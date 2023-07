Sebastiano Milan torna a Siena

SIENA - Lo schiacciatore 28enne Sebastiano Milan torna alla Emma Villas Siena. Era la stagione 2019-2020 quando il pallavolista vestì per la prima volta la maglia senese: un’annata, quella, con coach Gianluca Graziosi come capo allenatore, e con il team biancoblu che visse una stagione sportivamente molto buona. Fino al momento in cui dilagò la pandemia di coronavirus, che portò al blocco dei campionati. Siena era prima in classifica in Serie A2, in attesa dello svolgimento dei Play Off, quando il paese si fermò per motivi sanitari.