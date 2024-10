Due anticipi aprono la quinta giornata

ROMA -Giganti di Serie A2 Credem Banca in campo anche ad Halloween per il turno infrasettimanale, il primo della stagione. La 5a giornata di andata della Regular Season è in programma il 30 e il 31 ottobre. Si comincia con due anticipi alle 20.30 di mercoledì: faccia a faccia tra Aversa e Acicastello al PalaJacazzi, ma anche tra Pineto e Fano al PalaVolley S. Maria. Giovedì la scaletta propone gli altri cinque incontri: prima battuta della giornata al PalaFrancescucci per Cantù – Palmi, fischio d’inizio alle 20.00 per tre confronti, tra Cuneo e Reggio Emilia in Piemonte, per il big match tra Ravenna e Porto Viro in Romagna, e tra Brescia e Prata in Lombardia.

Il quinto turno termina alle 20.30 con la sfida tra Macerata e Siena. Al momento a dominare la classifica è Ravenna, in testa con 11 punti grazie al colpo di coda nella maratona lunga 2 ore e 40 minuti vinta a Prata di Pordenone, sul terzo gradino condiviso del podio nella lista delle gare con maggiore durata in A2.

Distanziato di due lunghezze c’è il primo gruppo di inseguitrici formato da Porto Viro e Acicastello, uniche squadre a vincere da tre punti nel weekend, ma anche da Cuneo, caduta all’ultimo respiro a Fano in un’altra maratona infinita entrata di diritto nelle prime posizioni delle partite con la durata più lunga di sempre in A2.

Da segnalare, in coda, le prime vittorie stagionali di Palmi e Reggio Emilia, ottenute in casa al tie-break.

TUTTE LE SFIDE-

Abba Pineto - Smartsystem Essence Hotels Fano

Sesta sfida tra Abba Pineto e Smartsystem Essence Hotels Fano, un primo spareggio visto che i due team sono appaiati a 5 punti. I marchigiani si sono imposti solo una volta nei cinque precedenti, ma vengono dal successo al tie-break nella sfida da 2h e 38’ in casa con Cuneo, mentre l’Abba ha perso 3-0 a Porto Viro in un turno in cui 12 squadre hanno mosso la classifica. Un ex per parte nei roster: Andrea Bulfon e Pietro Merlo. Nel team di casa Giancarlo Pesare insegue la gara n. 200 in carriera.



PRECEDENTI: 5 (1 successo Smartsystem Essence Hotels Fano, 4 successi Abba Pineto)

EX: Andrea Bulfon a Fano nel 2019/20; Pietro Merlo a Pineto nel 2022/23

Simone Di Tommaso Aallenatore Abba Pineto)- « Partita importante per diversi motivi: torniamo in casa nostra con l’obiettivo di ritrovare la vittoria e con tanta voglia di riscatto dopo la brutta prestazione di Porto Viro. Sappiamo che ci attende una gara difficile. Fano viene da una grande vittoria in casa contro Cuneo ed è una squadra di valore, con un mix di giocatori esperti e di assoluta caratura per la categoria, abbinati a giovani interessanti e di prospettiva. Noi daremo tutto per poter festeggiare con il nostro pubblico la prima vittoria stagionale in casa. Sappiamo di affrontare un’avversaria in salute, ma venderemo cara la pelle ».



Vincenzo Mastrangelo (Allenatore Smartsystem Essence Hotels Fano)- « Bene in casa, ma sarebbe ora di ingranare anche fuori e fare punti. Archiviamo Cuneo, a Pineto non sarà semplice ma dobbiamo andare là con il giusto spirito e dare il massimo. Ancora troppi alti e bassi, anzi, troppi bassi che in serie A2 non ti puoi permettere. Bell’atteggiamento domenica in casa ma ora lavoriamo per migliorare ».

Consar Ravenna - Delta Group Porto Viro

La sfida più attesa del turno è il quinto confronto nella categoria tra la capolista Consar Ravenna, 11 punti e un cammino fatto di sole vittorie, contro la prima inseguitrice, ovvero la Delta Group Porto Viro, che ha sfruttato al massimo il fine settimana in casa piegando 3-0 Pineto e gonfiando il petto come capofila del gruppetto a quota 9. La formazione veneta si presenta al Pala De André con un bilancio positivo negli scontri diretti globali, visto che si sono fatti valere in tre dei quattro precedenti.



