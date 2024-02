Siena-Castellana Grotte anticipano a giovedì

Le due squadre si ritrovano a confronto per l’11a volta in Serie A, il bilancio dei precedenti (8-2) evidenzia una tradizione favorevole al club toscano, che si è imposto anche nella partita di andata per 3-1 al PalaGrotte. Reduci dal prezioso successo corsaro al tie break in Romagna contro Ravenna, i beniamini del PalaEstra sono secondi in classifica con 42 punti all’attivo e un ritardo di 7 punti dalla vetta, mentre i giganti pugliesi, vittoriosi per 3-1 domenica scorsa in casa con Cuneo, chiudono la classifica a 16 punti in coabitazione con Ortona, ma hanno dimezzato lo svantaggio nei confronti di Pineto, dodicesima a 19. L’unico ex in campo è Leonardo Battista, nel 2016/17 a Siena. Simone Cruciani, attuale tecnico della BCC, vanta trascorsi a più riprese da secondo allenatore e scoutman dei senesi. Record personale vicino per Stefano Trillini (17 punti ai 1000 nelle Regular Season).

ANTICIPO 8ª GIORNATA DI RITORNO-



Giovedì 15 febbraio 2024, ore 19.00



Emma Villas Siena - BCC Tecbus Castellana Grotte Arbitri: Pristerà, Prati