Si recupera Santa Croce-Aversa

SANTA CROCE (PISA)- In attesa del 6° turno di ritorno della Regular Season, in programma nel prossimo fine settimana, la classifica provvisoria di Serie A2 Credem Banca sta per essere arricchita grazie al recupero della 2a giornata di ritorno. Domani, mercoledì 31 gennaio, alle ore 19.00, si riaccenderanno subito le luci del PalaParenti per l’8° faccia a faccia tra Kemas Lamipel Santa Croce e WOW Green House Aversa, che è appena passata dalle mani di Passaro a quelle di Tomasello .

Nei primi 7 confronti diretti ad avere la meglio sono stati i toscani, con 5 vittorie contro le 2 raccolte dai campani, l’ultima in casa all’andata. In classifica i padroni di casa sono ottavi con 24 punti all’attivo dopo il successo al tie break in rimonta contro Ortona tra le mura amiche. Gli ospiti, invece, vengono dalla sconfitta casalinga con il massimo scarto contro Prata di Pordenone e al momento sono dodicesimi con 16 punti, a +3 dall’accoppiata di coda composta da Castellana Grotte e Ortona.

PRECEDENTI: 7 (2 successi WOW Green House Aversa, 5 successi Kemas Lamipel Santa Croce)



EX: Gordan Lyutskanov a Santa Croce nel 2018/19; Alberto Marra a Santa Croce nel 2019/20

Karli Allik (Kemas Lamipeli Santa Croce)- « Sono molto emozionato in vista del match con Aversa, perché è l’unica squadra con cui non ho ancora giocato. Da un punto di vista fisico mi farò trovare pronto, dopo il lavoro in palestra di questi giorni, e dal punto di vista mentale non ci saranno problemi perché il pensiero di giocare in casa, davanti ai nostri tifosi, è sempre molto stimolante ».

Mercoledì 31 gennaio 2024, ore 19.00



Kemas Lamipel Santa Croce – WOW Green House Aversa Arbitri: Papadopol Veronica Mioara, Clemente Andrea