Tinet e Siena accorciano le distanze da Grottazzolina

ROMA - Al sofferto successo di ieri della Yuasa Battery Grottazzolina , che ha lasciato un punto a Cantù, hanno risposto oggi le più immediate inseguitrici. La Tinet Prata di Pordenone è andata a vincere sul campo dell’Abba Pineto, portando a -3 il distacco dalla capolista mentre l’Emma Villas Siena ha espugnato Castellana Grotte in quattro set. Vittoria in trasferta anche per la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, che l’ha spuntata al quinto in casa della Delta Group Porto Viro. Si prendono i tre punti davanti al pubblico amico la Consar Ravenna, che concede pochissimo alla Kemas Lamipel Santa Croce; per Consoli Sferc Brescia che acuisce le palesi difficoltà di una Sieco Service Ortona sempre più staccata in fondo alla classifica; per Conad Reggio Emilia a cui riescono vittoria e sorpasso sulla WOW Green House Aversa.

TUTTE LE SFIDE-

ABBA PINETO – TINET PRATA DI PORDENONE-

Quello di Pineto si conferma campo di ottimi ricordi per la Tinet.Con una prova solidissima i ragazzi di Dante Boninfante conquistano un pesante e non scontato 3-0 sul campo dell’ABBA. Lo fanno mostrando grandissimo carattere, soprattutto nei primi due parziali quando recuperano nei punti finali distacchi importanti. Circoletto rosso a livello individuale per Michal Petras che con i suoi turni di servizio e cinque ace ha sempre propiziato le rimonte. I gialloblù hanno così rosicchiato un punticino alla capolista Grottazzolina che ha vinto al tie break contro Cantù. Dopo il “minuto di rumore” per sensibilizzare tutti sulle problematiche relative alla violenza contro le donne, si parte. Si vede subito uno dei temi della partita: c’è equilibrio, scambi lunghi e ottime difese. La Tinet soffre per l’ottimo gioco dei padroni di casa, va sotto, ma poi con grandissima personalità recupera all’ultimissimo uno svantaggio importante di cinque punti. Petras propizia in attacco il primo mini allungo di Prata: 5-6. Controsorpasso abruzzese sui servizi di Loglisci e Nikacevic: 11-8. A suonare la riscossa una diagonale stretta di Terpin. Prata sbaglia qualche attacco di troppo, ma poi si risolleva grazie ad un paio di ottimi contrattacchi passando da -5 ad una lunghezza sul 13-12. Si va per lungo tempo a braccetto, ma poi è Pineto che allunga: 20-17. Il primo tempo di Katalan porta i suoi ad un solo punto di distanza: 22-21. Boninfante si gioca la carta Baldazzi al servizio ma l’ABBA risponde con sicurezza. Alberini sfrutta la zona centrale e Scopelliti ringrazia. Petras stoppa l’opposto polacco Frac e si arriva in parità: 23-23. Nikacevic ritorna il piacere allo slovacco e i padroni di casa vanno a set point. Frac sbaglia il servizio. Non trema invece il braccio di Petras che costringe Loglisci a giocare palla alta e sbagliare. Galvanizzato il polacco fa andare il braccio e chiude il parziale con l’ace del 24-26.

Petras ricomincia da dove aveva terminato: ace e 0-2 Tinet. Pineto è un team che non molla ed è sempre un turno di servizio di Loglisci a creare problemi e favorire il rientro e il sorpasso della squadra di Tomasello. Come da dettami di Boninfante nel prepartita la Tinet deve armarsi di pazienza e non innervosirsi, nonostante lo svantaggio di tre punti: 10-7. Questa volta i Passerotti faticano a trovare il bandolo della matassa e Boninfante chiama il time out sul 17-12. Il coach prova a dare la spinta dai 9 metri inserendo in battuta Iannaccone e Baldazzi, ma l’Abba resiste degnamente. Il jolly lo pesca il solito eccellente Petras che mette a terra il quarto ace del match: 18-15. Tomasello chiama tempo, ma lo slovacco non perde il ritmo e mette subito la battuta vincente numero 5. Muro di Terpin su Frac e la Tinet si rifà minacciosa: 21-20. Il turno di servizio di Alberini è problematico per la ricezione di casa e Lucconi punisce in contrattacco: 21-21. Muro di Katalan su Nikacevic ed è sorpasso: 21-22. Lucconi usa la clava e porta la Tinet a set point: 23-24. La chiude Petras per un altro 24-26.

