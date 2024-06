Volley Mercato: Reggio Emilia mette al centro l'esperienza di Sighinolfi

REGGIO EMILIA -Altro acquisto in casa Conad Reggio Emilia: da Modena in Superlega arriva alla corte di coach Fanuli il centrale Nicholas Sighinolfi.

LA CARRIERA-

Modenese DOC classe 1994 arriva da un anno in SuperLega con la Valsa Group Modena, squadra con la quale ha militato in Serie A1 già a 19 anni, preceduto da ben quattro stagioni alla Puliservice Acqua San Bernardo Cuneo, con la quale è passato dalla Serie A3 alla Serie A2.

Le parole di Nicholas Sighinolfi-

« Dopo un anno di Superlega, molto intenso ma anche divertente, mi sento cresciuto volevo testare dove fosse il mio livello e l’ho fatto. Nonostante i risultati della squadra non siano stati eccelsi comunque abbiamo fatto una bella stagione in cui mi sono allenato tanto e ho avuto a che fare con alcuni dei più forti giocatori della storia ».

Con che spirito torni in Serie A2?

« Torno in A2 con una spinta in più, Reggio è stata la scelta più appropriata vista la mia volontà di rimanere vicino casa. Ho già conosciuto gran parte della squadra, molti anche da avversari, e ritrovo Paolo Bonola con cui avevo passato la stagione 2020-2021 a Cuneo. Sembriamo un bel gruppo, ci sarà certamente da lavorare molto ma sono convinto che saremo competitivi. Ho conosciuto anche lo staff e mi sembrano tutti perfettamente capaci e preparati per metterci nelle migliori condizioni possibili ».