Nell' 11a giornata si lotta per Play Off e salvezza

ROMA- In Serie A2 Credem Banca la volata per la griglia Play Off e per la salvezza passa per prossimi tre turni. Nel fine settimana con una coda al lunedì, il calendario prevede l’11a giornata di ritorno. Due gli anticipi di domani, sabato 9 marzo, quattro le gare nella scaletta di domenica 10 marzo, seguite dal posticipo di lunedì 11 marzo. Nel primo dei tre giorni di gare, alle 20.30, la Delta Group Porto Viro cerca punti importanti in casa per blindare l’ultimo posto utile per l’accesso ai Play Off, ma la Pool Libertas Cantù si presenta in Veneto per muovere la classifica e giocare senza pressioni gli ultimi due turni. Alla stessa ora, il PalaBigi ospita il derby regionale tra la Conad Reggio Emilia, a caccia di punti salvezza, e la Consar Ravenna, quarta in graduatoria e chiamata in primis a difendere la posizione. Domenica, alle 16.00, prima battuta in Lombardia per la sfida tra Consoli Sferc Brescia, sesta, e Kemas Lamipel Santa Croce, che si gioca le ultime speranze di avvicinarsi alla zona Play Off.

Alla stessa ora si schiaccia anche in Abruzzo con l’Abba Pineto in cerca di un’impresa per abbandonare la zona a rischio. Sul fronte opposto c’è la capolista Yuasa Battery Grottazzolina, che con un blitz da tre punti blinderebbe il primato matematico accedendo così direttamente alle Semifinali Play Off. Tanta fame di punti alle 18.00 in Puglia, dove la BCC Tecbus Castellana Grotte cerca di salvare la pelle, mentre la Tinet Prata di Pordenone ambisce a migliorare il suo quinto posto. In simultanea, ma dalla parte opposta dell’Italia, la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo vuole avvicinarsi alla vetta e scrollarsi di dosso Siena respingendo l’assalto della Sieco Service Ortona, ultima in classifica e a rischio retrocessione diretta. Il turno si chiude lunedì al PalaEstra con l’Emma Villas Siena, che si gioca punti d’oro in casa per la seconda piazza, contro la WOW Green House Aversa, decisa a uscire dalla zona più a rischio.



Sabato, alle 20.30, la Delta Group Porto Viro vuole sfatare il tabù Pool Libertas Cantù al sesto tentativo, visto che il sestetto veneto, in cui militano gli unici due ex della gara, Felice Sette e Nicola Tiozzo, non ha mai superato quello lombardo. Con una vittoria la Delta Group potrebbe cancellare la recente sconfitta contro una rivale diretta come Santa Croce e mettere una seria ipoteca sulla partecipazione ai Play Off Promozione, mentre gli ospiti, vittoriosi nel derby con Brescia, possono migliorare l’attuale nono posto. Andrea Galliani è a 27 punti dai 3500 in carriera.



Alle 20.30 di sabato va in scena anche l’undicesimo derby regionale tra la Conad Reggio Emilia e la Consar Ravenna, con i romagnoli che sono avanti per 6 vittorie a 4 nei precedenti grazie al e 3-1 interno dell’andata. Caduti in casa con Cuneo nell’ultimo turno giocato, i reggiani ci riprovano per abbandonare il terzetto a 22 punti nella zona retrocessione, mentre gli ospiti, battuti di misura in Friuli, difendono il quarto posto con i potenziali punti di Alessandro Bovolenta (20 ai 1000 nelle Regular Season) e gli attacchi di Martins Arasomwan (3 vincenti ai 500 nelle stagioni regolari). Al PalaBigi tornano due ex stimati, il libero Riccardo Goi e il tecnico Marco Bonitta.



Domenica, alle 16.00, la rivalità tra Consoli Sferc Brescia - Kemas Lamipel Santa Croce prende quota con il faccia a faccia n. 16. C’è equilibrio nei precedenti, con i Lupi avanti 8 a 7 sui Tucani per numero di vittorie grazie al 3-0 dell’andata. In classifica il team lombardo è sesto dopo lo stop interno nel derby regionale con Cantù e mira a scalare le gerarchie, mentre il collettivo toscano ha centrato un’importante vittoria nello scontro diretto con Porto Viro, ma è ottavo e per non ritrovarsi fuori dai Play Off Promozione deve recuperare i 6 punti di svantaggio su Delta Group. Da una parte Roberto Cominetti è a 12 punti dai 1000 in carriera, dall’altra Leonardo Colli è a 6 attacchi vincenti da quota 1500. Un ex per team, Simone Tiberti e Riccardo Gatto.