Partenza lanciata di Prata grazie alla premiata ditta Petras- Terpin: 1-5. Pineto rientra, ma Prata cerca di mantenere il break minimo. Ci sono più errori rispetto agli altri parziali e nessuna squadra riesce a prendere il largo. Muro di Katalan su Frac e c’è un mini allungo Tinet: 14-16. Si vede in campo anche il pordenonese Mignano per un cambio a muro, ma lo spauracchio Loglisci sbaglia il servizio. Entra Baldazzi e mette l’ace del 17-19. Il turno di servizio di Petras è come di consueto mortifero e pur senza forzare propizia l’allungo sul 18-22. Gloria anche per Bellanova che dopo una bella battuta alza per Terpin che porta i suoi a match point. La chiude il goriziano con un beffardo pallonetto: 20-25.

I PROTAGONISTI-

Giacomo Tomasello (Allenatore Abba Pineto)- « Sapevamo che Prata di Pordenone basava tutte le proprie forze sulla battuta e il loro miglior battitore (Petras ndr), infatti, ha spaccato i set nei momenti-chiave. Non siamo riusciti ad arginarlo sotto questo punto di vista. Ci sta, loro sono una buona squadra, consapevole dei loro mezzi e che ha saputo disputare una partita con grande serenità. Noi se non giochiamo sempre al massimo delle nostre potenzialità, facciamo fatica a vincere i set. A mio avviso abbiamo giocato fino al 20esimo o 21esimo punto, poi forse abbiamo pensato di averla già vinta e loro, in battuta e nella collaborazione muro-difesa, sono saliti e ci hanno ripresi. Nel terzo set abbiamo accusato il colpo, siamo partiti male e non siamo riusciti a imporci. In generale i ragazzi hanno comunque disputati una buona gara. Peccato perché avremmo potuto avere un po’ di cinismo in più a fine set che ci avrebbe permesso di raccogliere qualche punto, ma ci sta. Complimenti ai nostri avversari. Noi dovremo lavorare per avere quella tranquillità in più necessaria per mettere a terra i palloni nei momenti di difficoltà ».

IL TABELLINO-

ABBA PINETO – TINET PRATA 0-3 (24-26, 24-26, 20-25)

ABBA PINETO: Mignano, Pesare (L), Sorgente (L), Jeroncic 4, Chavers, Frac 15, Basso, Di Silvestre 12, Paris , Nikacevic 9, Loglisci 7, Panciocco, Msafti, Marolla. All: Tomasello

TINET PRATA DI PORDENONE: Baldazzi 1, Katalan 8, Alberini, Aiello (L), Lucconi 17, Scopelliti 3, De Angelis (L), Pegoraro, Bellanova, Terpin 12, Petras 14, Iannaccone, Truocchio. All: Boninfante

ARBITRI: Cruccolini, Papadopol

durata set: 31′, 36′, 30′; tot: 97′.

CONSOLI SFERC BRESCIA – SIECO SERVICE ORTONA-

La Consoli Sferc Brescia è brava ad ottimizzare una gara che, partita in discesa, ha poi preso ritmo ed equilibrio solo nel set centrale. Tiberti e compagni recuperano un momento difficoltoso nel finale del secondo parziale e tagliano le gambe ad una Sieco non al meglio, ancora priva di Patriarca e con tutti i terminali tenuti sotto controllo dalla difesa dei tucani, stasera particolarmente vivace. Cominetti è l’MVP MySpritz di serata. Prossimo appuntamento sabato alle 20.30 a Prata di Pordenone.



Brescia schiera Tiberti e Klapwijk, Abrahan e Cominetti a banda, Candeli e Erati al centro, con Franzoni libero.



