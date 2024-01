Pineto-Siena apre la 3a di ritorno

ROMA -Si avvicina il 3° turno di ritorno della Serie A2 Credem Banca, distribuito tra domani, 13 gennaio, e il 17 del mese. Prima battuta sabato, alle 20.30, per Pineto e Siena. Il giorno successivo si gioca su quattro campi: alle 16.00 Aversa ospita Cuneo, mentre Reggio Emilia accoglie Castellana Grotte. Alle 18.00 è in programma un altro doppio appuntamento: lo scontro testa-coda tra la capolista Grottazzolina e Ortona, ultima della classe, ma anche il confronto tra Brescia e Porto Viro. In campo martedì Cantù e Ravenna. Santa Croce e Prata di Pordenone posticipano mercoledì. Attualmente Grottazzolina guida la classifica a 38 punti, con sei lunghezze di vantaggio su Cuneo.

Su il sipario sabato, alle 20.30, con il secondo faccia a faccia in Serie A tra Abba Pineto ed Emma Villas Siena dopo il successo dei toscani all’andata. Caduti al tie break sul campo di Brescia e dodicesimi in classifica, gli abruzzesi hanno annunciato in settimana il nuovo coach Cezar Douglas Silva e cercano il riscatto contro la quarta forza del torneo, reduce dal successo a Prata di Pordenone strappato al fotofinish dopo una maratona memorabile. Quattro gli ex: da una parte Marco Rocco Panciocco e Alessandro Sorgente, dall’altra Sebastiano Milan e Stefano Trillini.

Domenica, alle 16.00, si affrontano per la seconda volta in Serie A WOW Green House Aversa e Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo dopo l’affermazione dei piemontesi all’andata. I padroni di casa, che recupereranno il 31 gennaio la partita rinviata a Santa Croce nel 2° turno di ritorno, sono decimi a 16 punti in coabitazione con Reggio Emilia, mentre gli ospiti, sempre più sicuri dei propri mezzi dopo l’ennesima vittoria, centrata in tre set a Ravenna, occupano la seconda piazza a -6 dalla vetta. L’unico ex nei roster è Luca Chiapello, a Cuneo per quattro anni, compresa la passata stagione. Tra i padroni di casa il palleggiatore Pinelli cerca il punto n. 400 in carriera, mentre il centrale Alberto Marra è a 4 attacchi vincenti dai 500.

Alle 16.00 di domenica in campo Conad Reggio Emilia e BCC Tecbus Castellana Grotte, che in Serie A si sono sfidate 18 volte con un bilancio in equilibrio di 9 successi a testa. All’andata gli emiliani espugnarono il PalaGrotte 3-1, ma ora sono reduci dalla netta sconfitta a Grottazzolina e hanno 16 punti in classifica come Aversa, che però ha giocato una partita in meno. La BCC, rimasta ai box la settimana scorsa per il rinvio della trasferta a Cantù, è ultima in classifica con 9 punti, posizione condivisa con Ortona. In casa Conad Alessandro Preti è a 10 attacchi vincenti dai 2500 in carriera.

Domenica, alle 18.00, va in scena anche un testa-coda, il sesto confronto in Serie A tra Yuasa Battery Grottazzolina, prima della classe che ha vinto tre dei cinque precedenti, compreso il match di andata, e la Sieco Service Ortona, fanalino di coda a braccetto con Castellana Grotte. I marchigiani vengono dalla prova di forza interna con il massimo scarto contro Reggio Emilia, mentre la formazione abruzzese ha issato bandiera bianca in casa cedendo i tre set giocati ai rivali di Porto Viro. Tra i padroni di casa Rasmus Breuning Nielsen insegue il punto stagionale numero 400.

