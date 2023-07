Ecco i roster ufficiali di Serie A2

BOLOGNA- Si è chiusa la finestra di trasferimenti al Volley Mercato a Bologna anche in Serie A2 e A3 Credem Banca. Sempre allo Zanhotel Centergross di Bentivoglio (BO), domani andrà in scena la “Presentazione Stagione e Calendari 2022/2023”, che aprirà ufficialmente il 79° Campionato di Serie A Credem Banca.

I giocatori italiani tesserati successivamente alla finestra di mercato odierna potranno giocare solo dopo la terza giornata di Regular Season, mentre potranno comunque essere schierati dall’inizio del Campionato eventuali atleti ingaggiati successivamente che non giocavano in Serie A Credem Banca durante la scorsa stagione.

I ROSTER DI SERIE A 2 -

Abba Pineto

Henry Miranda (S), Matteo Mignano (P), Giancarlo Pesare (L), Alessandro Sorgente (L), Rok Jeroncic (C), Corey Chavers (S), Williams Padura Diaz (S), Enrico Basso (C), Paolo Luigi Di Silvestre (S), Matteo Paris (P), Kruno Nikacevic (S), Gianluca Loglisci (S), Zouhair Msatfi (S), Angelo Marolla (S).

BCC Tecbus Castellana Grotte

Nicolò Ciccolella (C), Filippo Menchetti (S), Ismael Princi (S), Willian Alejandro Bermudez (S), Alberto Pol (S), Cosimo Balestra (C), Emanuele Rampazzo (P), Alessandro Fanizza (P), Federico Guadagnini (S), Nicola Cianciotta (S), Riccardo Iervolino (S), Leonardo Battista (L), Victorio Ceban (C).

Conad Reggio Emilia

Andrea Gasparini (S), Francesco Guerrini (S), Filippo Pochini (L), Mattia Catellani (P), Romolo Mariano (S), Nicola Sesto (C), Lorenzo Sperotto (P), Lorenzo Caciagli (C), Matteo Maiocchi (S), Paolo Bonola (C), Ernesto Torchia (L), Nicolò Volpe (C), Christoph Marks (S), Antonino Suraci (S).

Consar Ravenna

Stefano Mengozzi (C), Leonardo Chiella (L), Marco Rocco Panciocco (S), Alessandro Bovolenta (S), Martins Arasomwan (C), Filippo Bartolucci (C), Riccardo Goi (L), Filippo Mancini (P), Mattia Orioli (S), Antonino Russo (P), Jan Feri (S), Lorenzo Grottoli (C), Lorenzo Menichini (C), Evan Falardeau (S).

Consoli Sferc Brescia

Alex Erati (C), Mattia Braghini (S), Tommaso Sarzi Sartori (C), Simone Tiberti (P), Andrea Bettinzoli (S), Stefano Ferri (S), Roberto Cominetti (S), Dhieu John Majak Malual (C), Andrea Franzoni (L), Pietro Ghirardi (P), Nicola Candeli (C), Niels Klapwijk (S), Dane Mijatovic (C), Lorenzo Pellegri (P), Abrahan Alfonso Gavilan (S).

Delta Group Porto Viro

Matteo Zamagni (C), Enrico Zorzi (P), Nicola Tiozzo (S), Felice Sette (S), Egon Lamprecht (L), Rocco Barone (C), Tommaso Barotto (S), Fernando Gabriel Garnica (P), Giacomo Bellei (S), Matteo Sperandio (C), Davide Morgese (L), Mattia Eccher (C), Gabriele Chiloiro (S).

Emma Villas Siena

Riccardo Copelli (C), Stefano Trillini (C), Thomas Nevot (P), Martin Coser (L), Alessio Tallone (S), Federico Bonami (L), Matheus Krauchuk Esquivel (S), Sebastiano Milan (S), Azaria Gonzi (P), Alessandro Acuti (C), Marco Pierotti (S), Federico Pellegrini (S), Mathia Ivanov (C), Mattia Picuno (S).

Kemas Lamipel Santa Croce

Lorenzo Gabbriellini (L), Manuel Coscione (P), Simone Parodi (S), Nicolas Brucini (S), Antonio Cargioli (C), Giacomo Russo (C), Leonardo Colli (S), Alessio Matteini (S), Nicholas Petratti (S), Riccardo Gatto (S), Francesco Giannini (P), Luca Loreti (L), Pardo Mati (C), Klistan Lawrence (S).

Pool Libertas Cantù

Alberto Lazzari (P), Lorenzo Magliano (S), Dario Monguzzi (C), Luca Butti (L), Francesco Gianotti (P), Giuseppe Ottaviani (S), Jonas Bastien Baptiste Aguenier (C), Matteo Pedron (P), Francesco Quagliozzi (S), Andrea Bacco (S), Matteo Picchio (L), Redi Bakiri (S), Gianluca Rossi (C), Kristian Gamba (S).

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo

Lorenzo Codarin (C), Luca Gottardo (S), Daniele Sottile (P), Edoardo Colangelo (P), Simone Giordano (L), Leonardo Bristot (S), Federico Giacomini (S), Iacopo Botto (S), Mads Kyed Jensen (S), Charalampos Andreopoulos (S), Matteo Staforini (L), Alessandro Coppa (C), Massimiliano Cioffi (C), Marco Volpato (C).

Sieco Service Ortona

Tommaso Fabi (C), Vittorio Broccatelli (L), Matteo Bertoli (S), Alberto Benedicenti (L), Francesco Del Vecchio (S), Leonel Marshall (S), Stefano Patriarca (C), Diego Cantagalli (S), Claudio Falcone (S), Gabriele Tognoni (C), Pietro Donatelli (S), Leonardo Ferrato (P), Edoardo Lanci (P).

Tinet Prata di Pordenone

Alberto Baldazzi (S), Nicolò Katalan (C), Alessio Alberini (P), Diego Sist (L), Manuele Lucconi (S), Simone Scopelliti (C), Carlo De Angelis (L), Andrea Pegoraro (C), Giuseppe Bellanova (P), Jernej Terpin (S), Michal Petras (S), Dario Iannaccone (S), Ranieri Truocchio (S).

WOW Green House Aversa

Riccardo Pinelli (P), Edoardo Spignese (L), Andrea Argenta (S), Bruno Canuto (S), Gordan Lyutskanov (S), Luca Presta (C), Salvatore Rossini (L), Morgan Biasotto (S), Luca Spagnuolo De Vito (P), Luca Chiapello (S), Francesco Schioppa (S), Mario Gatto (C), Alberto Marra (C), Marinfranco Agrusti (C).

Yuasa Battery Grottazzolina

Marco Cubito (C), Riccardo Vecchi (S), Matteo Lusetti (P), Andrea Canella (C), Andrea Mattei (C), Rasmus Breuning Nielsen (S), Matteo Bellomo (S), Aleksandar Mitkov (S), Andrea Romiti (P), Michele Fedrizzi (S), Manuele Marchiani (P), Roberto Romiti (L), Andrea Marchisio (L), Claudio Cattaneo (S).