Lanci schiera Ferrato con Cantagalli in diagonale; Marshall e Bertoli schiacciatori di posto quattro, l’ex Fabi e Tognoni centrali e Benedicenti libero.



Dopo il minuto di rumore, i primi tre punti sono di Ortona, che difende le diagonali di Abrahan e passa con Marshall. Brescia recupera giocando in maniera ordinata e battendo bene, a differenza degli ospiti, che regalano tanto. Missile out di Cantagalli e tempo tecnico per Lanci sul 14-10. Ace di Cominetti sulla riga e doppio muro su Bertoli (Erati e Abrahan) per il 25-14 siglato in primo tempo da Candeli.



La Sieco trova qualche varco nel muro di casa e resta in partita con un Cantagalli più efficace, che mantiene l’equilibrio in campo. Abrahan trova il block sul connazionale che vale il break del 20-18 e poi chiude una diagonale strettissima su alzata di Cominetti, bravo a sostituirsi a Tiberti, impegnato in difesa. Ortona approfitta di una disattenzione difensiva di Brescia e ricuce il gap di tre punti, ma Erati smorza l’entusiasmo con un buon muro (23 pari). Il primo set ball ospite è annullato dal check, che rileva un’invasione a rete, ma Klapwijk manda out l’occasione per chiudere e si va ai vantaggi. Risolve Cominetti con due ace poderosi (27-25).



Bertoli è insidioso con la palla corta del 6-8, ma Klapwijk ritrova potenza e astuzia per il sorpasso (10-8). La Consoli macina difese e gioca con spavalderia, staccando gli avversari grazie a tocchi furbi che tolgono tranquillità ad una Sieco non più combattiva dopo l’occasione persa nel parziale precedente. Il tecnico abruzzese prova a cercare energie dalla panchina sul 18-11 e inserisce Falcone, Donatelli (2006) e il regista Lanci. Zambonardi dà spazio a Ghirardi e Ferri; Abrahan anticipa il finale con l’ace del 22-12 e l’errore dai nove metri degli ospiti sancisce i tre punti pieni per i tucani (25-13).



I PROTAGONISTI-



Roberto Cominetti (Consoli Sferc Brescia)- « Volevamo vincere da tre e siamo stati bravi a riacciuffare un secondo set che si era messo in una maniera ambigua… da lì abbiamo giocato sciolti. Ora ricarichiamo le pile per la trasferta a Prata di Pordenone dove l’obbiettivo sarà fare punti ».

IL TABELLINO-

CONSOLI SFERC BRESCIA – SIECO SERVICE ORTONA 3-0 (25-14, 27-25, 25-14)

CONSOLI SFERC BRESCIA: Tiberti 0, Cominetti 11, Candeli 7, Klapwijk 15, Gavilan 14, Erati 6, Braghini (L), Sarzi Sartori 0, Ferri 1, Franzoni (L), Ghirardi 0. N.E. Bettinzoli, Malual, Mijatovic. All. Zambonardi.

SIECO SERVICE ORTONA: Ferrato 1, Bertoli 5, Tognoni 3, Cantagalli 11, Marshall 11, Fabi 3, Broccatelli (L), Benedicenti (L), Falcone 0, Donatelli 1, Lanci 0. N.E. Del Vecchio, Patriarca, Di Giulio. All. Lanci.

ARBITRI: Giglio, Sabia.

Durata set: 21′, 31′, 25′; tot: 77′.

CONAD REGGIO EMILIA – KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE-

Match ad alta intensità in quel di Reggio Emilia dove la Conad ospita la Kemas Lamipel Santa Croce, entrambe le formazioni sono in cerca di una vittoria ma soprattutto di punti per la classifica.

Reggio vince per la prima volta in casa per 3-1 conquistando tre punti importanti.

Scendono in campo le formazioni: cominciano gli ospiti con la diagonale Coscione-Lawrence, i ricevitori martello sono Colli e Allik, al centro Santa Croce sceglie Cargioli e Pardi, infine il libero è Loreti. Fanuli schiera i suoi con in diagonale Sperotto e Marks, gli schiacciatori sono Mariano e Suraci, i muratori sono Volpe e Bonola che lasciano la seconda linea a Pochini.

