Pallavolo Maschile: apoteosi Grottazzolina, conquistata la Superlega

GROTTAZZOLINA (FERMO)-La Yuasa Battery Grottazzolina vince anche in casa di Emma Villas Siena e si regala così la promozione in SuperLega. La formazione marchigiana, grazie agli acuti di Fedrizzi (16 punti) ma soprattutto di Nielsen, top scorer di serata grazie a 24 punti vincenti, trova così la promozione diretta in SuperLega, vincendo tra le mura di Siena per 3-1. La formazione di Ortenzi, dopo essere partita in vantaggio, ha subito la rimonta di Siena, mentre il terzo e quarto set hanno visto la formazione marchigiana superare le resistenze dei senesi. Non solo la promozione in SuperLega però, perché Grottazzolina, trionfando nel campionato di Serie A2, guadagna così anche il diritto di giocare tra le mura amiche la Del Monte® Supercoppa Serie A2 contro la squadra che trionferà al termine della Final Four di Coppa Italia in programma a Cuneo l’11 e 12 maggio. Il campionato di Serie A2, però, non termina qui, in quanto si concluderà nel mese di maggio la Del Monte® Coppa Italia di A2. Nel weekend, infatti, scenderanno in campo Consoli Sferc Brescia e Conad Reggio Emilia per Gara 3 degli Ottavi di Coppa Italia. I Quarti di Finale sono invece in programma mercoledì 1 maggio, con Yuasa Battery Grottazzolina ed Emma Villas Siena tra le protagoniste.