Tra mercoledì e giovedì la 10a giornata di andata

ROMA- Messa in archivio la 9a giornata con la capolista Grottazzolina ancora imbattuta grazie all’en plein di vittorie dall’inizio della stagione, la Serie A2 Credem Banca torna in campo per il 10° turno infrasettimanale. Fischio d’inizio già alle 20.30 di domani, mercoledì 6 dicembre, con Castellana Grotte – Aversa. Giovedì 7 dicembre, alle 20.30, scendono in campo tutte le altre squadre. Brescia ospita Cantù per il derby lombardo, mentre Pineto riceve la visita di Ortona per il derby abruzzese. In campo, inoltre, Cuneo – Reggio Emilia, Ravenna – Prata, Porto Viro – Santa Croce e Siena opposta alla capolista Grottazzolina . Interessante la sfida a distanza per la vetta con Prata, seconda a tre lunghezze dal primo posto. In coda c’è sempre Ortona, salita a quota 3.

Reduce dalla sconfitta a Santa Croce e penultima con 5 punti, la BCC Tecbus Castellana Grotte dà il via al 10° turno domani, mercoledì (ore 20.30), al PalaGrotte contro la WOW Green House Aversa, formazione che staziona a 11 punti al nono posto dopo lo stop casalingo di venerdì con Porto Viro. Il team campano è uscito sconfitto nei due precedenti con Castellana, ma vanta nel roster tre ex tesserati del Club pugliese: Marinfranco Agrusti, Bruno Canuto e Luca Presta. Da una parte ad Alberto Pol bastano 2 punti per il traguardo dei 200 sigilli nelle Regular Season, dall’altra ad Andrea Argenta nel servono 28 per abbattere i 2500 punti.

Se dopo 20 confronti le statistiche indicano 10 successi a testa, un derby lombardo come quello tra Consoli Sferc Brescia e Pool Libertas Cantù assume una connotazione epica. Giovedì, alle 20.30, finirà lo stallo sul campo dei Tucani, che dopo la sconfitta a Prata sgomitano nel terzetto a 15 punti con Cuneo e Ravenna. Grandi motivazioni sul fronte ospite grazie al successo firmato al fotofinish nel 9° turno a Ortona e valso l’aggancio a Pineto con 10 punti. Nel giorno della possibile presenza n. 300 in carriera di Matteo Pedron, i canturini ritrovano un grande ex da rivale, Roberto Cominetti. In odore di record Kristian Gamba. Per lui 3 punti ai 200 nella Regular Season 2023/24 e 33 ai 2000 nelle stagioni regolari.

Decima in classifica con 10 punti in cascina, questa volta l’Abba Pineto cerca la prestazione da dieci in pagella nel derby abruzzese in programma giovedì, alle 20.30, contro la Sieco Service Ortona. La squadra ospite si è aggiudicata gli unici quattro precedenti della sfida regionale, ma non sta attraversando un periodo felice. Seppur utile per muovere la classifica, il punto casalingo preso con Cantù nell’ultimo turno di campionato non può lenire l’amarezza per l’ultima posizione in graduatoria con 3 soli punti messi da parte in nove giornate e per le due lunghezze di ritardo da Castellana. Un ex per parte nei roster: Giancarlo Pesare e Matteo Bertoli. Tra i padroni di casa Enrico Basso è alla gara n. 100 nelle Regular Season. Sul fronte ospite Matteo Bertoli è a 11 punti dai 3000 nelle stagioni regolari. Altri record in vista negli organici.

Reduce dalla seconda maratona esterna di fila vinta al tie break, seppur con un carico extra di sofferenza, la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo ha ripreso a macinare punti ed è sesta a quota 15 in coabitazione con Brescia e Ravenna. Giovedì, alle 20.30, in Piemonte arriva una Conad Reggio Emilia battagliera, con una lunghezza di vantaggio in più in classifica e capace di vincere tre delle ultime quattro partite, ma anche di andare sempre a punti dall’inizio della stagione. Le cinque sconfitte sono arrivate al tie break a testimonianza di un gruppo tenace che domenica ha piegato Pineto 3-1 e vanta nel proprio roster l’unico ex del match, Paolo Bonola. Alla vigilia dello scontro diretto n. 15, gli emiliani sono avanti con 8 successi a 6. A Cuneo si attende l’attacco vincente n. 1000 nella carriera di Lorenzo Codarin. Sul fronte degli ospiti il bomber Christoph Marks punta ai 1500 attacchi vincenti in Italia, ora è a -8.

