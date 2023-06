Modena riabbraccia Nicholas Sighinolfi

MODENA- Nicholas Sighinolfi farà parte del reparto centrali a disposizione di coach Petrella per la stagione 2023/2024. Centrale classe ‘94 cresciuto nel vivaio gialloblù, Sighinolfi nelle ultime stagioni ha collezionato diverse esperienze sia in Italia che all’estero rimanendo sempre di proprietà di Modena Volley, continuando un importante percorso di crescita.

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO ALBERTO CASADEI-

« Siamo molto felici di poter riabbracciare a Modena Nicholas Sighinolfi, un giocatore che è cresciuto nel nostro vivaio ed è sempre stato di nostra proprietà. Ha iniziato in gialloblù facendo molto bene ed anche nelle esperienze successive, in Italia e non, si è sempre contraddistinto per le sue doti dentro e fuori dal campo. Da tempo avevamo preso in considerazione l’idea di riportare Nicholas “a casa”, sarà molto bello riaverlo con noi. Elia Bossi ha ricevuto una proposta da Catania, che ha accettato il ripescaggio dopo la rinuncia alla Superlega di Vibo: è una squadra che gli offre la possibilità di giocare con continuità, abbiamo quindi deciso di assecondare la richiesta di Elia e farlo partire, inserendo immediatamente nel roster Nicholas ».