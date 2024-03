In Gara 1 dei Quarti vincono Porto Viro e Siena

ROMA- Prima giornata di Play Off e prima sorpresa nella lunga marcia che porterà alla promozione in Superlega. A Cuneo la Delta Group Porto Viro ha superato in tre set la Puliservice Acqua S.Bernardo, seconda in Regular Season. Vittoria in crescendo per l’Emma Villas Siena nella sfida al PalaEstra contro la Consoli Sferc Brescia. Gli uomini di Graziosi prendono il largo dopo i primi due set sulle montagne russe. Domani il programma di Gara 1 dei Quarti di Finale si completerà con la sfida tra Consar Ravenna e Tinet Prata di Pordenone alle 20.00

TUTTE LE SFIDE-

PULISERVICE ACQUA S.BERNARDO CUNEO – DELTA GROUP PORTO VIRO-

In Gara 1 dei Quarti Play Off una scintillante Delta Group Porto Viro, che difende anche l’indifendibile, sbanca il campo di Cuneo ribaltando i valori dettati dalla regular season che avevano visto la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo chiudere al secondo posto. Gli uomini di Morato si sono imposti 0-3 ed ora avranno il match point in Gara 2 che andrà in scena in Veneto il giorno di Pasquetta.

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Jensen opposto, Codarin e Volpato centro, Botto e Andreopoulos schiacciatori; Staforini (L).

Coach Morato schiera: Garnica palleggio, Barotto opposto, Zamagni e Barone al centro, Tiozzo e Sette schiacciatori; Morgese (L).

Partenza equilibrata in questa Gara 1 dei Quarti di Finale Play Off A2, poi un break di Porto Viro con due muri portano al primo time out di serata sull’8-11 da parte di coach Battocchio. Un buon turno al servizio di Tiozzo, ex di giornata tra i nerofucsia, porta all’11-15, poi Codarin interrompe la carica veneta. Tanti i muri avversari e sul 16-20 Cuneo chiama il secondo tempo tecnico a disposizione. Si rientra e Andreopoulos in pipe effettua cambio palla. Tiozzo in pipe trova il set ball per Porto Viro (20-24), entra Bellei per Garnica ad alzare il muro, dai nove metri Barotto. Un’azione infinita con grande prestazione di Staforini in difesa, poi il fallo di Porto Viro e il time out chiamato da coach Morato (21-24). Jensen mette out a fondo campo il servizio ed il primo set termina 21-25.

Gioco punto a punto, con una difesa nerofucsia sempre molto attenta. Il turno al servizio di Codarin e l’attacco di Volpato riportano il parziale in parità al 5° punto. Sul 6-9 entra Gottardo per Andreopoulos. L’intesa tra Sottile e Codarin spiazza la difesa avversaria e manda lo stesso regista al servizio (9-11). Sul 9-13 coach Battocchio chiama il time out. Sul 18-20 esordio per Dukic che entra per Jensen. Secondo time out per Cuneo sul 18-21. Videocheck sul primo punto di Dukic; è punto Cuneo e rientra Jensen. Dai nove metri Capitan Botto. Ottima ricezione di Gottardo sulla linea, poi l’attacco di Jensen ed è time out per Porto Viro sul 21-23. Sul 21-24 entra Pedro al servizio per Sette, riceve Pupi, Sottile per Jensen che lo annulla, ma Porto Viro chiama il videocheck che conferma la decisione arbitrale e Gottardo va dai nove metri, mentre entra Cioffi per Sottile ad alzare il muro cuneese (24-22). Chiude la seconda frazione Sette sul 22-25.

Cuneo parte con Botto e Dukic schiacciattori. Partono avanti i biancoblù, ma i veneti non mollano e recuperano al 7° punto. Ace di Volpato su Morgese e coach Morato chiama il time out (10-7). Una battaglia punto a punto, senza esclusione di colpi ed errori. Sul muro di Volpato su Zamagni, i nerofucsia chiamano il secondo tempo tecnico a disposizione (19-15). L’ace di Zamagni sul lungolinea porta al 19-17. Sul 20-17 entra Gottardo per Dukic. Time out Cuneo sul 20-19 dopo il muro di Barone su Codarin. Al servizio Garnica per i veneti. Sul 21-20 entra Pedro al servizio per Tiozzo, che mette in rete la battuta e manda capitan Botto dai nove metri cuneesi. Nel frattempo rientra Dukic in campo al posto di Gottardo. Sul 22-23 coach Battocchio chiama il time out, cercando di interrompere il ritmo ai nerofucsia e allungare il match. Jensen riporta il parziale in parità, poi un errore della difesa avversaria ed è set ball per Cuneo sul 24-23. Dai nove metri biancoblù, Codarin. Annulla e porta al 24 pari Barotto, che si aggiudica il turno al servizio. Dentro Bellei per Garnica ad alzare il muro. Out la battuta dell’opposto nerofucsia, stesso verdetto per il successivo servizio di Jensen (25-25). Tiozzo sposta il muro cuneese e manda Sette dai nove metri. Il set si chiude 25-27 e Porto Viro è avanti 1-0 nella serie dei Quarti di Finale Play Off A2. Lunedì 1° aprile sarà Gara 2 a Porto Viro.

