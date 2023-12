Per Castellana primo cin cin in casa contro Aversa

CASTELLANA GROTTE (BARI)- Prima vittoria stagionale interna per la Bcc Tecbus Castellana Grotte che batte la Wow Green House Aversa per 3-2 (32-30, 31-33, 20-25, 25-19, 15-12) al termine di una battaglia sportiva durata oltre due ore e mezza. Va ai gialloblù l’anticipo serale del turno infrasettimanale valido per la decima giornata del campionato nazionale di serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile: il team allenato da Simone Cruciani trova finalmente il successo al Pala Grotte e conquista due punti molto importanti per la propria classifica e per il prosieguo della stagione.

Fanizza al palleggio, Bermudez opposto, Pol e Cianciotta schiacciatori, Ciccolella e Ceban centrali, capitan Battista libero: coach Cruciani conferma la Bcc Tecbus vista nelle ultime uscite.

Aversa si presenta con Pinelli in regia e in diagonale con Argenta, l’ex Bruno Canuto e Lyutskanov martelli, l’altro ex Presta e Marra al centro, Rossini libero.

Pinelli e Argenta nel primo break Aversa: 3-6. Castellana rientra con due di Bermudez e l’ace di Pol: 8-8. Di nuovo Bermudez e poi Canuto per il 12-12. Arriva anche il break Castellana: muro di Ceban (15-13). Due di Pol per il 17-14, Lyutskanov per il 18-17. Il set resta in equilibrio: muro di Lyutskanov (19-20) e Bermudez (22-21). Pol accende il Pala Grotte (23-21), l’errore in battuta di Spagnuolo accende due palle set (24-22): Aversa li annulla entrambi. La Bcc Tecbus ne gioca anche altri cinque, due di questi conquistati da Cianciotta e uno da Pol. La Wow Green House li cancella tutti (29-29). L’ace di Ciccolella vale il 31-30 e ci vuole un check chiamato da Cruciani per chiudere un set lunghissimo: 32-30.

Tornano a suonare anche i tamburi e le chitarre degli Ultras New Mater dall’inizio del secondo set: l’ace di Ciccolella per l’8-5. Il muro di Ceban e il doppio ace di Pol valgono un break importante (14-8), l’ingresso di Biasotto rivitalizza gli ospiti: 17-15. Time out Cruciani, ma l’ace di Lyutskanov carica ulteriormente la Wow Green House che impatta poi sul 19-19. Senza timori il pallonetto di Pol (20-19), senza freni la botta di Biasotto: 20-21. Di nuovo Cruciani richiama i suoi: due di Bermudez (22-22) e Cianciotta all’angolo per il 23-23. Tre errori di Aversa valgono tre set ball gialloblù, tutti annullati (26-26). Anche la Wow Green House ha sei palle per chiudere il parziale: le risolve quasi tutte Bermudez (31-31), ma Biasotto in parallela e il muro di Marra firmano il 31-33.

Si riparte con Biasotto dall’inizio e Iervolino per Cianciotta infortunato al termine del secondo set. Due di Bermudez in un avvio che però mette in luce Aversa: 5-8. Cruciani chiama subito tempo, Ceban e Ciccolella rispondono: 8-8. Biasotto e Lyutskanov da una parte, Bermudez e Pol dall’altra (14-14). Proprio Lyutskanov per il break (che risulterà decisivo) del 15-17, ancora Biasotto col muro del 16-19 e anche Presta con la stoppata del 18-21: la Wow Green House scappa e chiude presto con tre errori gialloblù per il 20-25.

Parte bene la Bcc Tecbus nel quarto: 3-0. Due volte a muro Pol per il 7-1. Sale la qualità e l’intensità delle difese, Ceban pizzica la linea con un altro muro: 9-4. Pure Fanizza out per infortunio nel momento migliore dei gialloblù. Castellana paga in termini di assestamento, Aversa ne approfitta: 12-12. Bermudez scuote la Bcc Tecbus (15-13 prima e 17-15 poi), Iervolino lo assiste (20-16 prima e 21-17 poi). Aversa sbanda (23-18), Pol inchioda il 25-19.

Avvio di tie break a tinte gialloblù: Iervolino e Bermudez per il 3-1 con due difese di Battista. Fase centrale con tanti errori, ne esce meglio la Bcc Tecbus: Pol per il 7-4. Ceban per il cambio campo (8-5) e poi ancora lui dall’altra parte della rete: 9-6. Iervolino esalta il Pala Grotte e costringe Passaro al time out: 10-6. Bermudez spacca il finale (11-7), Ciccolella lo indirizza (13-9), l’errore di Presta chiude il match (15-12).

I PROTAGONISTI-

Simone Cruciani (Allenatore Bcc Tecbus Castellana Grotte)- « Era il nostro cruccio non essere mai riusciti a vincere in casa. Contiamo molto sull’entusiasmo e sul coinvolgimento dell’ambiente, del nostro pubblico e dei nostri tifosi. Finalmente siamo riusciti a conquistare il successo in casa e siamo contenti di questo. Siamo andati oltre le difficoltà, oltre gli infortuni di Cianciotta e Fanizza, perché siamo rimasti con la testa attaccati al campo e alla partita e alla fine siamo stati premiati. Ora dobbiamo guardare avanti, proseguendo nel nostro percorso di crescita. Era importante anche la reazione dopo la sconfitta di Santa Croce ed è arrivata ».

IL TABELLINO-

BCC TECBUS CASTELLANA GROTTE – WOW GREEN HOUSE AVERSA 3-2 (32-30, 31-33, 20-25, 25-19, 15-12)

BCC TECBUS CASTELLANA GROTTE: Fanizza 0, Cianciotta 7, Ciccolella 11, Bermudez 25, Pol 22, Ceban 13, Princi (L), Menchetti 0, Rampazzo 0, Guadagnini 0, Battista (L), Iervolino 5. N.E. Balestra. All. Cruciani.

WOW GREEN HOUSE AVERSA: Pinelli 4, Canuto 19, Marra 8, Argenta 6, Lyutskanov 30, Presta 6, Spignese (L), Rossini (L), Biasotto 13, Spagnuolo De Vito 0, Chiapello 0. N.E. Schioppa, Gatto, Agrusti. All. Passaro.

ARBITRI: Grassia, Gaetano.

NOTE – durata set: 37′, 40′, 25′, 28′, 17′; tot: 147′.