Qualche rimpianto in casa Consar Ravenna per essere tornata a mani vuote dalla tana della capolista dopo aver ceduto la posta in quattro set con tre parziali persi ai vantaggi. Il sestetto romagnolo, attualmente a 15 punti a braccetto con Cuneo e Brescia, vuole rifarsi giovedì, alle 20.30, sul proprio campo contro la Tinet Prata di Pordenone dell’ex Consar Ranieri Truocchio, attuale seconda forza del torneo ed esempio di solidità, come ha dimostrato con il 3-0 casalingo inflitto al collettivo bresciano sabato scorso. Una vittoria a testa nei precedenti tra romagnoli e friulani. Tra i padroni di casa Stefano Mengozzi è a 3 block dai 600 nelle stagioni regolari, tra gli ospiti in odore di record Manuele Lucconi, Jernej Terpin e Michal Petras.

Giovedì, alle 20.30, in Veneto va in scena il quinto confronto in Serie A tra Delta Group Porto Viro e Kemas Lamipel Santa Croce, con i Lupi toscani che hanno avuto la meglio in 3 dei primi 4 incroci e stanno per affrontare due ex, Gabriel Garnica e Davide Morgese. Dopo il successo per 3-1 con Pineto, con Egon Lamprecht a 1 gara dalle 100 nelle stagioni regolari, in classifica i padroni di casa sono quarti con 16 punti all’attivo in coabitazione con Reggio Emilia. Gli ospiti, vittoriosi con il massimo scarto in casa nella sfida chiave con Castellana, sono dodicesimi con 8 punti, a + 3 sui pugliesi e con due lunghezze di ritardo da Pineto e Cantù. In casa Kemas Lamipel, Felice Sette insegue il punto n. 1000 nelle Regular Season. Tra i giganti di Santa Croce Leonardo Colli mira alla gara n. 200 in carriera.

Sfida stimolante al PalaEstra in programma alle 20.30 di giovedì. I padroni di casa dell’Emma Villas Aubay Siena sono chiamati all’impresa contro la capolista Yuasa Battery Grottazzolina, imbattuta nelle prime nove giornate di campionato e ora rinforzata con l’ingaggio dello schiacciatore Fabrizio Ferraguti, classe ’95 ex Salsomaggiore. Il team toscano occupa la terza piazza con 18 punti in cassaforte, ma viene dal passo falso casalingo al tie break contro Cuneo, mentre i marchigiani hanno sudato le classiche sette camicie per avere la meglio in quattro set contro Ravenna nel proprio palazzetto, ma sono riusciti a tutelare il primato raggiungendo quota 25 e mantenendo le distanze su Prata. Il bilancio dei precedenti vede Emma Villas e Yuasa Battery con una vittoria a testa. Ben tre ex della formazione senese militano a Grottazzolina: Michele Fedrizzi, Andrea Marchisio e Andrea Mattei. Tra le file di Siena acuti mira alla presenza n. 100 nelle Regular Season, tra gli ospiti Rasmus Nielsen è vicino ai 2000 punti nelle Regular Season.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 10ª GIORNATA DI ANDATA-

Mercoledì 6 dicembre 2023, ore 20.30



BCC Tecbus Castellana Grotte – WOW Green House Aversa Arbitri: Grassia, Gaetano

Giovedì 7 dicembre 2023, ore 20.30



Consoli Sferc Brescia – Pool Libertas Cantù Arbitri: Clemente, Ciaccio

Giovedì 7 dicembre 2023, ore 20.30



Abba Pineto – Sieco Service Ortona Arbitri: Turtù, Selmi

Giovedì 7 dicembre 2023, ore 20.30



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo – Conad Reggio Emilia Arbitri: Sessolo, Marigliano

Giovedì 7 dicembre 2023, ore 20.30



Consar Ravenna – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Jacobacci, Bassan

Giovedì 7 dicembre 2023, ore 20.30



Delta Group Porto Viro – Kemas Lamipel Santa Croce Arbitri: Scotti, Marconi

Giovedì 7 dicembre 2023, ore 20.30



Emma Villas Siena – Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: Salvati, Toni

LA CLASSIFICA-

Yuasa Battery Grottazzolina 25, Tinet Prata di Pordenone 22, Emma Villas Siena 18, Delta Group Porto Viro 16, Conad Reggio Emilia 16, Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 15, Consoli Sferc Brescia 15, Consar Ravenna 15, WOW Green House Aversa 11, Abba Pineto 10, Pool Libertas Cantù 10, Kemas Lamipel Santa Croce 8, BCC Tecbus Castellana Grotte 5, Sieco Service Ortona 3.