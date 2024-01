Tzioumàkas rinforza l'attacco di Castellana Grotte

CASTELLANA GROTTE (BARI)- Seconda operazione invernale di mercato per la Bcc Tecbus Castellana Grotte . In vista dell’ultimo terzo di stagione, la formazione pugliese allenata da Simone Cruciani e impegnata nel campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile si rinforza con l’ingaggio dello schiacciatore classe 1998 Stylianos Tzioumàkas. Il nuovo acquisto indosserà la maglia numero 3.

LA CARRIERA-

Alto 195 cm, nato il 14 marzo a Salonicco, in Grecia, arriva dall’Iraklis Salonicco, società con la quale ha iniziato la stagione in corso. Apprezzato giocatore di beach volley, nell’indoor ha indossato anche le maglie di AO Flisvos e Paok Salonicco. A precederlo nella sua esperienza italiana il fratello Giorgios Tzioumakas, opposto greco classe 1995, proprio a Castellana Grotte in maglia New Mater nella stagione 2017/2018 in Superlega.

Tzioumakas, che è già arrivato in Puglia e che sarà immediatamente a disposizione di coach Cruciani, sarà così il terzo greco della storia del club gialloblù dopo il regista Kostantinos Stivachtis (a Castellana nel 2013).

Le parole del presidente Michele Miccolis-

« In vista dei prossimi importanti impegni di campionato e nel tentativo di risollevarci da una posizione che in questo momento è scomoda abbiamo deciso di tornare sul mercato innestando nel roster le caratteristiche che immaginiamo possano aiutarci a risalire. Tzioumakas sarà subito a disposizione della squadra. Per il resto restiamo vigili per cogliere altre opportunità di mercato e impegnarci al massimo per cercare di raggiungere l’obiettivo salvezza. Una sfida che potremo vincere solo se saremo tutti assieme, compatti, fino alla fine ».