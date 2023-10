Grottazzolina vola al comando

ROMA- Cambio della guardia in testa all’A2 Maschile al termine della terza giornata. Sconfitta sul campo della Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo la capolista WOW Green House Aversa in vetta si issa Yuasa Battery Grottazzolina che ha vinto in casa della Sieco Service Ortona. Le distanze però si sono accorciate. Ad un punto dal primo posto Tinet Prata di Pordenone 7 e Emma Villas Siena che hanno vinto negli anticipi di ieri i rispettivi incontri. Stasera sorridono altre due formazioni, la Conad Reggio Emilia che ha espugnato il campo della BCC Tecbus Castellana Grotte, pugliesi alla terza sconfitta di fila, e la Consoli Sferc Brescia protagonista di una clamorosa rimonta sul campo della Delta Group Porto Viro dal quale è uscita vittoriosa dopo cinque tiratissimi set.

TUTTE LE SFIDE-

SIECO SERVICE ORTONA – YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA-

La Yuasa Battery Grottazzolina è sola in vetta alla classifica della serie A2 maschile dopo aver fatto risultato pieno sul campo di una Sieco Service Ortona che ha lottato, ce l’ha messa tutta ma alla fine si è dovuta arrendere. La Sieco sembra comunque continuare la sua fase di crescita e il turno infrasettimanale di mercoledì primo novembre darà la possibilità alla squadra di continuare sui binari di oggi. Riuscire a ribaltare un terzo set, che si stava mettendo male, dopo un secondo parziale così nervoso non è da tutti, soprattutto contro una squadra di gran valore qual è la Yuasa Battery Grottazzolina. Gli impavidi hanno avuto addirittura la concreta possibilità di completare la rimonta, nel quarto set, ma qualche errore di troppo, le emozioni, le mani che tremano hanno probabilmente impedito agli abruzzesi di spartire la posta con una Signora Squadra. La strada è quindi quella giusta ma manca ancora quel tot di sangue freddo che sarà ingrediente fondamentale per un netto salto di qualità di questi ragazzi.

I padroni di casa si affidano al sestetto base che prevede Ferrato regista e Cantagalli opposto. Schiacciatori saranno Capitan Marshall e Matteo Bertoli. Al centro Fabi e Patriarca. Libero Benedicenti

Grottazzolina schiera invece il palleggiatore Marchiani con l’opposto Nielsen. Fedrizzi e Cattaneo in posto quattro mentre Mattei, Canella al centro. Libero Marchisio.

È una buona impavida quella che si vede al pronti-via. Le due squadre si affrontano a viso aperto e il set è in perenne equilibrio. Ortona riesce più volte a conquistare anche un punto break ma i grottesi sono bravi a recuperare il piccolo svantaggio. Ferrato gioca bene tutte le sue carte servendo i suoi attaccanti con estrema varietà, partecipando a far bottino con muri e attacchi di prima intenzione. Nel rush finale, Grotta vince un video-check millimetrico e Fedrizzi al servizio fa la differenza ribaltando la situazione e trovando il doppio vantaggio. La Sieco non trova rapidamente contromisure contro le bordate dai nove metri dello schiacciatore grottese e lo svantaggio aumenta inesorabilmente. I marchigiani gestiscono bene il prezioso bottino e vince il primo set.

Equilibrato anche l’avvio di secondo set. Ma alcune incomprensioni in campo permettono a Grotta di trovare una via più semplice al punto e quando un terzo del set è andato via, i marchigiani possono vantare un margine positivo di tre punti. Succede un po’ di tutto durante il set. Il primo arbitro usa la mano leggera con Mattei che irride il pubblico ortonese e poi caccia dalla panchina il dirigente ortonese Valente con Ortona che già non aveva gradito una decisione presa addirittura al video-check. Colpo di coda della Sieco che annulla due set-point ai marchigiani che però alla fine riescono a portare a casa il primo punto in palio.

Nel terzo set gli ospiti continuano a mettere in difficoltà la ricezione ortonese che subito subisce un punto break. La rincorsa ha quindi subito inizio ed ha anche successo. Qualche errore di troppo, soprattutto al servizio, tuttavia, salvano la Yuasa, in grado di mantenere un piccolo margine di vantaggio. Un momento di flessione del “terribile” Nielsen vale il vantaggio per la Sieco sul 17-16 e nonostante qualche spavento, gli Impavidi riescono ad aumentare il vantaggio fino al 22-19. Stavolta, però, Ortona non spreca e vince il set, seppure con qualche apprensione.

