Brescia e Ravenna rispondono alla Tinet, cade Acicastello

ROMA- La 11a giornata di A2 maschile ha confermato, con la vittoria di ieri sull’ Evolution Green Aversa, la leadership della Tinet Prata di Pordenone . Oggi alla capolista hanno risposto le più immediate inseguitrici, la Gruppo Consoli Sferc Brescia, vittoriosa in casa in rimonta contro l’ABBA Pineto, e la Consar Ravenna, che ha regolato in tre set un’incompleta Campi Reali Cantù. Sale al quarto posto la MA Acqua S.Bernardo Cuneo che, dopo aver perso il primo set, doma una buona Banca Macerata Fisiomed MC. Cade la Cosedil Acicastello su campo della Smartsystem Essence Hotels Fano trascinata da un eccellente Marks. La Emma Villas Siena senza problemi contro il fanalino di coda OmiFer Palmi. Punti d’oro in chiave salvezza per la Conad Reggio Emilia che espugna al tie break il campo della Delta Group Porto Viro.

TUTTE LE SFIDE-

Emma Villas Siena – OmiFer Palmi

La Emma Villas Siena conquista tre punti contro Palmi alla fine di un match molto ben giocato dalla formazione di coach Gianluca Graziosi. I senesi si riscattano dopo la sconfitta patita in Lombardia contro Cantù e disputano una partita assai buona in tutti i fondamentali. Sono tre punti d’oro per i senesi.

Siena inizia la sfida con Nevot al palleggio e Nelli opposto, Randazzo e Cattaneo schiacciatori, Trillini e Rossi centrali, Bonami libero. Palmi risponde con Paris e Sala sulla diagonale palleggiatore-opposto, Benavidez e Corrado in banda, Gitto e Maccarone al centro, Donati libero.

Subito un bel punto per Randazzo, risponde Sala. Nelli va a segno per il 3-2. Cattaneo protagonista, prima con un attacco vincente e poi con un bel muro. Buon impatto nella sfida per Gabriele Nelli, Siena va a segno anche dai nove metri con Trillini (9-7). Le due squadre si rispondono colpo su colpo, Cattaneo ancora a punto da posto 4. Il primo set è equilibrato e divertente, si arriva alla parità sul 18-18. Il palleggiatore ospite Paris cerca sia al centro Maccarone che Sala in posto 2.

Nelli fa 19-18, poi arriva un muro vincente da parte di Nevot. È un break da parte di Siena, Cattaneo con astuzia mette giù poco dopo il 21-18. Ancora Trillini e Cattaneo a segno: 23-19. Nelli chiude il primo set sul 25-20.

Molto buono nel primo set l’apporto di Claudio Cattaneo, autore di 8 punti e con il 70% in attacco.

La Emma Villas inizia bene anche il secondo set, portandosi subito sull’8-4. Nelli continua a colpire, così come le bande senesi Randazzo e Cattaneo. Palmi prova a rispondere con Sala e Benavidez. I biancoblu però in questo parziale accumulano rapidamente un buon vantaggio. Nelli si fa valere anche a muro, successivamente il turno in battuta di Stefano Trillini produce cinque punti per i senesi, due dei quali opera di Luigi Randazzo e due di Andrea Rossi. L’Emma Villas vola sul 20-8. Il secondo set si chiude sul 25-14.

Nelli e ancora Nelli a segno per la formazione locale, avanti 4-3 all’inizio del terzo parziale. Ace di Stefano Trillini, mentre Cattaneo prosegue sull’onda lunga della buonissima gara giocata fin qui. Servizio vincente anche per Palmi, firmato da Sala (8-10). Due punti di Claudio Cattaneo riportano Siena in parità (13-13). Randazzo a segno, poi Siena mette la freccia e con un bel punto di Rossi tocca il 18-16. Poi ci pensa Nelli dal suo posto 2: due punti consecutivi e 20-16 per Siena. È ancora Cattaneo a siglare l’ultimo punto del set, chiuso da Siena sul 25-22. I senesi conquistano il successo per 3-0.