Reggio parte in splendida forma non lasciando spazio a Santa Croce di concludere: complici svariati errori degli ospiti, la compagine di Fanuli trova grande spazio in attacco con 13 punti ed il 72% di positività. Vincono il primo parziale i giallorossi grazie a due errori consecutivi degli ospiti.

Anche il secondo parziale si conclude velocemente in favore dei padroni di casa per 25-9, che giocano un incredibile set a muro: lo chiudono con ben 6 punti nel fondamentale.

Terzo set di ombre per la compagine reggiana che, dopo aver combattuto punto a punto, sul 6 pari scivola lasciando troppo spazio ai Lupi, dandogli modo di concludere con otto misure di vantaggio.

Nel quarto set Reggio si riprende e riesce a mantenere il vantaggio durante tutto il set conquistandolo per 25-19.

Primo set che parte in favore dei giallorossi (7-1). Suraci da posto due spara alto sul muro, Reggio vola a +9 (16-7). Allunga Reggio, nonostante il tentativo dei biancorossi di accorciare (21-10). Il primo set point va alla Conad grazie all’errore dai nove metri dei Lupi Santa Croce (24-12); chiude poi il primo set l’errore di Cargioli in attacco (25-12).

Secondo set che emula il precedente, l’ace di Marks firma l’8-3. Prima Bonola, poi Volpe ed infine Sperotto regalano al pubblico di casa tre muri da brivido (11-4). Bonola on fire conquista altri due monster block (17-6). Primo tempo di Volpe vincente (22-8). Set point per i padroni di casa preso dall’ace di Bonola (24-8). Finisce il secondo set con l’errore dai nove metri dei biancorossi (25-9).

Terzo set che scorre punto a punto, coach Bulleri sostituisce Lawrence con Pardo e Colli con Parodi (6-7). Prova ad accorciare Bonola con un muro su Pardo (9-12). Allik trova un buon mani out e porta i suoi a +5 (12-17). Pallonetto vincente dei reggiani che si trovano ancora in svantaggio (15-21). Monster block di Volpe (17-23). Termina il set con il muro out reggiano (17-25).

Marks dà il giusto inizio al quarto set con doppio punto firmato da lui in attacco (2-0). Santa Croce conquista la parità (4-4). Mariano spara a tutto braccio e porta i suoi davanti (10-5). Accorciano il gap i biancorossi, però Suraci con un’ottima diagonale conferma il vantaggio dei padroni di casa (12-11). Muro di Volpe, la Conad si prende un break di vantaggio (18-16). Suraci trova spazio in parallela (23-18). Chiude l’incontro il mani out di Suraci (25-19).

Il prossimo incontro si giocherà domenica 3 dicembre alle ore 18:00 al PalaBigi di Reggio Emilia; a sfidare la Conad sarà l’Abba Pineto.

I PROTAGONISTI-

Fabio Fanuli (Allenatore Conad Reggio Emilia)- « Oggi è andata bene dal punto di vista del risultato, era quello che volevamo e ce lo ripetiamo da inizio settimana. I ragazzi sono stati molto attenti su quanto ci eravamo detti in spogliatoio, era fondamentale portare a casa questa partita, soprattutto davanti al nostro pubblico e quindi va fatto un grandissimo applauso a tutti i ragazzi di tutta la rosa, anche oggi sono stati tutti fondamentali per il risultato. Penso che questa serata faccia bene all’ambiente, al morale e alla società che ci permette di fare il nostro lavoro al meglio, quindi non posso che definirla una bellissima giornata ».

IL TABELLINO-

CONAD REGGIO EMILIA – KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE 3-1 (25-12, 25-9, 17-25, 25-19)

CONAD REGGIO EMILIA: Sperotto 3, Suraci 15, Bonola 9, Marks 23, Mariano 9, Volpe 6, Catellani 0, Maiocchi 0, Gasparini 1, Torchia (L), Pochini (L), Guerrini 0. N.E. Caciagli, Sesto. All. Fanuli.