Cresce la stanchezza all’inizio del quarto set, qualche errore di troppo in fase di ricezione porta subito gli avversari ad allungare sull’1-4. La Sieco sembra scuotersi, e tutti partecipano alla fase difensiva. La rimonta è completata sul 6-6, ed ecco che comincia una breve fase di gioco punto su punto, spezzata dalla Sieco, che conquista un piccolo vantaggio 12-9. Soffre la Sieco, spreca forse qualche occasione che avrebbe potuto mettere in ghiaccio il set, commette qualche ingenuità e Grotta che trova il vantaggio 18-19. Le squadre continuano a lottare fino alla fine, la Sieco lotta ma qualche errore di troppo la condanna ad una sconfitta.

IL TABELLINO-

SIECO SERVICE ORTONA – YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA 1-3 (21-25, 23-25, 25-22, 24-26)

SIECO SERVICE ORTONA: Ferrato 6, Bertoli 15, Patriarca 5, Cantagalli 25, Marshall 17, Fabi 5, Broccatelli (L), Benedicenti (L), Del Vecchio 0. N.E. Falcone, Tognoni, Donatelli, Di Giulio, Lanci. All. Lanci.

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Marchiani 2, Fedrizzi 13, Canella 11, Nielsen 24, Cattaneo 8, Mattei 8, Romiti R. (L), Vecchi 0, Lusetti 0, Mitkov 0, Marchisio (L). N.E. Cubito, Bellomo, Romiti A.. All. Ortenzi.

ARBITRI: De Simeis, Merli.

Durata set: 28′, 37′, 31′, 33′; tot: 129′.

BCC TECBUS CASTELLANA GROTTE – CONAD REGGIO EMILIA-

La Conad Reggio Emilia sbanca il campo della Bcc Tecbus Castellana Grotte conquistando il primo successo stagionale e mandando in crisi la formazione pugliese, partita con tante ambizioni ma oggi mestamente ultima, in coabitazione con Santa Croce, ancora a 0 punti.

I padroni di casa schierano Rampazzo-Bermudez, al centro Ceban e Balestra, in banda Pol e Iervolino mentre il libero è Battista.

Coach Fanuli schiera il sestetto composto dalla diagonale Sperotto-Marks, Bonola e Volpe sono i due posti tre, gli schiacciatori del match sono Mariano e Maiocchi, infine difende la seconda linea Pochini.

Inizia il primo set già rovente con la tifoseria di Castellana Grotte molto rumorosa, ma in campo le due formazioni sono bilanciate (3-4). Primo tempo di Bonola che incastra la difesa di Battista e Reggio Emilia si porta in vantaggio (5-8). I giallorossi continuano a mantenere un distacco importante di 6 lunghezze (8-14. Non passa Pol che viene murato dalla coppia Sperotto-Bonola, protagonisti di questo primo set (12-22). L’attacco di Marks chiude il primo set in vittoria per gli emiliani (16-25).

Secondo parziale che dà ragione a Reggio Emilia fin da subito (0-4), carica della vittoria del set precedente. Provano ad avvicinarsi i pugliesi con il mani out di Cianciotta, ma Reggio ristabilisce subito il vantaggio con la diagonale di Mariano (9-13). Sperotto serve Maiocchi in zona due che ottiene il vantaggio di sette misure (13-20). Set point per Reggio Emilia, che vince anche il secondo set con l’errore in battuta a Cianciotta (17-25).

Terzo set decisivo per Reggio Emilia che ha l’occasione di portarsi a casa tutti i tre punti (2-1). Per la prima volta nel match Castellana trova il vantaggio con l’attacco di Bermudez all’incrocio delle righe (12-10). I pugliesi tengono il vantaggio grazie all’attacco del loro opposto che gioca sul muro a tre reggiano (17-15). Set point gialloblù, trovato grazie al muro su Reggio, che continua a subire un break di svantaggio (24-22). Pesta la linea dei nove metri Mariano al momento del suo servizio e concede il set ai padroni di casa (25-22).

