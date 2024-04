Play Off Promozione: Grottazzolina a Siena può chiudere i conti

SIENA-La Finale Promozione al meglio delle tre partite è già a un punto cruciale. I Play Off A2 Credem Banca potrebbero avere un verdetto definitivo dopo Gara 2, in programma domani, giovedì 25 aprile, al PalaEstra, con prima battuta alle 19.00. I padroni di casa dell’Emma Villas Siena sono partiti con il piede sbagliato in terra marchigiana e ora sono costretti a vincere tra le mura amiche per allungare la serie e giocarsi poi il tutto per tutto in trasferta. Dall’altra parte della rete, dopo aver dominato la stagione regolare, la Yuasa Battery Grottazzolina deve mantenere i nervi saldi e combattere la frenesia di fronte alla possibilità di centrare un obiettivo storico, a lungo sognato. Gli uomini di Massimiliano Ortenzi, con Andrea Mattei a caccia dell’attacco vincente numero 1000 in carriera, hanno la possibilità di confezionare la promozione in SuperLega, in caso di vittoria, per poi tornare a casa da eroi. A rovinare i piani ci prova un altro marchigiano doc come Gianluca Graziosi, esperto tecnico dei senesi che in Regular Season ha espugnato Grottazzolina al tie-break. Ora all’Emma Villas serve uno squillo in casa per raggiungere la bella e regalare un finale epico a questa serie.