Il tabellino-

EMMA VILLAS SIENA – OMIFER PALMI 3-0 (25-20, 25-14, 25-22) –

EMMA VILLAS SIENA: Nevot 2, Cattaneo 17, Trillini 6, Nelli 14, Randazzo 13, Rossi 6, Bonami (L), Coser (L). N.E. Melato, Araujo, Alpini, Pellegrini, Ceban. All. Graziosi.

OMIFER PALMI: Paris 2, Corrado 11, Maccarone 5, Sala 6, Benavidez 12, Gitto 5, Mariani 0, Iovieno 0, Donati (L), Prosperi Turri (L), Lawrence 0, Guastamacchia 0. N.E. Concolino, Carbone. All. Cannestracci.

ARBITRI: Pernpruner, Jacobacci.

Durata set: 29′, 21′, 29′; tot: 79′.

Delta Group Porto Viro – Conad Reggio Emilia

La Conad Reggio Emilia esce vittoriosa dal match contro la Delta Group: vince per 3-2 e si porta a casa due punti importanti per la classifica.

Vittoria importantissima per Reggio, che è la seconda squadra dopo Aversa in grado di espugnare il palasport caldissimo di Porto Viro. Top scorer di giornata è Ferreira Silva con 19 punti, per Reggio Emilia il miglior realizzatore con 18 punti è l’MVP del match Francesco Guerrini con un’ace, il 65% in ricezione, il 38% in attacco e ben 3 muri.

Inizio di primo set eccellente per la Conad che si porta subito a +4 costringendo il time-out avversario. Provano poi a recuperare i padroni di casa trovando il 6 pari, ma i reggiani sono a bravi a trovare la chiave giusta per ripartire e accaparrarsi tre misure di distanza che le permettono di mantenere il vantaggio in tutto il set. Riesce a chiudere il primo set Reggio Emilia commettendo decisamente meno errori degli avversari.

Il secondo set viene decisamente più combattuto da entrambe le formazioni, i padroni di casa trovano da subito un break di vantaggio che si trasforma poi in un +4. Reggio cerca di ricucire il gap ma ogni volta che si avvicina scivola e lascia spazio ai nerofucsia di portarsi avanti. Sul finale del set i reggiani commettono qualche errore di troppo e concedono ben sei lunghezze di vantaggio ai veneti che chiudono il set e portano la partita 1-1.

Il terzo set è conteso da entrambe le squadre che si alternano alla guida del parziale, solo sul finale risulta chiaro quale delle due formazioni avrebbe ottenuto il primo punto in palio: Reggio Emilia. I reggiani sono riusciti ad ingranare e ad ottenere sei misure di distanza che le hanno permesso di chiudere il terzo set in serenità.

Il quarto set risulta teso per entrambe le formazioni che si contendono il punto a punto fino al 14 pari dove Innocenzi sblocca la situazione per Porto Viro e le regala un doppio vantaggio che si tiene stretta per tutto il set. Sul finale i reggiani ritrovano il pareggio, ma un paio di errori dei granata regalano il set ai neerofucsia.

Il quinto set vede la Conad partire carica, mette a segno ben cinque punti di vantaggio e li sfrutta al massimo per vincere il match e portare a casa una vittoria da due punti.

Delta Group Porto Viro in campo con la diagonale Santambrogio-Arguelles Sanchez, gli schiacciatori sono Andreopoulos e Ferreira Silva, i muratori del match sono Eccher e Sperandio, infine il libero è Morgese.

Conad Reggio Emilia con la diagonale Porro-Stabrawa, i centrali del match sono Sighinolfi e Barone, la linea di attacco e ricezione è in mano a Gottardo e Guerrini, a difendere la seconda linea c’è De Angelis.

Buono l’inizio della Conad (0-3). Accorcia la Delta Group con l’ace di Eccher (6-6). Stabrawa scarica a tutto braccio dalla seconda linea e allunga (9-13). Ancora Stabrawa trova spazio in diagonale e si tiene stretto il vantaggio guadagnato (13-16). Porro gioca una sette con Barone che risulta vincente (15-19). Gottardo trova punto con la pipe da seconda linea (18-21). Set point per Reggio Emilia, errore in battuta di Porto Viro (22-24). È out il servizio di Porro, primo set point annullato (23-24). Muro di Stabrawa che chiude il primo set (23-25).

