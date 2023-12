Cantù sbanca Aversa nella 1a di ritorno

AVERSA (CASERTA)- Il Pool Libertas Cantù torna dal PalaJacazzi di Aversa con tre punti pesanti per la lotta per l’accesso ai Play Off. In casa degli avversari della WOW Green House Aversa, i ragazzi di Coach Francesco Denora Caporusso hanno guidato quasi dall’inizio alla fine di ogni parziale, resistendo ai tentativi di rimonta da parte degli avversari. Da segnalare la strabiliante prova di Kristian Gamba (30 punti con il 61% in attacco, 5 ace e due muri) e quella molto solida del classe 2005 Lorenzo Magliano (12 punti con il 65% in attacco e il muro che ha chiuso il match).

Coach Sandro Passaro parte con Riccardo Pinelli in regia, Andrea Argenta opposto, Bruno Cauto e Gordan Lyutskanov in banda, Luca Presta e Alberto Marra al centro, e Salvatore Rossini libero.

Coach Francesco Denora Caporusso risponde con Matteo Pedron al palleggio, Kristian Gamba opposto, Lorenzo Magliano e Giuseppe Ottaviani schiacciatori, Dario Monguzzi e Jonas Aguenier centrali, e Luca Butti libero.

A inizio primo set due ace consecutivi di Gamba (saranno 4 a fine parziale) lanciano il Pool Libertas (1-4). La WOW Green House resta in scia, ma un pallonetto del solito Gamba manda Cantù a +4, e Coach Passaro ferma il gioco (7-11). Al rientro in campo i canturini non tolgono il piede dall’acceleratore, e Coach Passaro chiama il suo secondo time-out in poco tempo (7-13). Aversa prova a rientrare (10-14), ma il solito Gamba rimette la distanza tra le squadre a dove era (10-16). Lyutskanov tiene a galla i suoi (15-19), ma il solito Gamba riporta i suoi a +6 (15-21). Il bulgaro ripaga con la stessa moneta, e Coach Denora Caporusso ferma tutto (18-22). Al rientro in campo i lombardi riprendono la marcia, e chiudono con un muro di Gamba su Canuto (19-25).

Il secondo set inizia con le squadre in equilibrio, poi un muro di Gamba e un attacco di Magliano convicono Coach Passaro a fermare il gioco (5-8). Un ace di Canuto accorcia la distanza tra le squadre (7-9). Argenta fa male dai nove metri, e la WOW Green House pareggia a quota 11. E’ il turno di Magliano di picchiare dalla linea di battuta, e Coach Passaro chiama il suo secondo time out (11-14). Lyutskanov non vuole essere da meno, e rimette il punteggio in parità a quota 14. Gamba mette a terra una palla vagante per il +2 esterno (16-18). Il Pool Libertas non riesce ad allungare ulteriormente, ma il cambiopalla lavora alla perfezione, e un muro di Monguzzi sulla pipe di Lyutskanov consegna il parziale ai suoi (22-25).

A inizio terzo set è Magliano a guidare i suoi, e Coach Passaro vuole parlarci su (1-4). Il Pool Libertas esprime un bel gioco corale e prova a scappare (3-8), ma Canuto e Argenta riportano sotto la WOW Green House (7-9). E’ sempre Argenta a mettere a terra la palla del -1, e Coach Denora Caporusso ferma tutto (9-10). Al rientro in campo Cantù sembra riprendere la marcia (9-12), ma il turno al servizio di Argenta mette il punteggio in parità a quota 12. Gamba rilancia l’azione dei canturini (13-15), ma un suo attacco in rete sancisce il nuovo pari a 16. I canturini rilanciano l’azione e si riportano a +2 (16-18). Aversa le prova tutte, ma un attacco nei tre metri di Magliano convince Coach Passaro a chiamare il suo secondo time out (19-21). Al rientro in campo Gamba piazza l’ace del +3 (19-22), ma due muri consecutivi di Agrusti su Aguenier riaprono tutto (23-23). Canuto risponde a Gamba e si va ai vantaggi. Gamba attacca out, e Coach Denora Caporusso ferma il gioco (25-24). Al rientro in campo i lombardi non si disuniscono, ribaltano di nuovo tutto, e chiudono tutto con un muro di Magliano su Argenta (26-28).

I PROTAGONISTI-

Francesco Denora Caporusso (Allenatore Pool Libertas Cantù)- « Questa vittoria è tutta dei ragazzi. Hanno fatto una partita solida ed attenta in seconda linea, sono stati bravi a lavorare tecnicamente a muro e di sostanza in attacco. Se vogliamo trovare la sbavatura, qualche errore di troppo nel terzo set, che poteva essere chiuso prima, ma un 3-0 ad Aversa non è cosa da poco. Ora ci godiamo questi due giorni di festa: approfitto per augurare un buon anno a tutti i tifosi, e poi ci rivediamo in palestra per crescere ancora ».

IL TABELLINO-

WOW GREEN HOUSE AVERSA- POOL LIBERTAS CANTU’ 0-3 (19-25, 22-25, 26-28)



WOW GREEN HOUSE AVERSA: Pinelli, Argenta 13, Canuto 12, Lyutskanov 14, Presta 6, Marra 2, Rossini (L1), Biasotto, Chiapello, Agrusti 2, Spignese (L2). N.E.: Schioppa, Spanuolo De Vito, Gatto. All: Passaro

POOL LIBERTAS CANTU’: Pedron 2, Gamba 30, Magliano 12, Ottaviani 9, Aguenier 4, Monguzzi 9, Butti (L1), Galliani. NE: Bakiri, Gianotti, Quagliozzi, Bacco, Rossi, Picchio (L2). All: Denora.

ARBITRI: Turtù, Grossi