I PROTAGONISTI-

Matteo Battocchio (Allenatore Puliservice S.Bernardo Cuneo)- « A inizio anno ho detto che Porto Viro era una delle candidate a salire. Stasera abbiamo giocato male per alcune cose, mentre bene in altre. Loro stasera hanno fatto meglio, ma abbiamo la possibilità di andare là e ribaltare il risultato riaprendo la serie».

Daniele Morato (Allenatore Delta Group Porto Viro)- « Siamo molto contenti, abbiamo fatto una grandissima partita in entrambe le fasi, siamo stati praticamente perfetti in cambio palla e questo ci ha permesso di giocare più liberi in fase break. La battuta è stata determinante, ha aiutato il compito dei centrali a muro, che sono stati sontuosi. È vero che nel terzo set siamo stati più fallosi, ma abbiamo sempre tirato a tutto il braccio e il break finale ce la siamo costruiti con convinzione partendo proprio dal servizio. Stasera abbiamo ottenuto un risultato incredibile ma adesso dobbiamo azzerare tutto e recuperare energie fisiche e mentali in vista di gara due ».

IL TABELLINO-

PULISERVICE ACQUA S.BERNARDO CUNEO – DELTA GROUP PORTO VIRO 0-3 (21-25,22-25,25-27)

PULISERVICE ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Sottile 1, Jensen 12, Volpato 6, Codarin 8, Botto (K) 6, Andreopoulos 5; Staforini (L1); Gottardo 2, Dukic 2, Cioffi. N.e. Bristot, Colangelo, Coppa, Giordano (L2).

All.Battocchio

DELTA GROUP PORTO VIRO: Garnica 3, Barotto 16, Zamagni 6, Barone 15, Tiozzo 8, Sette 12; Morgese (L1); Pedro, Bellei. N.e. Zorzi, Eccher, Sperandio, Charalampidis, Lamprecht (L2) All. Morato.

ARBITRI: Selmi, Pasin

Durata set: 27’, 32’, 30’ Tot: Tot: 89’

MVP: Felice Sette (Delta Group Porto Viro)

EMMA VILLAS SIENA – CONSOLI SFERC BRESCIA-

La Emma Villas Siena gioca una grande partita e si aggiudica gara1 dei quarti di finale playoff contro la Consoli Sferc Brescia. Buon impatto dei biancoblu che vincono il primo set (25-20), poi subiscono la reazione dei lombardi che aggiudicandosi il secondo parziale (21-25) raggiungono la parità. A quel punto la Emma Villas Siena ingrana una marcia superiore. Al PalaEstra finisce 3-1, il giorno di Pasquetta si replica con gara2 che verrà disputata a Brescia.

Siena in campo con Nevot-Krauchuk, Pierotti-Tallone, Trillini-Copelli, Bonami. Brescia risponde con Tiberti-Klapwijk, Gavilan-Cominetti, Erati-Candeli, Pesaresi.

Tallone, Krauchuk e Pierotti partono subito a marce alte. Siena avanti 8-3. Con Tallone la Emma Villas raggiunge la doppia cifra (10-5). L’impatto dei padroni di casa è molto buono. Da posto 4 Marco Pierotti continua a essere una sentenza (13-7). Un buon servizio di Alex Erati produce un ace per i bresciani. E poi un’altra sua battuta mette ancora in difficoltà la ricezione senese, ma ci pensa Stefano Trillini a rispondere con una bella murata vincente. Siena in questa fase non trova continuità al servizio, Brescia recupera qualche punto e si riporta sul -2 (18-16). Un servizio di Matheus Krauchuk produce dividendi: arriva infatti il punto di Stefano Trillini. Punto break poco dopo per Marco Pierotti: 22-16, Siena ha allungato di nuovo.

