Parte la corsa alla Superlega: al via i Play Off

A tenere a battesimo i Play Off Promozione sono Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo e Delta Group Porto Viro, impegnate in Gara 1 domani, mercoledì 27 marzo, alle 20.30. I precedenti sono in favore di Cuneo (5-4). Reduce dal 3-0 su Cantù che ha permesso l’aggancio a Siena (54 punti) con sorpasso per una vittoria in più, il collettivo piemontese beneficia del fattore campo e affronta la settima forza del torneo, che ha chiuso la stagione regolare con la sconfitta interna al tie break contro Prata. Dopo un anno di purgatorio, la Puliservice torna ai Play Off per la quarta volta nella storia (un’eliminazione agli Ottavi, una in Semifinale e una in Finale), mentre la Delta Group, uscita nei Quarti lo scorso anno per mano di Bergamo, si affaccia agli spareggi di A2 per la seconda volta. Un ex per parte: Nicolo Tiozzo giocava in Piemonte nel 2020/21, Matteo Battocchio lo scorso anno allenava a Porto Viro. Record in vista per Iacopo Botto (gara n. 500 in carriera) da una parte e Gabriel Garnica dall’altra (gara n. 400 in Italia). Felice Sette è a 15 punti dai 1500 in carriera. Cuneo per questi Play Off ha deciso di affidarsi allo schiacciatore franco-belga Marin Dukic, che aiuterà la formazione piemontese anche in Coppa Italia.

Mercoledì, alle 20.30, si ritrovano sotto rete al PalaEstra l’Emma Villas Siena e la Consoli Sferc Brescia, Club che si sono misurati già 17 volte tra loro con lieve predominio per i Tucani grazie a 9 successi contro gli 8 dei toscani. Sconfitta al tie break nel derby regionale andato in scena al PalaParenti di Santa Croce, la formazione senese ha perso la seconda posizione in classifica terminando la Regular Season sul gradino più basso del podio e quindi si ritrova di fronte la sesta forza del torneo che, nonostante la sconfitta in quattro set a Reggio Emilia, ha mantenuto la propria posizione. L’Emma Villas è alla quinta partecipazione ai Play Off di A2, vinti in Finale contro Spoleto nel 2017/18. Quinta partecipazione anche per i bresciani, che nel 2020/21 hanno ceduto solo in Finale contro Taranto. Da una parte Matheus Krauchuk Esquivel è a 12 punti dai 500 stagionali, dall’altra Stefano Ferri è a caccia del suo attacco vincente n. 1000 in carriera. Gli ospiti ritrovano Sebastiano Milan da rivale.

Giovedì, alle 20.00, al PalaCosta va in scena il posticipo di Gara 1 dei Quarti tra Consar Ravenna e Tinet Prata di Pordenone, squadre che hanno tagliato il traguardo della stagione regolare con appena due lunghezze di distanza, come quarta e quinta forza della Prima Fase. In equilibrio il bilancio dei precedenti scontri diretti con 2 vittorie a testa. Domenica scorsa i padroni di casa hanno difeso la propria posizione in classifica con un blitz da 3 punti a Pineto, mentre i friulani hanno espugnato al fotofinish Porto Viro. Ravenna, che ha partecipato a tre edizioni dei Play Off A1/A2 vincendo la Finale nel 1990/91, è uscita nei Quarti in entrambe le edizioni affrontate dei Play Off A2, l’ultima lo scorso anno contro Vibo Valentia. La Tinet si cimenta nei Play Off A2 per la terza volta dopo l’uscita di scena della passata stagione nei Quarti contro Santa Croce, preceduta nel 2018/19 dalla sconfitta negli Ottavi contro Livorno. L’unico ex del match è Raniero Truocchio, che nel 2022/23 vestiva la maglia Robur. Manuel Lucconi intravede i 500 punti stagionali, distanti 12 sigilli. L’indisponibilità per tutti i Play Off, a causa di un infortunio alla mano sinistra, di Falardeau ha inoltre indotto Ravenna ad avvalersi del ventiquattrenne schiacciatore greco Alexandros Raptis, reduce da una buona annata allo Stade Poitevin in Francia.

PROGRAMMA E ARBITRI DEI QUARTI DI FINALE PLAY OFF-

Mercoledì 27 marzo 2024, ore 20.00

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo – Delta Group Porto Viro Arbitri: Selmi, Pasin

Mercoledì 27 marzo 2024, ore 20.30



Emma Villas Siena – Consoli Sferc Brescia Arbitri: Cruccolini, Merli

Giovedì 28 marzo 2024, ore 20.00



Consar Ravenna – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Giglio, Clemente