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Coscione 2, Allik 11, Mati 8, Lawrence 3, Colli 2, Cargioli 4, Gabbriellini (L), Parodi 5, Brucini 0, Russo 3, Petratti 1, Gatto 1, Giannini 0, Loreti (L). N.E. All. Bulleri.

ARBITRI: De Simeis, Nava.

Durata set: 23′, 20′, 27′, 28′; tot: 98′.

CONSAR RAVENNA – WOW GREEN HOUSE AVERSA-

Goi e compagni superano la WOW Green House e agganciano al quarto posto Brescia. Partita sontuosa di Bartolucci e bella prova dell’intera squadra ravennate. Ai campani non bastano i 19 punti di Lyutskanov

Quattro giocatori in doppia cifra, un gigantesco Bartolucci, Mvp con 16 punti, 2 muri e un 64% in attacco, un muro ben piazzato e decisivo (13 punti), una squadra convinta e ispirata: su queste basi si poggia la vittoria della Consar che batte la WOW Green House Aversa per 3-1 e aggancia al quarto posto Brescia. Nel frastuono di un Pala de Andrè trascinante, Goi e compagni ottengono il secondo successo di fila, il terzo nelle ultime quattro partite, arrivando nel migliore dei modi alla sfida di domenica prossima in casa dell’imbattuta capolista Grottazzolina.

I sestetti I due allenatori schierano lo stesso starting six che ha iniziato l’ultima partita. Bonitta schiera Mancini-Bovolenta, Mengozzi-Bartolucci al centro, Orioli e Falardeau in attacco e Goi libero. Passaro risponde don la diagonale Pinelli-Argenta, i centrali Marra-Presta e gli schiacciatori Canuto e Lyutskanov, libero Rossini.

La cronaca della partita Si comincia con un ace di Canuto, sporcato dal nastro, poi la Consar piazza tre punti di fila con Bovolenta subito incisivo. Poi si fanno sentire i centrali di casa per il +3 Ravenna (7-4). Si apre una fase di cambi palla, spezzata da due punti di fila degli ospiti che si riportano sotto (13-12). Il poderoso ace di Lyutskanov, alla fine di gran lunga il più incisivo dei suoi con 19 punti complessivi, vale la parità a quota 19. Dopo il time out di Bonitta, la Consar riparte con rabbia: Orioli e Mancini (muro) riportano Ravenna avanti di due (21-19), un divario che Aversa non riesce più a chiudere. Due punti di fila di Bartolucci danno il 25-21 alla Consar.

Un errore avversario e un preciso attacco di Falardeau propiziano il primo strappo del secondo set (5-3). Un attacco fuori manda Ravenna sul +3 (10-7) e Aversa al time out, che la rianima. Al rientro in campo, mette a segno quattro punti consecutivi, con due errori della Consar, e completa il sorpasso. Molta imprecisione in questo frangente per Ravenna: ne approfitta la formazione campana per il mini allungo (11-13) col solito Lyutskanov. Ci pensa Bovolenta a buttare a terra il pallone della nuova parità a quota 14. Nuovo scatto Aversa (16-18) e Bonitta chiama in campo Benavidez che debutta così con la sua nuova squadra. Un ace di Mancini (il primo di questo match per Ravenna), dopo due punti consecutivi di Bovolenta, vale il nuovo sorpasso (19-18), ma questa volta la WOW Green House non molla e la sua accelerata vale il pareggio.

Fase prolungata di cambi palla all’inizio del terzo set, poi Falardeau, Orioli e Bovolenta (ace) firmano il break Consar (11-8). Bartolucci sfonda al centro ed è +4 (16-12). La compagine di Passaro prova a rimontare, e corona i suoi sforzi con Lyutskanov che trova il mani fuori del 18 pari e con Argenta, ex di giornata, il vantaggio (19-20). Nel finale punto a punto ha la meglio la Consar con uno straordinario muro di Bartolucci, che chiude al secondo set ball.

