Siena-Porto Viro, Grottazzolina-Ravenna, al via le semifinali Play Off

ROMA- Anche la Serie A2 Credem Banca riserva sorprese e spettacolo come la SuperLega. Le Semifinali Play Off al meglio delle tre partite si aprono domani, giovedì 11 aprile, con i match di Gara 1. Alle 20.30 l’Emma Villas Siena, terza a fine Regular Season e vittoriosa nei Quarti contro Brescia in due match, ospita l’outsider Delta Group Porto Viro , entrata negli spareggi promozione con l’ultimo piazzamento disponibile e poi riuscita a estromettere la più accreditata Cuneo nella bella dei Quarti in trasferta. Alla stessa ora, la Yuasa Battery Grottazzolina, dominatrice della stagione regolare e ammessa direttamente alle Semifinali in virtù del primato definitivo in classifica, attende nelle Marche la Consar Ravenna, squadra che ha chiuso la prima fase nella quarta piazza e ha avuto la meglio in Gara 3 su Prata di Pordenone.

Tutta da vivere la Semifinale tra Emma Villas Siena e Delta Group Porto Viro. La formazione toscana, seconda a fine Regular Season, gode del fattore campo favorevole in Gara 1 e nell’eventuale Gara 3 contro il gruppo che ha dato una scossa ai Play Off eliminando nei Quarti Cuneo. Da settima classificata dopo la prima fase, la formazione veneta è in lizza per un posto nella Finale. Si tratta della quarta presenza in Semifinale per l’Emma Villas, che in un’occasione ha passato il turno per poi volare in SuperLega. Prima apparizione alle Semifinali per la Delta Group, che lo scorso anno al debutto nei Play Off di A2 è uscita nei Quarti per mano di Bergamo, ma in passato ha vinto gli spareggi di A3. Precedenti a favore dei senesi, che hanno avuto la meglio 4 volte su 5, vincendo entrambi gli scontri diretti stagionali. Tre gli ex: Marco Pierotti lo scorso anno schiacciava a Porto Viro, Rocco Barone (1 gara alle 500 in carriera e 3 punti ai 2500) e Matteo Zamagni condividono trascorsi a Siena. C’è aria di record tra i padroni di casa, per Riccardo Copelli 5 attacchi vincenti ai 1000 in carriera.

La Yuasa Battery Grottazzolina, ammessa in Semifinale per la vittoria della Regular Season, gioca in casa contro la Consar Ravenna. I romagnoli, al quarto posto dopo la prima fase, hanno avuto la meglio nei Quarti su Prata di Pordenone con un successo interno per 3-0 nella bella, mentre nei mesi scorsi hanno perso entrambi i faccia a faccia con Grottazzolina, seppur cedendo al tie-break in casa. La Consar ha superato la Yuasa Battery solo una volta su quattro incontri ufficiali. I padroni di casa, che nel 2018/19 uscirono di scena nei Quarti per mano di Potenza Picena, riscattando l’uscita nei Preliminari dell’anno precedente, hanno affrontato i Play Off di A2 anche a fine anni ‘90 perdendo la finalissima in un altro derby, quello con Falconara, per poi uscire sconfitti nell’ultimo atto contro Forlì nel 2019/20. La Consar, celebre per la lunga permanenza in SuperLega, ha affrontato i Play Off di A2 nel 2009/10 e 2022/23 uscendo ai Quarti. Rasmus Nielsen è vicino ai 3000 punti in Italia, Aleksandar Mitkov ai 1000. Sul fronte opposto Alessandro Bovolenta è vicino ai 1000 attacchi in carriera.

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 1 SEMIFINALI PLAY OFF A2-

Giovedì 11 aprile 2024, ore 20.30



Emma Villas Siena – Delta Group Porto Viro Arbitri: Clemente, Vecchione

Giovedì 11 aprile 2024, ore 20.30



Yuasa Battery Grottazzolina – Consar Ravenna Arbitri: Santoro, Colucci