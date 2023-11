Felipe Benavìdez giocherà a Ravenna

RAVENNA- Il Porto Robur Costa 2030 annuncia di avere perfezionato nella giornata odierna uno scambio di giocatori con l’Abba Pineto. Dal club abruzzese arriva Felipe Benavidez mentre il percorso inverso compie Rocco Marco Panciocco. Schiacciatore, nato in Argentina il 31 gennaio 1997, ma di passaporto portoghese, Benavidez sta affrontando il suo primo campionato italiano, il quarto in Europa dopo l’esperienza della scorsa annata in Francia al le Plessis – Robinson in Ligue A e i due anni (2020/21 e 2021/22) in Superliga in Spagna al Rotogal Boiro. Nel suo Pese natale, Benavidez ha militato nel Libertad Burgi, nel Ciudad Volley di Buenos Aires e nell’Obras San Juan.

Il suo bottino a Pineto annovera 71 punti, con 3 ace e 5 muri.

Nel suo percorso figurano due riconoscimenti come miglior schiacciatore nella Championship del Sud America sia nell’Under 19 (nel 2014) che nell’Under 21 (nel 2016) Nel 2015 è stato il capitano della nazionale argentina che si è classificata al secondo posto al mondiale Under 19.