Inizia il secondo set punto a punto (2-2). Errore di Barone dai nove metri, la Delta Group trova un break di vantaggio (6-4). Trova un’ottima parallela Guerrini che tiene i suoi a -2 (8-6). Arriva un rigore nel campo di Porto Viro, dopo la ricezione troppo lunga di Gottardo, se ne approfitta Ferreira Silva per portare i suoi a + 4 (10-6). Muro di Stabrawa e Barone, la Conad avanza (11-10). Ritrova il +2 la formazione veneta (15-13). Allunga Porto Viro con il muro di Sperandio (21-17). Eccher Mura Guerrini e trova il set point per i suoi (24-17). Mani out di Arguelles, Porto Viro porta il match sull’1-1 (25-18).

Riparte bene Reggio che si porta avanti da subito (2-3). Accorcia la Delta Group che trova il pareggio (5-5). Ace di Porro, Reggio allunga (7-9). Trova la diagonale vincente Stabrawa (10-12). Accorcia e scavalca Porto Viro con la parallela vincente di Ferreira (16-15). Monster block di Guerrini che fa spazio ai suoi per allungare (17-19). Trovano sei misure di distanza i reggiani e coach Morato è costretto a fare qualche cambio (17-23). Set point preso dal primo tempo di Sighinolfi (18-24). Vince il terzo set la Conad e si porta a casa il primo punto in palio (18-25).

Comincia punto a punto il quarto set (4-4). Invasione di Porto Viro, le formazioni si mantengono in parità (10-10). C’è poi Innocenzi che mette prima a segno un primo tempo e poi un muro su Guerrini e sblocca la situazione per la Delta Group (16-14). Mani out di Guerrini che prova ad accorciare (17-16). Mani out di Andreopoulos che ritrova il +2 (21-19). Mani out di Stabrawa che trova il pareggio (22-22). Set point per Porto Viro (24-22), annullato dalla battuta out di Arguelles (24-23). Chiude il set Porto Viro e porta la Conad al quinto set (25-23).

Guerrini viene lasciato a muro a uno e scarica tutta la sua forza sulla sfera (1-1). Primo tempo di Sighinolfi che concede a Reggio il +2 (1-3). Arriva l’attacco di Ferreira in mezzo al campo della Conad che segna il 4-5. Allungano i reggiani (5-9). Muro di Stabrawa (6-11). Accorcia Chiloioro con la sua parallela (9-13). Set point preso dall’attacco di Guerrini (9-14), poi ancora Guerrini con un mani out chiude il match per 3-1 (9-15).

I protagonisti-

Andrea Innocenzi (Delta Group Porto Viro)- « È una sconfitta che fa male, soprattutto perché arriva dopo quella di Palmi. Personalmente credo che abbiamo perso un punto più che averlo guadagnato, vinto il quarto set eravamo in rampa di lancio per portare a casa la vittoria, ma al quinto abbiamo subito un lunghissimo break e quello ci ha distrutto. Dispiace perché abbiamo fatto degli allenamenti stratosferici in settimana, ma siamo una squadra giovane ed evidentemente dobbiamo continuare a lavorare, anche perché domenica ci aspetta una partita molto tosta sul campo di Brescia ».

Fabio Fanuli (Allenatore Conad Reggio Emilia)- « Sicuramente le piccole vittorie fanno sempre bene. Contro squadre attrezzate come Porto Viro e in palazzetti come questi bisogna dimostrare di essere ben organizzati in campo e noi lo abbiamo fatto e quindi penso che questa vittoria abbia doppia valenza: siamo stati bravi dal punto di vista tecnico ed è una bellissima vittoria umorale. La strada è quella giusta, continuiamo a lavorare in questo modo, ma intanto ci godiamo questa vittoria ».