Quarto set senza storia. La Consar lo inizia col piede premuto sull’acceleratore, Aversa accusa il colpo del set precedente perso in volata. Ravenna si porta sul 6-1 e continua a giocare, non lasciando margini agli avversari. Finisce 3-1 e Ravenna ritrova la vittoria al de Andrè dopo due anni e mezzo, dal 3 febbraio 2021 quando battè la Kioene Padova.

I PROTAGONISTI-

Marco Bonitta (Allenatore Consar Ravenna)-« Avevo chiesto ai ragazzi di giocare bene davanti al nostro pubblico e la vittoria è stata la ciliegina sulla torta. Il successo è arrivato con una bella prestazione contro una squadra che ci ha fatto soffrire, che aggredisce molto e sbaglia poco. Siamo andati un po’ in difficoltà e ci siamo disuniti nel secondo set ma poi siamo ripartiti e avere vinto ai vantaggi il terzo set, dove c’era ansia ma anche molto coraggio nella squadra, ci ha dato ulteriore fiducia e convinzione ».

IL TABELLINO-

CONSAR RAVENNA – WOW GREEN HOUSE AVERSA 3-1 (25-21, 22-25, 26-24, 25-16)

CONSAR RAVENNA: Mancini 4, Orioli 17, Bartolucci 16, Bovolenta 19, Falardeau 10, Mengozzi 11, Chiella (L), Goi (L), Russo 0, Feri 0, Benavidez 0. N.E. Arasomwan, Grottoli, Menichini. All. Bonitta.

WOW GREEN HOUSE AVERSA: Pinelli 1, Canuto 12, Marra 7, Argenta 10, Lyutskanov 19, Presta 8, Spignese (L), Rossini (L), Biasotto 1, Spagnuolo De Vito 0, Chiapello 1, Agrusti 0. N.E. Schioppa, Gatto. All. Passaro.

ARBITRI: Venturi, Armandola.

Durata set: 29′, 32′, 32′, 28′; tot: 121′.

BCC TECBUS CASTELLANA GROTTE – EMMA VILLAS SIENA-

Una bella Emma Villas Siena si impone al PalaGrotte con il risultato di tre set a uno in proprio favore. Parte bene la Emma Villas, con un’ottima intensità in attacco che le consente di vincere il primo (18-25) e il secondo set (20-25). Break di Castellana Grotte nel terzo parziale, pugliesi più lucidi e attenti nel gestire questo set chiuso sul 25-23. Siena ritrova attenzione e concentrazione e domina infine il quarto parziale, prendendosi subito un buon vantaggio e mantenendolo fino al 17-25. Sono tre punti pesanti per Siena in classifica.

La Emma Villas Siena inizia il match con Nevot e Krauchuk sulla diagonale palleggiatore-opposto, con Pierotti e Milan in banda, con Trillini e Copelli centrali, Bonami libero.

Si inizia con una veloce realizzata da Copelli, poi è la murata di Pierotti a dare un punto break a Siena: 0-2. Anche Krauchuk è caldo, e va subito a segno (2-3). L’ace di Krauchuk porta al 2-4. Siena allunga fino al 4-10 con un ottimo avvio della sfida. Arriva un ace anche da parte di Riccardo Copelli (8-15). Poco dopo arriva un altro servizio vincente senese, opera di Matheus Krauchuk (8-17). Pol e Ceban creano difficoltà ai senesi, lo svantaggio dei pugliesi diminuisce fino al -5: 13-18. E coach Graziosi chiama time out per parlare con i suoi giocatori. Milan in diagonale non fallisce: 14-20.

Poi c’è un altro punto break della Emma Villas Siena: 14-21. Castellana Grotte riesce a realizzare alcune buone difese, ma il gioco di Siena è di alta intensità. Prima Copelli e poi Pierotti vanno ancora a segno, Iervolino mette a segno un ottimo ace, ma poco dopo sbaglia il servizio facendo chiudere il primo set sul 18-25.

Krauchuk guida la squadra con 7 punti a segno nel primo parziale.