PRECEDENTI: 4 (3 successi Delta Group Porto Viro, 1 successo Consar Ravenna)

EX: Nessuno

Jan Feri (Consar Ravenna)- « Abbiamo pochissimo tempo per preparare la partita di giovedì. Cercheremo di ricaricare bene le batterie perché il match di Prata è stato estenuante, ma ce lo aspettavamo, considerando anche il valore della Tinet. Abbiamo dimostrato che comunque non molliamo mai e che siamo capaci di soffrire e di gestire i momenti difficili. Arriviamo bene alla sfida contro Porto Viro e con grande entusiasmo visto il nostro inizio di stagione ma anche con la consapevolezza che sarà un’altra partita tosta, perché Porto Viro gioca molto bene, è molto aggressiva: servirà da parte nostra un’altra prestazione al massimo della tensione e della concentrazione, come è stato domenica contro la Tinet. Ci aspettiamo una bella spinta da parte del nostro pubblico ».

Lorenzo Magliano (Delta Group Porto Viro)- « Nessuna paura di Ravenna, siamo bravi a pensare al nostro lato del campo e a concentrarci sui nostri punti di forza per lottare alla pari con chiunque. Ovviamente la Consar è molto forte, come lo era negli anni scorsi, ha un roster di altissimo livello e starà a noi non farci mettere sotto. Dovremo essere ordinati e cattivi in difesa, pronti a sfruttare tutte le occasioni che ci costruiremo. A livello mentale penso che abbiamo dimostrato di sapere come evitare di metterci troppa pressione addosso, giocheremo leggeri ».

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Tinet Prata di Pordenone

Quinto capitolo tra Gruppo Consoli Sferc Brescia e Tinet Prata di Pordenone. Al momento i friulani sono avanti con 3 vittorie a 1, ma nella classifica 2024/25 i team sono appaiati a 7 punti. I tucani vengono dall’impresa centrata al tie-break a Siena, la Tinet è caduta ai vantaggi nel logorante confronto infinito in casa con la capolista Ravenna. A caccia di record da una parte Alex Erati (6 attacchi vincenti ai 1000 in carriera), dall’altra Jernej Terpin (13 attacchi vincenti ai 1000 in Regular Season).



PRECEDENTI: 4 (1 successo Gruppo Consoli Sferc Brescia, 3 successi Tinet Prata di Pordenone)

EX: Nessuno

Roberto Zambonardi (Allenatore Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Per affrontare Prata dovremo anzitutto essere bravi a recuperare le energie mentali e fisiche dopo i cinque set combattuti a Siena. Ci aspettiamo una gara difficile contro una formazione forte che ha nella diagonale Gamba-Alberini e nella potenza di Terpin delle armi vincenti. Sarà essenziale curare al meglio la nostra battuta e avere fiducia nei nostri mezzi, giocando con pazienza e determinazione ogni pallone ».

Mario Di Pietro (Allenatore Tinet Prata di Pordenone)- « Giovedì sarà una partita difficile, giocheremo contro una delle favorite per la vittoria del campionato. Una squadra costruita con giocatori forti ed esperti, quindi sarà tosta. Arrivare da una partita che, seppur persa, ha fatto vedere che possiamo mettere in campo un ottimo gioco, ci da comunque tanta fiducia. Dovremo però cercare di limitare alcune pause che abbiamo avuto durante il match. In ogni caso andiamo a Brescia fiduciosi e convinti di giocarci le nostre chance. D'altronde l'equilibrio la fa da padrona in questo campionato come hanno dimostrato i tanti 3-2 dell'ultimo turno. Ripeto: scenderemo in campo per giocarcela al meglio ».

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Conad Reggio Emilia

Otto vittorie a testa tra MA Acqua S.Bernardo Cuneo e Conad Reggio Emilia alla vigilia dell’incrocio n. 17. La classifica vede il sodalizio piemontese, tornato con 1 punto da Fano, in lotta nel terzetto a 2 lunghezze dalla vetta, Reggio ha cancellato lo zero dalla classifica battendo Aversa 3-2. Nella Conad figurano tre ex di Cuneo: Paolo Bonola (3 attacchi vincenti ai 500 in carriera), Matteo Gottardo e Nicholas Sighinolfi (17 punti ai 1000 in Regular Season). Lorenzo Codarin cerca il muro n. 500 in Serie A.



PRECEDENTI: 16 (8 successi MA Acqua S.Bernardo Cuneo, 8 successi Conad Reggio Emilia)

EX: Paolo Bonola a Cuneosport nel 2020/21; Mattia Gottardo a Cuneosport nel 2023/24; Nicholas Sighinolfi a Cuneosport nel 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23

Domenico Cavaccini (MA Acqua S.Bernardo Cuneo) « Mi piace il fatto che ci sia subito un'altra gara, non da tempo per pensare alla partita passata, ma c'è bisogno di focalizzarsi e concentrare energie e pensieri sulla gara contro Reggio Emilia. Innanzitutto giocheremo in casa e questo ci deve far essere ancora più determinati nel cercare le emozioni giuste, perché il palazzetto ha bisogno di questo, se ci emozioniamo noi in campo anche la gente sugli spalti si emozionerà con noi! Una bella opportunità per noi, dopo Fano ,per continuare la ricerca del "chi siamo". Credo che cercare il " chi siamo" dopo una sconfitta abbia un'importanza maggiore, perché dopo una vittoria è più facile, mentre invece noi dobbiamo ricercare le cose difficili. Chiedo solo tanto sostegno, vi assicuriamo che ce la metteremo tutta, questa è la promessa che sento di poter fare, questa squadra lo farà ».