Il tabellino-

DELTA GROUP PORTO VIRO – CONAD REGGIO EMILIA 2-3 (23-25, 25-18, 18-25, 25-23, 9-15) –

DELTA GROUP PORTO VIRO: Santambrogio 2, Andreopoulos 16, Eccher 9, Arguelles Sanchez 15, Ferreira Silva 17, Sperandio 4, Magliano 0, Ghirardi 0, Lamprecht (L), Innocenzi 4, Bellia 0, Morgese (L), Chiloiro 3. N.E. Ballan. All. Morato.

CONAD REGGIO EMILIA: Porro 4, Gottardo 13, Barone 5, Stabrawa 16, Guerrini 17, Sighinolfi 12, Zecca (L), De Angelis (L), Gasparini 0. N.E. Signorini, Partenio, Bonola, Alberghini, Suraci. All. Fanuli.

ARBITRI: Selmi, Marconi.

Durata set: 33′, 27′, 29′, 33′, 18′; tot: 140′.

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Abba Pineto

La Consoli Sferc Centrale riesce a contenere un’avversaria ostica e mai doma come l’ABBA Pineto, al termine di una battaglia di oltre due ore, conquistando la posta piena che la tiene incollata alla vetta.

Pineto gioca senza alcun timore e trova la carica agonistica nei momenti che contano del primo parziale. Brescia reagisce con furia, ma basta un break per rischiare tutto, nervi compresi. Il match si trasforma in una maratona in cui è importante ridurre gli errori e restare lucidi. La Consoli ci riesce a tratti ma è brava a non compromettere il lavoro fatto, assicurandosi i tre punti in palio sul filo. Prata resta salda al comando avendo vinto da tre contro Aversa, ma per i tucani c’è ancora un turno in casa da ottimizzare, il 15 contro Porto Viro (sconfitta da Reggio Emilia) alle ore 16.

Brescia parte con Tiberti in diagonale con Bisset, Cavuto e Cominetti in posto quattro, Erati e Tondo al centro con Hoffer libero.

Per gli abruzzesi: Catone in regia incrociato a Kaislasalo, Di Silvestre e Baesso a banda, Molinari e Zamagni al centro con Morazzini libero.

Bisset è marcato strettissimo dal muro ospite, ma la maggiore aggressività al servizio della Consoli porta frutti con Cavuto – break di 4 punti per il 6-3 – e il cubano, che trova un doppio ace poco dopo. Parità e sorpasso passano dalla battuta di Kaislasalo, bravo anche a trovare il lungolinea del 17-18, poi è di nuovo Cavuto a trovare il varco buono nel block abruzzese (21-19). Baesso riporta l’equilibrio dai nove metri, Erati stampa il finlandese per il 23-22, ma Bulfon, entrato per murare, lo fa bene su Cominetti e si prende il set ball, chiuso da un pasticcio in difesa dei tucani (23-25).

Stesso copione in avvio del secondo parziale: Bisset infila una serie ingiocabile al servizio (8-4), Erati ferma il finlandese per il 10-5 che ridà smalto ai tucani. Pineto è un osso duro e gioca senza timore, ma, con la battuta che funziona, la Consoli tiene le redini del parziale (18-14). Cominetti gioca sul mani-out due volte e Bisset costruisce con pazienza il pallonetto del 22-17. Sul 24-21, Brescia spreca: subisce due murate consecutive e incappa in un errore in attacco che costa nuovamente il set ball (24-25). Baesso out ribalta ancora il fronte e Cavuto si fa perdonare l’errore precedente (27-25).

Il match si scalda: Pineto vuole il colpaccio e i tucani non sono al meglio in termini di tranquillità. Brescia si aggrappa alla sua battuta e alla maggiore qualità dei suoi attaccanti per scappare 15-12 sull’ottimo turno di Cavuto, che poi scaglia a terra la pipe del 20-16. Erati mette il block che porta al secondo time-out per l’Abba e al rientro Tondo trova l’ace del 23-17. Catone manda il servizio in rete e lo stesso fa Kaislasalo con l’attacco (25-19).