Quarto set che comincia in pieno equilibrio (5-5). Trova il vantaggio la Conad con l’errore dai nove metri dei pugliesi (11-13). Primo tempo vincente della BCC Tecbus vincente (16-17). Trovano la parità i ragazzi di Cruciani (22-22). Marks trova il set point dalla seconda linea (23-24), lo annullano i gialloblù: si va ai vantaggi (34-34). Chiude Reggio Emilia con il muro di Marks e conquista quindi i primi tre punti (34-36).

IL TABELLINO-

BCC TECBUS CASTELLANA GROTTE – CONAD REGGIO EMILIA 1-3 (16-25, 17-25, 25-23, 34-36)

BCC TECBUS CASTELLANA GROTTE: Rampazzo 7, Iervolino 2, Ceban 5, Bermudez 24, Pol 11, Balestra 6, Princi 0, Ciccolella 0, Menchetti (L), Guadagnini 0, Cianciotta 21, Battista (L). N.E. Fanizza. All. Cruciani.

CONAD REGGIO EMILIA: Sperotto 1, Maiocchi 10, Bonola 8, Marks 32, Mariano 14, Volpe 11, Catellani 0, Gasparini 0, Torchia (L), Pochini (L). N.E. Caciagli, Sesto, Guerrini, Suraci. All. Fanuli.

ARBITRI: Autuori, Colucci.

NOTE – durata set: 23′, 28′, 31′, 45′; tot: 127′.

DELTA GROUP PORTO VIRO – CONSOLI SFERC BRESCIA-

Una vittoria voluta con determinazione dalla Consoli Sferc Brescia grazie ad un gruppo capace di non perdere lucidità pur sotto di due set e con sprazzi di nervosismo in campo. Klapwijk rimette ordine partendo dal servizio e il gruppo lo segue compatto in un crescendo che vale una splendida vittoria fuori casa. Prestazione corale da applausi (attaccanti tutti in doppia cifra, con un Abrahan da 19 punti) e carica positiva per la gara al San Filippo di mercoledì contro Cuneo.

Dopo aver subito la battuta di Porto Viro e non aver usato con efficacia la propria, la Consoli, pur sciupando poco nel primo set, entra nel secondo con qualche errore e un po’ di tensione, ma la rabbia del finale si incanala bene nel terzo parziale, dove il servizio inizia a graffiare e il muro a funzionare con efficacia. Klapwijk riapre il match con un filotto dai nove metri e suona la carica, trascinando i suoi, che finalmente giocano sciolti e si prendono due meritatissimi punti. La chiude l’ex di giornata, Alex Erati, con il quarto muro personale.

Coach Morato sceglie Garnica opposto a Barotto; a banda ci sono Tiozzo e Pedro, mentre al centro Barone e Zamagni; il libero è Morgese.

Brescia, in maglia giallo-blu, schiera Tiberti e Klapwijk, Abrahan e Cominetti, Candeli e Erati al centro, con Franzoni libero.

Brescia rincorre e sorpassa 10-11, ma attacco e ace del gigante Barotto permettono ai padroni di casa l’allungo che sarà fatale (17-15). Pedro è scatenato, Cominetti risponde a tono e tiene i suoi in scia con una buona battuta (23-22). Finale sul filo, capitalizzato ancora dalla Delta che con il suo opposto – da 8 punti nel parziale – chiude di misura (25-23).

Brescia funziona con gli attacchi di Abrahan e Klapwijk, ma ad Erati viene negato dall’arbitro il pareggio a 11. La Consoli resta incollata, poi un’imprecisione in ricezione e due block di casa permettono ai nero-fucsia di scappare a +4, costringendo Zambonardi a due time out consecutivi sul turno al servizio di Barone (17-13). Due errori in attacco giallo-blu e uno al servizio non aiutano ad arginare una Delta priva di cali. L’ace di Klapwijk riaccende la speranza sul 21-19, poi un’accompagnata non fischiata porta ad un cartellino e a qualche attimo di tensione. Pedro la chiude sul 25-21.

Abrahan ferma due volte l’opposto di casa (1-4), poi Pedro infila due ace che riportano la parità, fino a quando Klapwijk accelera da fondocampo con un turno micidiale che scava il solco (5-11). Morato prova la carta Sette, che accorcia la distanza (12-15). Candeli e Erati si fanno vivi quando serve (15-22), Barotto non è infallibile e Cominetti mette la battuta che riapre i giochi (18-25).