Paolo Bonola (Conad Reggio Emilia)- « Sappiamo che quella con Cuneo sarà una partita difficile per varie dinamiche: è una trasferta infrasettimanale, il loro palazzetto è sempre molto caldo, ma noi veniamo dalla nostra prima vittoria e quindi abbiamo il morale alto, per questo cercheremo di sfruttare questo momento. Cuneo è una buonissima squadra, che però arriva da una sconfitta al tie-break fuori casa con Fano e quindi cercherà di chiudere la partita il prima possibile davanti al proprio pubblico. Io sono sempre contento di tornare a Cuneo dove ho giocato nella stagione 2020/2021. Noi siamo in crescita, anche se dobbiamo sistemare tante cose perché siamo una squadra nuova e giovane, stiamo lavorando tanto e speriamo di ottenere una buona prestazione come domenica scorsa in casa contro Aversa ».

Banca Macerata Fisiomed MC - Emma Villas Siena

Prima sfida assoluta in Serie A tra Banca Macerata Fisiomed MC ed Emma Villas Siena, con il gruppo toscano che nelle marche ritrova un ex da avversario, Giuseppe Ottaviani. Tornati con 1 punto dalla trasferta a Palmi, i padroni di casa occupano l’undicesimo posto in classifica e hanno messo da parte tre punti come Cantù, mentre gli ospiti, a metà classifica, vengono dalla sconfitta casalinga al tie break contro Brescia, che si somma al precedente passo falso maturato in tre set a Ravenna.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Giuseppe Ottaviani a Siena nel 2021/22

Gabriele Sanfilippo (Banca Macerata Fisiomed MC)- « Si tratta di una squadra che abbiamo incontrato più volte durante le amichevoli pre campionato e dalle quali sono già emersi i loro punti di forza, ma soprattutto i punti deboli sui quali è necessario cercare di lucrare. Loro sono una squadra costruita per vincere, con giocatori che militano in questo campionato da molti anni, quindi sarà una partita in cui ogni singolo pallone avrà il suo valore e andrà sfruttato al meglio. Noi dovremo migliorare l’approccio sulla partita, concentrarci su di noi, sul mantenere un clima di tranquillità in campo in modo tale da non lasciare spazio ad errori che non fanno parte dei nostri punti deboli, migliorando la fase di cambio palla e sfruttando il fattore casa ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5ª GIORNATA-

Mercoledì 30 ottobre 2024, ore 20.30



Abba Pineto - Smartsystem Essence Hotels Fano Arbitri: Merli Maurizio, Chiriatti Stefano



Mercoledì 30 ottobre 2024, ore 20.30



Evolution Green Aversa - Cosedil Acicastello Arbitri: Jacobacci Sergio, De Simeis Giuseppe



Giovedì 31 ottobre 2024, ore 19.00



Campi Reali Cantù - OmiFer Palmi Arbitri: Marigliano Antonio Giovanni, Mazzarà Antonio



Giovedì 31 ottobre 2024, ore 20.00



Consar Ravenna - Delta Group Porto Viro Arbitri: Gasparro Mariano, Autuori Enrico



Giovedì 31 ottobre 2024, ore 20.00



Gruppo Consoli Sferc Brescia - Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Marotta Michele, Mesiano Marta



Giovedì 31 ottobre 2024, ore 20.00



MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Conad Reggio Emilia Arbitri: Clemente Andrea, Bassan Fabio



Giovedì 31 ottobre 2024, ore 20.30



Banca Macerata Fisiomed MC - Emma Villas Siena Arbitri: Colucci Marco, Angelucci Claudia



LA CLASSIFICA-

Consar Ravenna 11, Delta Group Porto Viro 9, Cosedil Acicastello 9, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 9, Tinet Prata di Pordenone 7, Gruppo Consoli Sferc Brescia 7, Evolution Green Aversa 6, Emma Villas Siena 6, Smartsystem Essence Hotels Fano 5, Abba Pineto 5, Banca Macerata Fisiomed MC 3, Campi Reali Cantù 3, OmiFer Palmi 2, Conad Reggio Emilia 2.