La Consoli riparte dal servizio e ritrova il suo muro con Erati e Tondo sugli scudi (10-4). Pineto trova la buona battuta di Favaro per farsi sotto (13-11), poi Tiberti di prima, Bisset e un gran block di Cominetti per il 17-13. Di Silvestre pesca la riga e si torna molto vicini (19-18): Bisset stampa Kaislasalo, Tondo prima blocca la strada a Favaro, poi mette un ace che porta i suoi più vicini alla meta (22-18). Pineto non si arrende e fa tremare ancora gli spalti arrivando a 23, ma Hoffer riceve la bomba del finnico e Cominetti usa il muro ospite per mandare tutti negli spogliatoi con tre punti pieni (25-23).

I protagonisti-

Roberto Zambonardi (Allenatore Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Abba è una squadra in forte crescita, e noi, che stranamente abbiamo perso il primo set, siamo stati bravi a non farci risucchiare nel turbine del secondo quando siamo andati in difficoltà e poi a procedere con fermezza nel terzo e quarto. Un plauso particolare a Tiberti e Tondo, ma sono contento della tenuta di tutto il gruppo ».

Il tabellino-

GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA – ABBA PINETO 3-1 (23-25, 27-25, 25-19, 25-23) –

GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA: Tiberti 2, Cominetti 11, Tondo 17, Bisset Astengo 17, Cavuto 15, Erati 12, Franzoni (L), Hoffer (L), Bonomi 0, Cargioli 0, Manessi 0, Raffaelli 0. N.E. Zambonardi, Bettinzoli. All. Zambonardi.

ABBA PINETO: Catone 0, Baesso 8, Molinari 6, Kaislasalo 23, Di Silvestre 14, Zamagni 13, Iurisci 0, Morazzini (L), Pesare (L), Favaro 1, Bulfon 1, Rampazzo 0. N.E. Presta, Calonico. All. Di Tommaso.

ARBITRI: Gaetano, Pasin.

Durata set: 30′, 40′, 31′, 31′; tot: 132′.

Smartsystem Essence Hotels Fano – Cosedil Acicastello

Sontuosa Virtus!!!! Trascinata da un Marks monumentale, la Smartsystem Essence Hotels Fano supera la corazzata Cosedil Acicastello e conquista tre punti fondamentali in classifica.

Adrenalina pura al Palas Allende con ritmi alti fin dalle prime battute ed un Fano che dimostra di essere in giornata fin da subito: i locali tengono senza problemi il cambio palla grazie ad una ricezione perfetta e poi costringono gli ospiti all’errore (si passa dall’11-11 al 17-12 nel primo set). I catanesi, da grande squadra, reagiscono e si portano avanti 23 a 21. A questo punto il muro di Fano ed un Marks infermabile regalano il parziale ai fanesi.

Sulle ali dell’entusiasmo e trascinata da un incredibile pubblico, Fano inizia alla grande il secondo parziale (12-6, con Merlo in attacco e Marks al servizio), ancora un a volta però la squadra di Placì rimonta con Rottman e si va ai vantaggi. I virtussini non demordono e chiudono il set con due prodezze di Bibop Marks.

Partita chiusa? Non se ne parla. Acicastello è in partita e nel terzo parziale ha la forza di annullare un match ball e chiudere il set con un positivo Volpe.

La Smartsystem Essence Hotels Fano è però in giornata: prende la fuga nel quarto (17-11) con Raffa che prende di tutto in difesa, Argenta prova a fare rientrare i suoi (20-18) ma nel finale Roberti (2 volte), un ace di Coscione ed il muro di Marks decretano la sentenza finale.

L’errore in battuta di Rottman manda in tripudio il Palas Allende.

Il tabellino-

SMARTSYSTEM ESSENCE HOTELS FANO – COSEDIL ACICASTELLO 3-1 (26-24, 28-26, 24-26, 25-20) –

SMARTSYSTEM ESSENCE HOTELS FANO: Coscione 3, Roberti 15, Acuti 7, Marks 21, Merlo 10, Mengozzi 8, Sorcinelli (L), Rizzi 1, Raffa (L), Mandoloni 0, Compagnoni 0. N.E. Klobucar, Magnanelli, Tonkonoh. All. Mastrangelo.

