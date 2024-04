Play Off A2 Maschile: Grottazzolina vince il primo round con Siena

GROTTAZZOLINA (FERMO)- Nel primo round della Finale Promozione , una Yuasa Battery Grottazzolina performante in attacco (57% di positività) e al servizio (9 ace a zero) piega l’Emma Villas Siena con il massimo scarto. Gli uomini di Massimiliano Ortenzi fanno valere la propria pallavolo con il contributo in attacco e dai nove metri (5 ace) di uno scatenato Rasmus Nielsen, capace di mettere a referto 24 punti in tre soli parziali. Al sestetto toscano, allenato da Gianluca Graziosi, non bastano i 17 sigilli di Alessio Tallone. Tra i padroni di casa, invece, chiudono in doppia cifra anche Michele Fedrizzi (10) e Andrea Mattei (10). Giovedì 25 aprile, alle 19.00, si gioca Gara 2 al PalaEstra. La Yuasa Battery è a un successo dall’approdo in SuperLega, l’Emma Villas cerca l’aggancio.

Massimiliano Ortenzi parte con Manuele Marchiani in cabina di regia, Rasmus Breuning Nielsen opposto, Michele Fedrizzi e Claudio Cattaneo schiacciatori ricevitori, Andrea Mattei ed Andrea Canella centrali con Andrea Marchisio a comandare le operazioni di seconda linea. Gianluca Graziosi arriva per questa grande sfida al PalaGrotta schierando in avvio Thomas Nevot al palleggio, Matheus Krauchuk Esquivel in diagonale, Marco Pierotti ed Alessio Tallone in banda, Stefano Trillini e Riccardo Copelli al centro, Federico Bonami nel ruolo di libero; dall’altra parte della rete coach Massimiliano Ortenzi risponde con Manuele Marchiani in cabina di regia, Rasmus Breuning Nielsen opposto, Michele Fedrizzi e Claudio Cattaneo schiacciatori ricevitori, Andrea Mattei ed Andrea Canella centrali con Andrea Marchisio a comandare le operazioni di seconda linea.

In una cornice di pubblico da brividi, il primo punto del match lo firma Siena che sfrutta il servizio in rete di Fedrizzi ma rende il favore con Copelli che sbaglia la battuta dell’1-1; Breuning scalda subito il suo potente braccio (3-3), Fedrizzi mura Krauchuk e permette alla Yuasa Battery di mettere il muso avanti (4-3) ma Nevot ferma lo stesso schiacciatore grottese e riporta avanti i suoi compagni di una lunghezza (4-5). Tensione alle stelle in Gara 1 di questa Finale Promozione la quale mette in palio la prossima Superlega con le due squadre che non vogliono sbagliare l’occasione e si studiano con attenzione; un altro muro, stavolta di Krauchuk, dà il + 2 all’Emma Villas (7-9), Canella passa dal centro mentre la difesa di Fedrizzi permette a Breuning di tirare un’altra legnata per la nuova parità a quota 9. Un pallonetto un po’ troppo spinto, rilevato falloso dall’arbitro, permette a Grotta di ripassare avanti 13-12 mentre forza troppo il suo colpo Krauchuk con il suo errore che costringe subito coach Graziosi a chiamare il timeout discrezionale (14-12); Breuning difende addirittura due volte consecutive ma non basta ad evitare il punto di Tallone che accorcia le distanze (15-14), Copelli sbaglia il primo tempo, certificato dal Video Check, e poi si fa murare da Canella con Grottazzolina che trova così il +4 (18-14) mentre il danese volante continua a martellare come sa fare lui e mette a terra il pallone del 20-16. “Ras” si porta al servizio e spolvera la linea di fondo campo di Siena firmando il 22-17 ripetendosi nell’azione successiva mettendo in grave difficoltà la ricezione ospite regalando così ai suoi compagni, ed al proprio splendido pubblico, il 23-17 costringendo coach Graziosi al secondo timeout; al rientro in campo delle due formazioni, altro ace per l’opposto di Grotta che fa filotto (24-17), sbaglia poi il servizio tra gli applausi di un immenso PalaGrotta (24-18) ma è Mattei a chiudere il parziale con un sontuoso primo tempo che vale il 25-18.

