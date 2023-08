Pineto si assicura l'argentino Felipe Benavìdez

LA CARRIERA-

Classe 1997 per 194 centimetri e con passaporto portoghese, Felipe Benavídez ha iniziato a giocare per il Ferro Carril Oeste all’età di 9 anni. Dopo tre stagioni con l’Amigos, ha firmato per il Ciudad de Buenos Aires, club con cui ha esordito nel campionato argentino nel 2013/14 e ha giocato diverse stagioni. In campionato ha vestito anche le maglie di Libertad Burgi e Obras de San Juan. Nel 2015 è stato il capitano della nazionale argentina che si è classificata al secondo posto al mondiale Under 19. Nel 2020 Felipe è volato via dal suo paese per sposare la causa del Rotogal Boiro, SuperLiga spagnola. Due campionati tra i galiziani e poi il passaggio tra i francesi del Le Plessis – Robinson, sempre in prima divisione. Nel mezzo, esattamente ad aprile 2022, Felipe si è allenato con la Lube Civitanova per completare la squadra dopo l’infortunio di Juantorena. Sarà dunque la terza nazione europea per il sudamericano, che sceglie l’ABBA per bagnare il suo esordio ufficiale in Italia e per dare il suo contributo alla causa pinetese.

LE PAROLE DI FELIPE BENAVÌDEZ-

« Sono felice di entrare a far parte di questa squadra e di poter competere in Serie A2, che so essere di altissimo livello. Sono entusiasta di iniziare e spero di poter portare Pineto il più in alto possibile. Questo è uno dei miei obiettivi, insieme al fatto di poter crescere in Italia, paese che mi è sempre piaciuto ».