Sempre alle 18.00 di domenica si gioca il sesto capitolo delle sfide in Serie A tra Consoli Sferc Brescia e Delta Group Porto Viro, con i Tucani vittoriosi quattro volte su cinque incontri. Nel match di andata il team lombardo si è imposto al termine di una vera e propria maratona, così come si è chiusa al tie break l’ultima partita di campionato, vinta la settimana scorsa in casa con Pineto e valsa il sesto posto a 26 punti. Gli ospiti, travolgenti nell’ultima uscita con il massimo scarto a Ortona, sono settimi con 23 punti. Un ex per parte nei roster: Alex Erati e Giacomo Bellei. Tra i padroni di casa Niels Klapwijk è a 15 punti dai 2000, mentre tra i giganti veneti Giacomo Bellei è a 11 attacchi vincenti da quota 2500 nelle Regular Season.

Martedì 16 gennaio, alle 19.00, posticipo al PalaFrancescucci tra Pool Libertas Cantù e Consar Ravenna. Si tratta del quarto confronto diretto tra le due squadre, con il sestetto lombardo avanti 2-1 nei precedenti, nonostante il passivo di 3-1 all’andata in Romagna, e pronto a incrociare Martins Arasomwan (5 attacchi vincenti ai 500 nelle Regular Season), tesserato con i canturini nel 2019/20. Il team lombardo, che il 24 gennaio recupererà il match interno del 2° turno di ritorno con Castellana Grotte, ha 19 punti come Santa Croce, mentre la formazione ospite, caduta nettamente in casa con Cuneo nell’ultimo turno è quinta a quota 28. In casa Pool Libertas Giuseppe Ottaviani è vicinissimo ai 2500 punti in carriera, ne mancano 3.

Mercoledì 17 gennaio, alle 19.00, si chiude la 3a giornata di ritorno con l’ultimo posticipo, quello tra Kemas Lamipel Santa Croce e Tinet Prata di Pordenone, sotto rete l’una contro l’altra per la sesta volta in Serie A, con un bilancio provvisorio di 3 vittorie per i friulani e 2 per i Lupi. La Tinet all’andata si è imposta in casa 3-0, mentre nell’ultimo turno di campionato ha ceduto sul proprio campo al tie break contro Siena sfiorando solo la rimonta per poi scivolare al terzo posto alle spalle di Cuneo. La Kemas, ottava in classifica con 19 punti in coabitazione con Cantù, deve recuperare il 31 gennaio la sfida interna con Aversa, rinviata nella 2a giornata di ritorno. Tra i padroni di casa, Leonardo Colli insegue l’ace n. 200 in carriera, tra gli ospiti Nicolò Katalan è a 3 attacchi vincenti dal traguardo dei 500 in carriera.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3ª GIORNATA DI RITORNO –

Sabato 13 gennaio 2024, ore 20.30



Abba Pineto – Emma Villas Siena Arbitri: De Simeis, Di Bari

Domenica 14 gennaio 2024, ore 16.00



WOW Green House Aversa – Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Merli, Palumbo

Domenica 14 gennaio 2024, ore 16.00



Conad Reggio Emilia – BCC Tecbus Castellana Grotte Arbitri: Giglio, Grassia

Domenica 14 gennaio 2024, ore 18.00



Yuasa Battery Grottazzolina – Sieco Service Ortona Arbitri: Mesiano, Angelucci

Domenica 14 gennaio 2024, ore 18.00



Consoli Sferc Brescia – Delta Group Porto Viro Arbitri: Chiriatti, Spinnicchia

Martedì 16 gennaio 2024, ore 19.00



Pool Libertas Cantù – Consar Ravenna Arbitri: Sessolo, Cruccolini

Mercoledì 17 gennaio 2024, ore 19.00



Kemas Lamipel Santa Croce – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Armandola, Turtù

LA CLASSIFICA-

Yuasa Battery Grottazzolina 38, Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 32, Tinet Prata di Pordenone 31, Emma Villas Siena 30, Consar Ravenna 28, Consoli Sferc Brescia 26, Delta Group Porto Viro 23, Kemas Lamipel Santa Croce 19, Pool Libertas Cantù 19, WOW Green House Aversa 16, Conad Reggio Emilia 16, Abba Pineto 13, BCC Tecbus Castellana Grotte 9, Sieco Service Ortona 9.