Al cambio palla l’Emma Villas protesta per un paio di decisioni arbitrali ma entrambi i Video Check gli danno torto e così la Yuasa Battery ne approfitta immediatamente per portarsi sul 3-1; i toscani ribaltano subito la situazione e passano avanti 3-5, Canella timbra il primo tempo del 7-8 mentre Fedrizzi tira a tutto braccio dai nove metri, cecchina Tallone e rimette tutto in perfetto equilibrio (8-8). Iniziano ad alternarsi i due liberi senesi con Bonami impegnato in ricezione e Coser in difesa, il monster block di Mattei riporta avanti Grotta 11-10 e così coach Graziosi getta nella mischia anche Milan nell’insolito ruolo di opposto mentre la ricezione lunga dell’Emma Villas permette a Mattei di chiudere il pallone di prima intenzione con i senesi costretti a rifugiarsi nell’ennesimo timeout (12-10); Canella è attentissimo al centro ed un altro suo muro lancia Grottazzolina verso il 15-12, due ace di Mattei valgono il 17-12 mentre la difesa dello stesso centrale dà il via ad un poderoso attacco del forte opposto danese che fa 18-12 ed altro timeout per l’Emma Villas. Passa Milan e permette ai suoi compagni di togliere momentaneamente il servizio ai padroni di casa (19-13), Fedrizzi però lo riconquista subito (20-13), Tallone a sua volta accorcia le distanze e firma il 21-16 mentre il Video Check dà ragione a coach Ortenzi che vede in campo il pallone di Breuning il quale permette a Grottazzolina di trovare il 22-16; una gran difesa del neo entrato capitan Vecchi non evita il punto di Siena che poi accorcia ulteriormente sul 22-18, finisce out invece il servizio di Tallone che regala il 24-19 agli avversari mentre è Copelli a tirare letteralmente in tribuna la sua battuta ed a mandare la Yuasa Battery Grottazzolina avanti 2-0 nel computo dei set (25-20).

Nel terzo periodo Trillini stampa subito Breuning con Siena che va avanti 2-4, si susseguono grandi giocate da entrambe le parti e Tallone mette a segno una rocambolesca azione che vale il 4-7 mentre il fallo di seconda linea fischiato al danese costringe coach Ortenzi a chiamare timeout (4-8); altre due sassate al servizio di Breuning rilanciano la marcia di Grottazzolina la quale completa la rimonta ed impatta Siena a quota 11, “no look” per Tallone per il 12-13 mentre i padroni di casa non concretizzano una lunghissima azione e sparano fuori il proprio attacco permettendo ai toscani di rimanere avanti 15-16. Passa il primo tempo di Canella per la nuova parità a quota 16, tiene bene il muro di Grotta con Vecchi (entrato per il servizio) pronto a difendere il pallone che poi finisce nelle mani dorate di Breuning il quale mette a terra in successione i punti del 17-16 e 18-16 con il PalaGrotta in visibilio pronto ad eplodere di gioia per i propri eroi; ferma il gioco coach Graziosi chiedendo un fallo di linea sul servizio di capitan Vecchi ed il Video Check gli dà ragione (18-17), all’opposto danese non fa differenza ed allora continua a martellare segnando il 19-17 per poi portarsi sulla linea dei nove metri e lanciare Grottazzolina verso il +3 (20-17). L’Emma Villas prova a giocarsi le sue ultime cartucce, riduce le distanze ed accorcia sul 20-19, entra Gonzi al servizio ma un grandissimo attacco di Fedrizzi riporta i padroni di casa sul +2 (22-20), Copelli spara out il primo tempo del 24-21 mentre è Tallone a tirare in rete il servizio del 25-22 che consegna alla Yuasa Battery, ed allo strepitoso pubblico del PalaGrotta, il 3-0 che vale la conquista di Gara 1 della Finalissima Playoff Promozione.

Le due contendenti si ritroveranno Giovedì 25 Aprile, a partire dalle ore 19:00, a Siena per Gara 2.

Il tabellino-

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA – EMMA VILLAS SIENA 3-0 (25-18, 25-20, 25-22)

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Marchiani 0, Fedrizzi 10, Canella 7, Nielsen 24, Cattaneo 3, Mattei 10, Foresi (L), Vecchi 0, Mitkov 0, Marchisio (L). N.E. Cubito, Lusetti, Ferraguti, Romiti. All. Ortenzi.

EMMA VILLAS SIENA: Nevot 0, Tallone 17, Copelli 5, Krauchuk Esquivel 9, Pierotti 4, Trillini 3, Bonami (L), Coser (L), Milan 4, Gonzi 0, Acuti 1. N.E. Pellegrini, Ivanov, Picuno. All. Graziosi.

ARBITRI: Merli, Jacobacci.

Durata set: 23′, 26′, 28′; tot: 77′.

Spettatori 1000

MVP: Rasmus Breuning Nielsen (Yuasa Battery Grottazzolina)