Domenica, alle 16.00, è in programma l’assalto dell’Abba Pineto alla capolista Yuasa Battery Grottazzolina, che ha vinto 3 dei 5 precedenti, compresa la sfida di andata. Decimi con 25 punti dopo la vittoria a Ortona nel derby regionale, al momento i padroni di casa sono a +3 dalla zona retrocessione. Un successo interno potrebbe regalare a Pineto un finale sereno di stagione regolare, ma la capolista, reduce dalla sconfitta tra le mura amiche con Siena al tie break, non è in vena di regali perché un successo da tre darebbe ai marchigiani la garanzia di blindare il primato e approdare direttamente alle Semifinali. Al PalaVolley S. Maria torna da rivale Claudio Cattaneo.



Punti d’oro, alle 18.00 di domenica al PalaGrotte, dove i padroni di casa della BCC Tecbus Castellana Grotte, penultimi nel terzetto a 22 punti, ospitano la Tinet Prata di Pordenone, quinta forza della classifica e avanti 2-1 nei precedenti grazie al successo per 3-0 dell’andata. La formazione pugliese, sulla scia del colpo da tre punti ad Aversa, vuole un finale sprint per scongiurare la retrocessione. Forte del successo all’ultima curva nella maratona casalinga con Ravenna, la Tinet mira alla seconda vittoria di fila per insidiare Ravenna e tenere a distanza Brescia. L’unico ex in campo è Simone Scopelliti (2 block ai 400 nelle stagioni regolari), nel 2018/19 a Castellana. Nel team di casa Nicola Cianciotta intravede i 1000 attacchi vincenti, ora a -14.



Domenica, alle 18.00, scocca l’ora dell’ottavo confronto tra Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo e Sieco Service Ortona, con i piemontesi avanti nei precedenti con 5 vittorie a 2, compreso il 3-1 corsaro all’andata. Secondi in classifica con 48 punti a braccetto con Siena, i padroni di casa sono in salute dopo il blitz lampo a Reggio e possono coltivare le proprie ambizioni di primo posto grazie alla matematica, ma con 7 lunghezze da recuperare su Grottazzolina a tre giornate dal termine è importante prevalere nella sfida a distanza con l’Emma Villas per il secondo posto. Gli abruzzesi, con Bertoli alla presenza n. 400 in Serie A, vengono dalla sconfitta interna nel derby con Pineto in tre set e rischiano di retrocedere. In caso di sconfitta, il verdetto potrebbe essere definitivo. Mads Kyed Jensen è a 27 punti dai 1000 nelle Regular Season, Marco Volpato cerca il muro n. 500 in carriera.



L’undicesimo turno di ritorno si chiude con il posticipo del lunedì. In campo alle 19.00 l’Emma Villas Siena, appaiata Cuneo con 48 punti a -7 dalla capolista Grottazzolina, ma terza in classifica per via di un successo in meno rispetto ai piemontesi. In Toscana approda la WOW Green House Aversa, capofila del terzetto a 22 punti e a rischio retrocessione. I campani devono evitare un risultato negativo sul taraflex del PalaEstra. I padroni di casa vengono dal successo esterno al tie break sula prima della classe, gli ospiti devono riprendersi dalla doccia fredda dello stop casalingo per 3-1 con Castellana Grotte, passo falso che è costato l’aggancio dei rivali. Tre gli ex: da una parte Stefano Trillini, dall’altra Marinfranco Agrusti e Riccardo Pinelli.



PROGRAMMA E ARBITRI DELL’11ª GIORNATA DI RITORNO-

Sabato 9 marzo 2024, ore 20.30



Delta Group Porto Viro - Pool Libertas Cantù Arbitri: Serafin Denis, Bassan



Sabato 9 marzo 2024, ore 20.30



Conad Reggio Emilia - Consar Ravenna Arbitri: Armandola, Marotta



Domenica 10 marzo 2024, ore 16.00



Consoli Sferc Brescia - Kemas Lamipel Santa Croce Arbitri: Salvati, Grassia



Domenica 10 marzo 2024, ore 16.00



Abba Pineto - Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: Selmi, Clemente



Domenica 10 marzo 2024, ore 18.00



BCC Tecbus Castellana Grotte - Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Chiriatti, Colucci



Domenica 10 marzo 2024, ore 18.00



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo - Sieco Service Ortona Arbitri: Prati, Nava



Lunedì 11 marzo 2024, ore 19.00



Emma Villas Siena - WOW Green House Aversa Arbitri: Turtù, Usai



LA CLASSIFICA-

Yuasa Battery Grottazzolina 55, Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 48, Emma Villas Siena 48, Consar Ravenna 43, Tinet Prata di Pordenone 42, Consoli Sferc Brescia 40, Delta Group Porto Viro 38, Kemas Lamipel Santa Croce 32, Pool Libertas Cantù 29, Abba Pineto 25, WOW Green House Aversa 22, BCC Tecbus Castellana Grotte 22, Conad Reggio Emilia 22, Sieco Service Ortona 17.