Coppa Italia A2: Ravenna elimina a sorpresa Grottazzolina

CUNEO- È la Consar Ravenna la prima formazione finalista della Final Four Del Monte ® Coppa Italia Serie A2: la squadra di Marco Bonitta, impegnata nella prima Semifinale all’interno del Palasport di Cuneo, supera col massimo distacco Yuasa Battery Grottazzolina. Primo set a senso unico, secondo e terzo parziale più combattuti, con i ragazzi di Ortenzi che provano a riaprire la sfida senza però riuscirci. Top scorer di serata Mattia Orioli che, con 19 punti totali (gli stessi realizzati dall’altro opposto, Breuning Nielsen) regala a Ravenna la finale. In luce anche Alexandros Raptis, che chiude la sua sfida con 14 punti realizzati. Alle ore 19.30 in campo Consoli Sferc Brescia e Delta Group Porto Viro.

Grottazzolina in campo con Marchiani in regia e Nielsen come opposto, in banda ci sono Fedrizzi e Cattaneo, al centro Canella fa coppia con Mattei. Il libero è Marchisio. Per la Consar Ravenna la diagonale principale è composta da Mancini e Orioli, gli schiacciatori sono Raptis e Feri mentre i centrali sono Bartolucci e Grottoli, con Goi libero.

Il primo set è tutto di marca ravennate: i ragazzi di Bonitta allungano da subito, portandosi sul 5-10. Grottazzolina prova a ricucire trascinata dagli 8 punti di Breuning Nielsen (nel parziale), ma il muro vincente di Orioli (9-15), schierato opposto, permette a Ravenna di tenere a debita distanza la squadra di Ortenzi. Massimo vantaggio sul 17-24 firmato da Raptis, con l’attacco ancora una volta di Orioli che regala il primo set alla Consar.

Secondo parziale più combattuto, ma ancora una volta sono gli uomini di Bonitta ad aggiudicarsi il set, grazie ad una maggiore lucidità nel finale: Ravenna prova a scappare (4-7), ma Grottazzolina non demorde e trova il pareggio sul 7-7 con un attacco out ravennate, compiendo poi il primo sorpasso della gara grazie a Fedrizzi (10-9). L’ace di Orioli ristabilisce i tre punti di distanza (12-15), mentre dal 17-17 in avanti i marchigiani riescono a reggere il passo di Orioli e compagni, trascinatore per Ravenna con 6 punti nel secondo parziale. Ravenna tenta l’allungo (21-23), Nielsen prova a ricucire lo svantaggio ma è Orioli a regalare il set point ai suoi, con il muro vincente di Bartolucci che porta la Consar sul 2-0.

Chiude la pratica in tre set la Consar Ravenna, che nel terzo parziale prova subito a strappare (1-3 con il pallonetto di Orioli), ma Grottazzolina riesce a mantenere viva la frazione, pareggiando sul 7-7 e portandosi in vantaggio sul 10-9. Le due formazioni proseguono punto a punto fino al 14-14, quando il break di Raptis permette un nuovo allungo a Ravenna, con il punto di Orioli (16-19) che regala il massimo vantaggio ai ravennati. La Yuasa torna a farsi sotto, accorciando le distanze fino al 20-20, ma nel finale l’ace di Feri e l’attacco vincente di Raptis (20-24) permettono a Ravenna di avere a disposizione 4 set point, due dei quali annullati prima dall’attacco di Breuning Nielsen e poi dall’ace di Mattei. Il punto che fa esplodere la gioia della panchina di Bonitta è quello del 22-25 quando, dopo la chiamata al video-check, l’arbitro certifica l’invasione di Grottazzolina. Ravenna festeggia e attende la seconda finalista di domani.

I PROTAGONISTI-

Mattia Orioli (Consar Ravenna)- « È stata una partita difficile, ce lo aspettavamo, eravamo senza Alessandro Bovolenta. Siamo stati bravi tutti, merito alla squadra, una gran partita. Abbiamo fatto bene nel primo set e abbiamo lavorato bene in difesa, è stata una grande partita di squadra. La mano di Marco Bonitta si vede tanto, abbiamo lavorato tanto questa settimana con i tre schiacciatori. Oggi è andata bene anche come intesa col palleggiatore, lavoriamo insieme da tempo. Aspettiamo i nostri tifosi, noi siamo qui, daremo il massimo”.

Andrea Mattei (Yuasa Battery Grottazzolina)- « I meriti di Ravenna sono sul lato gestionale, ci hanno tenuto su ogni fronte, sono stati compatti dal primo punto. C'è tanto rammarico da parte nostra, onore a loro. C'è stato un momento in cui aspettavamo che le cose arrivassero da sole e così non è stato, Ravenna ha tenuto la partita su ogni fronte. Forse abbiamo mancato l'approccio alla partita, ci siamo fatti scappare il secondo set mentre nel primo e terzo set Ravenna è stata molto forte al servizio. Pensando alla promozione in SuperLega è chiaro che ancora se ne parla nonostante sia passato qualche giorno, c'era da mettere la ciliegina sulla torta, proveremo a farlo in Supercoppa. Proveremo ad essere più attenti in allenamento, anche perchè la giocheremo in casa ».

Il tabellino-

CONSAR RAVENNA-YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA 3-0 (25-18, 25-22, 25-22) –

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Marchiani 0, Fedrizzi 9, Canella 1, Nielsen 19, Cattaneo 0, Mattei 6, Cubito 1, Vecchi 4, Lusetti 0, Mitkov 1, Romiti (L), Marchisio (L). N.E. Ferraguti, Foresi. All. Ortenzi.

CONSAR RAVENNA: Mancini 3, Raptis 14, Grottoli 3, Orioli 19, Feri 8, Bartolucci 5, Chiella (L), Goi (L), Russo 0. N.E. Mengozzi, Arasomwan, Rossetti, Menichini, Benavidez. All. Bonitta.

ARBITRI: Serafin, Clemente, Salvati.

Durata set: 25', 28', 29'; tot: 82'.