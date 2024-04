Pallavolo A2: in campo per Gara 2 degli ottavi di Coppa Italia

ROMA-Secondo turno degli Ottavi di Del Monte®Coppa Italia Serie A2 alle porte. Domani, sabato 20 aprile, alle 20.00, è in programma l’anticipo tra Abba Pineto e Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, con gli ospiti avanti 1-0 nella serie grazie a un’affermazione netta e distante una sola vittoria dalla qualificazione. Domenica, alle 18.00, il calendario propone tre sfide in simultanea. Forte del successo corsaro centrato al tie-break in Gara 1, la Pool Libertas Cantù cerca il match ball nel secondo round contro la Kemas Lamipel Santa Croce, che ha tutte le intenzioni di ribaltare la serie, mentre la WOW Green Aversa punta sul fattore campo per riaprire il discorso con la Tinet Prata di Pordenone, vittoriosa 3-0 in casa nel primo atto. Situazione simile al PalaBigi, dove la Conad Reggio Emilia ha il compito di conseguire un risultato positivo davanti al proprio pubblico per rimettere in sesto il bilancio con la Sferc Consoli Brescia, reduce dal successo in tre set al San Filippo. I Tucani vogliono chiudere i giochi in Gara 2.



Nell’anticipo l‘Abba Pinetoospita laPuliservice Acqua S. Bernardo Cuneoal PalaVolley Santa Maria. Padroni di casa in cerca di riscatto per riequilibrare la serie e tornare in Piemonte a giocarsi la qualificazione nella bella con i punti di Andrea Santangelo ex del match che intravede i 3000 punti in carriera (ne mancano 30). Nel primo match a fare la differenza sono stati i 9 ace e la precisione della Puliservice, nonostante la prova a muro di buona intensità da parte degli abruzzesi (9 vincenti).



Domenica, al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate, ilPool Libertas Cantù, unico team ad aver vinto in trasferta in Gara 1, vuole infliggere il colpo di grazia allaKemas Lamipel Santa Croce, caduta al tie-break nel primo faccia a faccia. A fare la differenza nel terzo set è stato il maggiore dinamismo degli ospiti, unito a una forza propulsiva capace di ribaltare il 2-0 di inizio gara con le accelerazioni in attacco. I 10 ace di squadra (7 di Allik Karli) non sono bastati ai Lupi, che ora intendono rifarsi.



La WOW Green House Aversadeve vincere e convincere, domenica al PalaJacazzi, contro laTinet Prata di Pordenone, che in Gara 1 sul proprio campo ha fatto la voce grossa limitando il team campano in tutti i fondamentali. A una vittoria dai Quarti, i friulani sono lanciati, non solo per la maggior costanza in attacco, ma anche per i 6 ace a 0 e gli 8 block a 2 inflitti ai rivali con Alberto Baldazzi mattatore. Aversa si affida alla personalità del regista Riccardo Pinelli e al fattore campo per invertire il trend.



Sfida senza appelli per laConad Reggio Emilia, costretta domenica a capitalizzare il fattore PalaBigi per agganciare la Sferc Consoli Brescia, vittoriosa in Gara 1 con il massimo scarto. Gli emiliani non sono riusciti a reggere l’onda d’urto lombarda, I Tucani hanno chiuso con cinque atleti in doppia cifra realizzando il doppio degli ace e trovando in Alex Erati il punto di riferimento a muro (7 block su 12 di squadra). Alla Conad serve il cambio di passo, ripartendo dalla prova generosa di Francesco Guerrini.