Aumenta nel secondo parziale l’intensità del gioco dei padroni di casa, con Cianciotta che fa vedere buonissime cose sul taraflex. Nevot cerca varie volte anche il primo tempo con Copelli e Trillini che rispondono entrambi presente e mettono giù palloni pesanti. Cresce la difesa del team ospite, Milan protagonista nello scambio del 15-18. Bermudez risponde per il -2, bene però ancora Riccardo Copelli (16-19). Molto bene le bande della Emma Villas: Nevot a una mano serve Pierotti che trova il mani-out del muro pugliese (17-20). C’è la pipe di Cianciotta, poi è ancora Marco Pierotti a colpire (18-21). Di nuovo un ace di Matheus Krauchuk (18-22), Siena ora è spettacolare.

La pipe di Milan allunga il divario (18-23). La diagonale di Krauchuk e la veloce di Trillini chiudono il secondo set sul 20-25.

Nel secondo parziale è Marco Pierotti il miglior realizzatore in casa senese con 6 punti e il 75% in attacco. La Emma Villas ha attaccato con il 60%.

In avvio di terzo set Castellana Grotte piazza un break di 5-0. Ciccolella colpisce dal centro: 12-9. Una pipe chiusa da Milan e un servizio vincente di Marco Pierotti riducono il gap senese (13-12). Castellana Grotte allunga e l’ace di Bermudez porta al massimo vantaggio dei pugliesi in questo parziale (16-12). Siena recupera fino al 17-17, con un grande tocco di seconda di Nevot e una murata di Copelli.

Ma il punteggio va ad elastico e Castellana Grotte riallunga fino al 20-17. Pesante il ventunesimo punto per i locali, opera di Cianciotta. Il muro senese riavvicina la Emma Villas nel punteggio (21-20). Con il punto di Pierotti (23-22) si arriva al punto a punto alla fine del set. Troppi errori al servizio da parte dei senesi, Castellana Grotte si aggiudica il terzo set per 25-23.

La Emma Villas riparte però bene nel quarto set, Nevot si mette in proprio per il punto del 3-7. Anche Pierotti va a segno in pipe (5-9). Un formidabile attacco di Krauchuk vale il 6-11. Siena vola, muro di Copelli ed è 6-12. Milan (8-14). Castellana Grotte si poggia su Bermudez, il suo ace vale il 12-15. Il muro di Trillini dà di nuovo il +5 a Siena (12-17).

Krauchuk va a segno di classe con un pallonetto delicatissimo (12-18). Il ventesimo punto senese è opera di Krauchuk, poco dopo anche Milan mette a segno un punto di classe (15-22). Ace di Nevot, i punti di Krauchuk e Pierotti chiudono il set sul 17-25 e il match in favore di Siena per tre set a uno.

IL TABELLINO-

BCC TECBUS CASTELLANA GROTTE – EMMA VILLAS SIENA 1-3 (18-25, 20-25, 25-23, 17-25)

BCC TECBUS CASTELLANA GROTTE: Fanizza 0, Cianciotta 12, Ciccolella 6, Bermudez 16, Pol 2, Ceban 10, Balestra 0, Rampazzo 0, Guadagnini (L), Battista (L), Iervolino 4. N.E. Princi, Menchetti. All. Cruciani.

EMMA VILLAS SIENA: Nevot 4, Milan 10, Copelli 14, Krauchuk Esquivel 22, Pierotti 14, Trillini 13, Coser (L), Bonami (L), Picuno 0. N.E. Tallone, Gonzi, Acuti, Pellegrini, Ivanov. All. Graziosi.

ARBITRI: Vecchione, Autuori.

Durata set: 23′, 26′, 26′, 24′; tot: 99′.

DELTA GROUP PORTO VIRO – PULISERVICE ACQUA S.BERNARDO CUNEO-

La Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo trova la prima vittoria in trasferta della stagione! Un importante risultato con una grande prova sia tecnica che caratteriale da parte della Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo nel fortino di Porto Viro. I cuneesi portano a casa una gara molto difficile contro un avversario ostico, soprattutto sul proprio campo, dando prova di avere la forza mentale di ribaltare e portare ai vantaggi un set decisamente compromesso. Un risultato che fa bene al morale, soprattutto in vista del prossimo impegno che vedrà i biancoblù nuovamente in trasferta, domenica 3 dicembre a Siena.

