallone ha messo insieme 70 punti. Con la maglia di Vibo lo schiacciatore ha vinto campionato, Coppa Italia e Supercoppa italiana di Serie A2. Un’esperienza quindi importante e ricca di trofei per lui. In precedenza Tallone aveva militato a Cuneo, ancora in A2, e per due anni a Fano, in Serie A3. Proprio a Fano ha effettuato tutta la trafila del settore giovanile. Ora arriva a Siena, dove va a rafforzare il reparto delle bande del club biancoblu.

LE PAROLE DI ALESSIO TALLONE-

« Sono contento di arrivare a Siena, è una piazza bella e prestigiosa, con una società che da anni milita in Serie A. C’è un allenatore che stimo tanto, e sono felice di poter lavorare con lui. Ho già parlato alcune volte con coach Gianluca Graziosi, ripongo grande fiducia in lui, la sua presenza sulla panchina della Emma Villas ha certamente influito su quella che è stata la mia decisione. È uno dei migliori allenatori della categoria e sa lavorare molto bene con i giovani. Tanti mi hanno parlato assai bene della sua metodologia di lavoro. A Siena sarà per me un’ulteriore sfida, cerco nuove conferme. L’esperienza a Vibo Valentia mi ha fatto crescere come giocatore, sono stato un anno ad allenarmi ogni giorno con grandi professionisti come Santiago Orduna che davano il massimo ogni giorno in palestra ed erano da esempio per i ragazzi più giovani. Il gruppo allestito mi sembra interessante. Il prossimo anno in Serie A2 non ci sarà una Vibo Valentia, ma tante buone formazioni che lotteranno per le prime posizioni della classifica. Credo che ci sarà una bella bagarre, noi dovremo lavorare bene per cercare di ottenere un buon piazzamento. Siena ha una società solida, ha toccato con mano la Superlega ed è radicata sul territorio. Il livello della Serie A2 è piuttosto alto, ogni squadra può ingaggiare due stranieri e nel torneo ci sono giocatori dalle indubbie qualità e dal curriculum importante ».

Tallone si iscrive alla lista dei giocatori laureati, o che stanno per esserlo, nel prossimo roster della Emma Villas Siena. Ha infatti conseguito il titolo in Economia e commercio all’Università degli studi di Ancona. La banda proseguirà ora l’allenamento e la preparazione in vista del raduno a Siena:

« Sto continuando la preparazione, faccio palestra e pesi. Vado anche a giocare a beach volley, anche se questa estate non prenderò parte ai campionati italiani. A luglio farò anche un po’ di vacanza. Non vedo comunque l’ora di iniziare l’avventura a Siena ».