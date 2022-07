Serie A: domani scatta il Volley Mercato

BOLOGNA - Nella mattinata di domani le porte del Zanhotel & Meeting Centergross di Bentivoglio (BO) si apriranno per dare il via al Volley Mercato, classico evento estivo firmato Lega Pallavolo Serie A . La tre giorni si chiuderà con la “Presentazione Stagione e Calendari 2022/2023 – 78° Campionato di Pallavolo Serie A Credem Banca”.

Martedì 19 e mercoledì 20 luglio, oltre ad ospitare l’Ufficio tesseramenti della Federazione, il Volley Mercato proporrà svariate attività eterogenee per i 54 club: consulte e assemblee per dirigenti, riunione con allenatori e ufficiali di gara, approfondimenti con Volleyball World, la piattaforma online dell’FIVB, focus sul “fan engagement” e sul marketplace digitale con ChainOn, oltre a corsi di aggiornamento per gli uffici stampa.

Giovedì 21 luglio alle 14.30, al termine dell’Assemblea Ordinaria, avrà inizio la “Presentazione stagione 2022/2023 Pallavolo Serie A” che chiuderà il Volley Mercato e darà inizio ufficialmente alla nuova stagione. L’evento sarà trasmesso in diretta su YouTube, sul canale Legavolley, e non mancheranno spettacolo e intrattenimento: al centro i calendari dei campionati prossimi.