Coach Morato schiera: Garnica palleggio, Barotto opposto, Sperandio e Zamagni al centro, Tiozzo e Sette schiacciatori; Morgese (L).

Cuneo risponde con: Sottile palleggio, Jensen opposto, Codarin e Volpato centro, Botto e Andreopoulos schiacciatori; Staforini (L).

I PROTAGONISTI-

Mattero Battocchio (Allenatore Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Credo ci siano da fare davvero tanti complimenti ai ragazzi, hanno avuto tanto cuore. Anche andare a riprendere il quarto set, se pensiamo che lo abbiamo perso per un paio di imprecisioni, hanno davvero messo tanto cuore e affrontare una gara su un campo così difficile contro una squadra così forte. Ha funzionato il provare ad essere protagonisti del proprio percorso, cercare la propria strada con determinazione anche dopo aver sbagliato, anche nei momenti difficili».

IL TABELLINO-

DELTA GROUP PORTO VIRO – PULISERVICE ACQUA S.BERNARDO CUNEO 2-3 (18-25, 25-15, 18-25, 32-30, 12-15)

DELTA GROUP PORTO VIRO: Garnica 4, Tiozzo 9, Sperandio 1, Barotto 21, Sette 9, Zamagni 12, Lamprecht (L), Zorzi 1, Pedro Henrique 10, Barone 11, Bellei 0, Morgese (L). N.E. Charalampidis, Eccher. All. Morato.

PULISERVICE ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Sottile 2, Botto 12, Codarin 15, Jensen 29, Andreopoulos 14, Volpato 7, Gottardo 0, Giordano (L), Bristot 0, Staforini (L), Cioffi 1. N.E. Colangelo, Giacomini, Coppa. All. Battocchio.

ARBITRI: Grassia, Cecconato.

Durata set: 24′, 24′, 24′, 36′, 16′; tot: 124′.

I RISULTATI-

Pool Libertas Cantù-Yuasa Battery Grottazzolina 2-3 (22-25, 25-18, 15-25, 25-23, 8-15) Giocata ieri;

Delta Group Porto Viro-Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 2-3 (18-25, 25-15, 18-25, 32-30, 12-15);

BCC Tecbus Castellana Grotte-Emma Villas Siena 1-3 (18-25, 20-25, 25-23, 17-25);

Consar Ravenna-WOW Green House Aversa 3-1 (25-21, 22-25, 26-24, 25-16);

Consoli Sferc Brescia-Sieco Service Ortona 3-0 (25-14, 27-25, 25-14);

Conad Reggio Emilia-Kemas Lamipel Santa Croce 3-1 (25-12, 25-9, 17-25, 25-19);

Abba Pineto-Tinet Prata di Pordenone 0-3 (24-26, 24-26, 20-25)

LA CLASSIFICA-

Yuasa Battery Grottazzolina 22, Tinet Prata di Pordenone 19, Emma Villas Siena 17, Consoli Sferc Brescia 15, Consar Ravenna 15, Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 13, Delta Group Porto Viro 13, Conad Reggio Emilia 13, WOW Green House Aversa 11, Abba Pineto 10, Pool Libertas Cantù 8, BCC Tecbus Castellana Grotte 5, Kemas Lamipel Santa Croce 5, Sieco Service Ortona 2.

IL PROSSIMO TURNO- 3/12/2023 Ore: 18.00-



Emma Villas Siena-Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo Ore 16:00;

Kemas Lamipel Santa Croce-BCC Tecbus Castellana Grotte;

Tinet Prata di Pordenone-Consoli Sferc Brescia Si gioca il 02/12/2023 ore 20.30;

Yuasa Battery Grottazzolina-Consar Ravenna;

Conad Reggio Emilia-Abba Pineto;

Sieco Service Ortona-Pool Libertas Cantù;

WOW Green House Aversa-Delta Group Porto Viro 01/12/2023 ore 20.30