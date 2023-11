Castellana Grotte risorge a Cuneo

CUNEO- Prima vittoria stagionale da tre punti per la Bcc Tecbus Castellana Grotte nell'anticipo della 7a giornata di A2 Maschile. La formazione allenata da Simone Cruciani batte, sul proprio campo, la Puliservice Acqua San Bernardo Cuneo e conquista il secondo successo in campionato (entrambi in trasferta, dopo quello al tie break a Pineto): 1-3 (27-29, 25-21, 15-25, 21-25) il risultato sul tabellino finale di una gara che la New Mater Volley ha meritato di vincere.

È una vittoria importante quella conquistata dalla Bcc Tecbus per la classifica, per il morale della squadra dopo una settimana molto difficile, perché maturata su un campo finora inviolato in stagione e, soprattutto, perché arrivata grazie alla serenità di una formazione che ha sbagliato poco, soprattutto nei momenti più decisivi del match: benissimo Alessandro Fanizza, capace di mandare in doppia cifra ben cinque attaccanti (Cianciotta 21, Bermudez 17, Ciccolella 12, Pol e Ceban 10).

Cuneo si presenta con Sottile palleggiatore, Jensen opposto, Botto e Gottardo schiacciatori, Codarin e Volpato centrali, Staforini libero.

Cruciani cambia Castellana Grotte con il debutto dalla prima battuta di Ciccolella accanto a Ceban, Fanizza in regia e Bermudez opposto, Pol e Cianciotta in banda, capitan Battista libero.

Inizio di partita con Cuneo che mantiene un paio di lunghezze di vantaggio. Poi Pol trova il 10-10 e Ciccolella il 13-14 che mette avanti la Bcc Tecbus. Reagisce subito la Puliservice Acqua San Bernardo: 16-14. Il pallonetto di Botto (19-16) obbliga Cruciani al time out. Volpato e Gottardo portano Cuneo sul 24-22, Bermudez spinge Castellana sul 24-24. Ai vantaggi Bermudez e Cianciotta accendono due palle set per la Bcc Tecbus, entrambi annullati (27-27). Un’altra pipe di Cianciotta e un errore offensivo di Cuneo valgono, però, il 27-29.

L’avvio del secondo ricalca l’andamento del primo. Cuneo sempre un paio di punti avanti (11-9). Jensen allunga (14-11), doppio Ciccolella per risalire: 14-13. Nuovo pareggio Bcc Tecbus sul 17-17, Cuneo costretto al time out. Muro di Gottardo per il 19-17, è Cruciani a chiamare tempo. Jensen spinge la Puliservice Acqua San Bernardo, Gottardo chiude il tap in del 23-18. Ancora il danese in block out per il 25-21.

Il terzo set si apre con una meravigliosa combinazione Fanizza – Cianciotta e con una fuga gialloblù immediata: 4-9. Cianciotta spinge a due mani il massimo vantaggio (5-12), Bermudez alza ancora l’asticella (7-15). È sempre il colombiano a trovare l’ace dell’8-17 e la parallela del 9-18. Andreopoulos prova a scuotere Cuneo, ma Battista in difesa e Cianciotta in attacco rilanciano per il 12-22. Pol e Ceban chiudono il 15-25.

Grande equilibrio in avvio di quarto parziale: Ceban e Ciccolella per il vantaggio Bcc Tecbus (8-9), l’ace di Botto per il break Cuneo (11-9). Nel momento migliore dei padroni di casa, doppio Cianciotta e muro di Bermudez per il 16-15. Jensen spinge i suoi sul 19-17, Castellana ripassa con il tap in di Ciccolella (19-20). Cianciotta mura Jensen (20-22), Bermudez mura Botto (21-24). Match chiuso con l’attacco out di Jensen sul 21-25.

I PROTAGONISTI-

Gabriele Costamagna (Presidente Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo)-«Penso proprio che i primi a non essere soddisfatti di questa partita siano i ragazzi. In questo momento ritengo che ci sia bisogno di abbassare po’ il rumore attorno alla squadra e stare un attimino tranquilli. Ora dobbiamo metterci sotto e lavorare, io sono un presidente atipico che ogni giorno viene in palestra e penso che i ragazzi debbano iniziare a trovare qualche sicurezza e a trasformare quello che è l’allenamento durante la settimana in partita. Questo è quello che mi auspico verrà fatto».

IL TABELLINO-

PULISERVICE ACQUA S.BERNARDO CUNEO – BCC TECBUS CASTELLANA GROTTE 1-3 (27-29, 25-21, 15-25, 21-25)

PULISERVICE ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Sottile 0, Botto 12, Codarin 6, Jensen 25, Gottardo 8, Volpato 13, Giordano (L), Colangelo 0, Bristot 2, Giacomini 0, Andreopoulos 8, Staforini (L), Cioffi 0. N.E. Coppa. All. Battocchio.

BCC TECBUS CASTELLANA GROTTE: Fanizza 0, Cianciotta 21, Ciccolella 12, Bermudez 17, Pol 10, Ceban 10, Princi (L), Menchetti 0, Rampazzo 0, Guadagnini 0, Battista (L), Iervolino 1. N.E. Balestra. All. Cruciani.

ARBITRI: Pasin, Armandola.

Durata set: 33′, 26′, 26′, 27; tot: 112′.

MVP: William Alejandro Bermudez (BCC Tecbus Castellana Grotte)