Cuneo-Grottazzolina big match della 1a di ritorno

ROMA -La prima metà della Regular Season in Serie A2 Credem Banca si è chiusa con il Boxing Day di Santo Stefano senza sussulti in vetta alla classifica, con Grottazzolina già campione d’inverno in anticipo e ora al comando con sette lunghezze di vantaggio sulle prime inseguitrici, Prata di Pordenone e Cuneo, entrambe a 27 punti davanti a Ravenna che ne ha 26. Al contrario di SuperLega Credem Banca e Serie A3 Credem Banca, il giro di boa non ha avuto nessun impatto sulla griglia della Coppa Italia di categoria, quest’anno in programma al termine della stagione regolare. Domani, sabato 30 dicembre, è previsto il vernissage del girone di ritorno con le 14 formazioni tutte in campo. Due gli anticipi del calendario: alle 17.00 si incrociano Aversa e Cantù, mentre alle 19.00 Castellana Grotte ospita Brescia. I cinque incontri rimanente sono tutti da disputare in simultanea alle 20.30: Siena si misura con Ortona, Cuneo insidia la prima della classe Grottazzolina, Porto Viro accoglie Ravenna, Pineto se la vede con Santa Croce, mentre Reggio Emilia affronta Prata.

Sabato, alle 17.00, quarto faccia a faccia tra WOW Green House Aversa e Pool Libertas Cantù in Serie A, con gli irpini avanti per due successi a uno, l’ultimo corsaro in tre set. Si tratta di uno spareggio per la classifica visto che i due team coabitano nel gruppone a 16 punti dopo gli stop con Grottazzolina e Cuneo. Tra gli ospiti in odore di record Giuseppe Ottaviani (11 punti ai 2500 in carriera).

Sabato, alle 19.00, sfida n. 12 tra BCC Tecbus Castellana Grotte e Consoli Sferc Brescia, con i pugliesi in vantaggio 7 a 4 negli scontri diretti, ma caduti 3-1 nel match di andata. In virtù del successo al fotofinish centrato a Ortona, la BCC non è più sola in coda, ma ha riagganciato i rivali abruzzesi, mentre i Tucani, vittoriosi 3-1 su Reggio Emilia sono sesti e si sono concessi un gran colpo di fine anno, l’ingaggio del libero Nicola Pesaresi. Un ex per parte nei roster: Riccardo Iervolino e Alex Erati.

Sabato, alle 20.30, si incrociano per la 14a volta Emma Villas Siena e Sieco Service Ortona. I giganti toscani hanno una tradizione favorevole (10 vittorie a 3, compreso il 3-0 corsaro all’andata). I padroni di casa, al secondo match di fila in casa, vengono dal 3-0 nel derby con Santa Croce e sono quinti. Gli ospiti, che vantano nel roster Stefano Patriarca (3 punti ai 2500 in carriera), unico ex della gara, hanno perso al tie break con Castellana Grotte e sono ultimi insieme ai pugliesi. Da una parte Alessio Tallone è alla presenza n. 100 nelle Regular Season, dall’altra Diego Cantagalli è a -2 per raggiungere quota 2500 attacchi vincenti nelle stagioni regolari.

Sfida da piani alti in Piemonte tra la terza forza della classifica e i campioni d’inverno. Sabato, alle 20.30, va in scena il sesto match in Serie A tra Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo e Yuasa Battery Grottazzolina. Per quattro volte in cinque incroci ha avuto la meglio il team marchigiano, vittorioso anche all’andata. Al giro di boa Cuneo ha timbrato un 3-1 esterno contro Cantù, la capolista ha battuto Aversa in tre set, con Rasmus Nielsen capace di siglare 37 punti a tempo record.

Alle 20.30 di sabato la Delta Group Porto Viro cerca la quarta vittoria in altrettante sfide con la Consar Ravenna, che vuole esorcizzare la sua bestia nera e battere i tre ex (Giacomo Bellei, Gabriel Garnica e Matteo Zamagni), forte di un cammino in crescendo. I padroni di casa, settimi con 19 punti, vengono dal tie break corsaro a Prata, gli ospiti sono quarti a quota 26 dopo un 3-0 tirato nei singoli set contro Pineto.

Perfetto equilibrio tra Abba Pineto e Kemas Lamipel Santa Croce nei precedenti incroci con 5 successi a testa (3-1 corsaro per gli abruzzesi all’andata). Sabato, alle 20.30, una delle due squadre metterà il naso avanti. Il match conta molto per la classifica. I padroni di casa, dodicesimi a -4 dai toscani dopo lo stop a Ravenna, con Matteo Paris a 1 gara dalle 200 giocate, cercano una vittoria per limare il divario, mentre i Lupi, caduti a Siena in tre set nel derby toscano, sognano il colpo esterno per volare a +7. Due ex Consar nel match, Paolo Di Silvestre e Alessandro Sorgente.

Contesa tra Club in cerca di riscatto al PalaBigi (sabato alle 20.30). La Conad Reggio Emilia cerca la prima vittoria al quarto incrocio con la Tinet Prata di Pordenone, che si presenta con l’ex reggiano Simone Scopelliti. Il team di casa, che chiude il gruppone a 16 punti, ha perso 3-1 a Brescia nell’ultimo turno di andata. Stessa sorte, ma in casa contro Porto Viro per i friulani, agganciati al secondo posto da Cuneo e a -7 dalla capolista. Jernej Terpin è a 18 punti dai 1500 nelle Regular Season.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1ª GIORNATA DI RITORNO-

Sabato 30 dicembre 2023, ore 17.00



WOW Green House Aversa – Pool Libertas Cantù Arbitri: Turtù, Grossi

Sabato 30 dicembre 2023, ore 19.00



BCC Tecbus Castellana Grotte – Consoli Sferc Brescia Arbitri: Colucci, Gaetano

Sabato 30 dicembre 2023, ore 20.30



Emma Villas Siena – Sieco Service Ortona Arbitri: Cavicchi, Cruccolini

Sabato 30 dicembre 2023, ore 20.30



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo – Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: Salvati, Giglio

Sabato 30 dicembre 2023, ore 20.30



Delta Group Porto Viro – Consar Ravenna Arbitri: Grassia, Marotta

Sabato 30 dicembre 2023, ore 20.30



Abba Pineto – Kemas Lamipel Santa Croce Arbitri: Brunelli, Toni

Sabato 30 dicembre 2023, ore 20.30



Conad Reggio Emilia – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Ciaccio, Spinnicchia

LA CLASSIFICA-

Yuasa Battery Grottazzolina 34, Tinet Prata di Pordenone 27, Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 27, Consar Ravenna 26, Emma Villas Siena 25, Consoli Sferc Brescia 21, Delta Group Porto Viro 19, Kemas Lamipel Santa Croce 16, WOW Green House Aversa 16, Pool Libertas Cantù 16, Conad Reggio Emilia 16, Abba Pineto 12, BCC Tecbus Castellana Grotte 9, Sieco Service Ortona 9.