Bellissimo un pallonetto messo a segno da Marco Pierotti, che vale il 23-17. Krauchuk chiude il primo set sul 25-20. Marco Pierotti è già autore di 5 punti, ha chiuso il primo set con il 56% in attacco.

E’ Brescia a iniziare meglio il secondo set, i lombardi si portano subito avanti di alcune lunghezze: 3-7. Siena ci mette un po’ a rispondere, la Consoli Sferc mantiene buone percentuali in attacco e migliora la qualità del proprio servizio. Mentre la Emma Villas Siena commette troppi errori in battuta e non riesce in questo set a trovare continuità nel proprio gioco. Pierotti e Tallone realizzano alcuni punti importanti, Copelli mette giù il punto del 18-22. Matheus Krauchuk va a segno (19-23), c’è un punto break dei locali con Pierotti che mura Klapwijk. Il secondo set si chiude sul 21-25: molto importanti le quattro murate piazzate dai bresciani, due delle quali realizzate da Gavilan.

Nel terzo parziale le due murate vincenti sono realizzate da Thomas Nevot e consentono alla Emma Villas Siena di mettere la testa avanti all’inizio del terzo parziale. Tallone e Krauchuk colpiscono, Siena ha ripreso qualità in attacco: 13-10. Cominetti mette a segno un ace importante per Brescia, poi arriva un altro punto dei lomabrdi con Alex Erati (20-18). Importante il cambio palla realizzato da Trillini, a cui segue il punto break firmato Riccardo Copelli (22-17). Bene anche Alessio Tallone da posto 4, è di nuovo Krauchuk a chiudere il set, questa volta sul 25-19. L’opposto brasiliano è autore di 6 punti in questo set, da lui chiuso con l’86% in attacco.

Krauchuk fantastico in avvio di quarto set. Siena attacca benissimo e conquista punti di vantaggio. Ottimi attacchi, buonissime difese, la qualità del gioco della Emma Villas è ora molto alto. L’opposto brasiliano è “on fire” e mette giù punti su punti. Bene anche il servizio dei padroni di casa. A segno ancora Tallone e Copelli mentre i bresciani ora commettono più errori in attacco. Out anche l’attacco di Klapwijk. È Krauchuk a mettere segno l’ultimo punto del set, che si chiude sul 25-15, e quindi del match. Siena vince 3-1. Lunedì, giorno di Pasquetta, gara2 a Brescia.

I PROTAGONISTI-

RobertoZambonardi (Allenatore Consoli Sferc Brescia)- « Purtroppo la tensione stasera si è tradotta più in nervosismo che in carica agonistica. Abbiamo sprecato tanti palloni e questo ci ha resi vulnerabili. Abbiamo permesso alla rabbia per le occasioni sciupate di renderci meno coesi e abbiamo prestato il fianco a Siena, che ha tratto forza dalla nostra irritabilità. Nulla è perduto: siamo pronti a rigiocarcela e abbiamo già voglia di riscatto ».

IL TABELLINO-

EMMA VILLAS SIENA – CONSOLI SFERC BRESCIA 3-1 (25-20, 21-25, 25-19, 25-15)

EMMA VILLAS SIENA: Nevot 4, Tallone 14, Copelli 12, Krauchuk Esquivel 15, Pierotti 15, Trillini 6, Coser (L), Bonami (L). N.E. Milan, Gonzi, Acuti, Pellegrini, Ivanov, Picuno. All. Graziosi.

CONSOLI SFERC BRESCIA: Tiberti 2, Gavilan 14, Candeli 4, Klapwijk 15, Cominetti 8, Erati 7, Braghini (L), Ferri 0, Franzoni 0, Pesaresi (L). N.E. Sarzi Sartori, Ghirardi, Mijatovic. All. Zambonardi.

ARBITRI: Cruccolini, Merli.

Durata set: 26′, 28′, 28′, 29′; tot: 111′.

I RISULTATI-

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo-Delta Group Porto Viro 0-3 (21-25, 22-25, 25-27);

Emma Villas Siena-Consoli Sferc Brescia 3-1 (25-20, 21-25, 25-19, 25-15);

Consar Ravenna-Tinet Prata di Pordenone Si gioca domani Ore 20:00

GARA 2 PLAY OFF PROMOZIONEPROSSIMO TURNO 01/04/2024 Ore: 18.00



Consoli Sferc Brescia-Emma Villas Siena Ore: 18.00;

Tinet Prata di Pordenone-Consar Ravenna Ore 19:00; Consoli Sferc Brescia-Emma Villas Siena Ore: 18.00;

Delta Group Porto Viro-Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo Ore 19:00