Anche nel quarto è Brescia a dettare il ritmo al servizio, con Klapwijk ancora determinante (7-13). Bellei rileva Barotto, ma la Delta è più fallosa dalla linea di fondo e il 6+1 ospite gioca in fiducia. Il doppio cambio di Zambonardi è vincente: Sarzi batte bene e Ferri stampa Bellei (12-21). Porto Viro molla e pensa al quinto set (14-25).

Porto Viro riporta in campo Barotto e difende alla morte, ma il muro di Brescia è attento, come il suo attacco. Si gira sul 7-8, con Pedro che è il più lucido dei suoi, e in un amen la Delta sorpassa grazie al block-out del suo opposto (10-9). Testa a testa, con Klapwijk che si prende il 12-13 e Abrahan che trova nastro e ace che valgono il match ball. Erati, l’ex di turno, blocca l’ultimo attacco di casa e regala il secondo punto ad una meritevole Brescia! (12-15).

I PROTAGONISTI-

Roberto Zambonardi (Allenatore Consoli Sferc Brescia)- « Nei primi due set la differenza l’ha fatta il servizio, il loro più efficace del nostro, ma la squadra in campo c’era e stava giocando bene. Quando è entrata la battuta, abbiamo preso in mano il match con una grande prova tecnica e di carattere. Non era facile ribaltare il risultato sotto di due set e invece ho visto la reazione dei singoli e del gruppo, ho visto qualità e tenacia ».

IL TABELLINO-

DELTA GROUP PORTO VIRO – CONSOLI SFERC BRESCIA 2-3 (25-23, 25-21, 18-25, 14-25, 12-15)

DELTA GROUP PORTO VIRO: Garnica 4, Tiozzo 9, Barone 6, Barotto 18, Pedro Henrique 20, Zamagni 7, Sperandio (L), Zorzi 0, Sette 5, Bellei 1, Morgese (L), Eccher 0, Lamprecht 0. N.E. Charalampidis. All. Morato.

CONSOLI SFERC BRESCIA: Tiberti 1, Cominetti 11, Candeli 9, Klapwijk 26, Gavilan 19, Erati 10, Braghini (L), Sarzi Sartori 0, Ferri 1, Franzoni (L). N.E. Malual, Ghirardi, Mijatovic. All. Zambonardi.

ARBITRI: Turtù, Giglio.

Durata set: 28′, 27′, 25′, 21′, 19′; tot: 120′.

I RISULTATI-

Emma Villas Siena-Abba Pineto 3-0 (25-21, 25-13, 25-22) Giocata ieri;

Delta Group Porto Viro-Consoli Sferc Brescia 2-3 (25-23, 25-21, 18-25, 14-25, 12-15);

Tinet Prata di Pordenone-Kemas Lamipel Santa Croce 3-0 (25-23, 27-25, 25-18) Giocata ieri;

BCC Tecbus Castellana Grotte-Conad Reggio Emilia 1-3 (16-25, 17-25, 25-23, 34-36);

Consar Ravenna-Pool Libertas Cantù 3-1 (25-19, 20-25, 25-18, 25-22) Giocata ieri;

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo-WOW Green House Aversa 3-0 (26-24, 25-14, 25-22);

Sieco Service Ortona-Yuasa Battery Grottazzolina 1-3 (21-25, 23-25, 25-22, 24-26)

LA CLASSIFICA-

Yuasa Battery Grottazzolina 8, Tinet Prata di Pordenone 7, Emma Villas Siena 7, Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 6, WOW Green House Aversa 6, Consoli Sferc Brescia 6, Abba Pineto 5, Conad Reggio Emilia 5, Delta Group Porto Viro 3, Pool Libertas Cantù 3, Consar Ravenna 3, Sieco Service Ortona 1, BCC Tecbus Castellana Grotte 0, Kemas Lamipel Santa Croce 0.

1 Incontro in meno: Delta Group Porto Viro, Consar Ravenna;

IL PROSSIMO TURNO- 1/11/2023 Ore: 18.00-

Pool Libertas Cantù-Tinet Prata di Pordenone;

Kemas Lamipel Santa Croce-Consar Ravenna;

Consoli Sferc Brescia-Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo;

Yuasa Battery Grottazzolina-Delta Group Porto Viro;

Conad Reggio Emilia-Emma Villas Siena ;

Abba Pineto-BCC Tecbus Castellana Grotte;

WOW Green House Aversa-Sieco Service Ortona