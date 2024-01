Pineto rafforza la diagonale con Andrea Santangelo

PINETO (TERAMO)- Andrea Santangelo è il nuovo opposto dell’ABBA Pineto. Il classe 1994 molisano, originario di Isernia, completa il roster a disposizione del tecnico Cezar Douglas Silva ed è l’ultima novità dopo la partenza dello statunitense Corey Chavers. Per Santangelo è un ritorno in Abruzzo dopo che nella stagione 2021/22 aveva vestito la maglia di Ortona (382 punti in 24 partite).

L’annuncio fa seguito al suo debutto in maglia biancoazzurra, già avvenuto sabato scorso contro Siena, concretizzando in extremis il lavoro del DS Massimo Forese e della società pinetese volto a perfezionarne il transfer ed a garantire al roster una ulteriore rotazione di qualità da affiancare al polacco Mateusz Fr?c.

LA CARRIERA-

Profondo conoscitore della categoria, Andrea Santangelo gioca quest’anno la sua decima stagione in Serie A2 Credem Banca. In carriera l’opposto ha vestito, oltre a quella ortonese, le maglie di Lube Macerata agli inizi di carriera, poi Brolo, Cantù, Aversa, Reggio Emilia, Bergamo e Cuneo. Coi bergamaschi, in particolare, da segnalare la vittoria di Coppa Italia e Supercoppa di Serie A2. Nel mezzo anche due esperienze oltreconfine: nella stagione 2019/20 con il Samsung Bluefangs Seoul (Corea del Sud) e quest’anno, nella prima parte di campionato, con il Khari Bulbul Shusha (Azerbaijan). Il bottino complessivo in A2 è di 2527 punti (di cui 2265 in attacco, 151 ace e 111 a muro) in 187 partite giocate.

Le parole di Andrea Santangelo-

« Conoscevo già l’ambiente perché avevo svolto degli allenamenti in estate con la squadra e anche per questo venire qui è stata una decisione presa senza tentennamenti. A Pineto si sta molto bene, è una bellissima realtà dove tutto è studiato nei minimi particolari e dove si può fare bene. È ciò a cui puntiamo in questi mesi, anche se sappiamo che al momento la situazione non è semplice. Ci aspetta una partita molto importante già sabato: dobbiamo fare punti per non lasciarli a Castellana e non permettere a loro di riavvicinarsi e ricompattare la classifica in chiave salvezza. Nella scorsa partita ero arrivato da soli due giorni e non avevo avuto modo di inserirmi nelle dinamiche di squadra, di provare i palloni col palleggiatore. Ora abbiamo questa settimana nella quale lavorare insieme per cercare di essere più pronti possibile e affrontare Castellana Grotte al meglio ».