COSEDIL ACICASTELLO: Saitta 3, Manavinezhad 9, Bossi 2, Lucconi 6, Rottman 22, Bartolucci 7, Lombardo (L), Basic 1, Argenta 13, Volpe 6, Orto 0, Pierri (L), Bernardis 0. N.E. Bartolini. All. Placì.

ARBITRI: De Simeis, Merli.

Durata set: 32′, 39′, 34′, 33′; tot: 138′

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Banca Macerata Fisiomed MC

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo torna a vincere e lo fa di fronte al suo pubblico caloroso nel match contro Macerata. Dopo un primo set in cui i marchigiani hanno battuto forte e creato un gap troppo ampio per essere recuperato, i cuneesi hanno preso pian piano fiducia e trovato spazi, con giocate chirurgiche. Tre punti importanti per i ragazzi di coach Battocchio che combattono a denti stretti e dal terzo set con un Giulio Pinali sugli scudi conquistano la vittoria per 3-1. L’opposto biancoblù oltre a chiudere con 19 punti personali e aggiudicarsi il titolo di Top scorer, viene anche eletto Mvp dai giornalisti presenti al Palasport di Cuneo. La MA Acqua S.Bernardo Cuneo andrà in trasferta a Pineto la prossima domenica, mentre giocherà in casa sabato 21 dicembre alle 20 contro Aversa per l’ultima giornata di andata e soprattutto Big match di Santo Stefano il 26 dicembre alle 18 contro Brescia. Entrambe le partite sono già attive in prevendita su Liveticket.it e possono essere validi regali di Natale per chi ancora non sa cosa regalare!

Cuneo parte con Sottile palleggio, Pinali opposto, Codarin e Volpato centro, Sette e Allik schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Castellano schiera Marsili palleggio, Klapwijk opposto, Fall e Berger al centro, Valchinov e Ottaviani schiacciatori; Gabbanelli (L).

Mvp di serata Giulio Pinali.

I protagonisti-

Matteo Battocchio (Allenatore Ma Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Nel primo set loro hanno battuto molto forte e ci hanno messo in difficoltà; in questo campionato chi riesce a fare questo ha un bel vantaggio. Sono tre settimane che ci alleniamo veramente forte, anche se sembra strano dirlo visto che ne abbiamo perse due prima di oggi, però dobbiamo essere bravi nell’analisi di queste sconfitte».

Martin Berger ( Banca Macerata Fisiomed Mc)- « E’ stata una partita difficile, abbiamo vinto il primo set con confidenza, eravamo lì poi nel secondo, ma secondo me non è stata una colpa mentale, ma una difesa qui, un muro là, sono state delle insicurezze tecniche. Con la testa eravamo lì, volevamo vincere, solamente sono mancati quei 2-3 punti che, alla fine, ci hanno condannato ».

Il tabellino-

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO – BANCA MACERATA FISIOMED MC 3-1 (17-25, 25-21, 25-18, 25-17) –

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Sottile 2, Allik 17, Codarin 9, Pinali 19, Sette 6, Volpato 10, Chiaramello (L), Cavaccini (L), Malavasi 0, Mastrangelo 0, Brignach 0, Compagnoni 0. N.E. Agapitos, Oberto. All. Battocchio.

BANCA MACERATA FISIOMED MC: Marsili 1, Valchinov 10, Fall 7, Klapwijk 9, Ottaviani 16, Berger 8, Palombarini (L), Pozzebon 0, Ichino 2, Ferri 0, Cavasin 1, Sanfilippo 0, Gabbanelli (L). N.E. All. Castellano.

ARBITRI: Mazzarà, Venturi.

Durata set: 27′, 28′, 25′, 25′; tot: 105′.

MVP: Giulio Pinali (Ma Acqua S.Bernardo Cuneo)

Consar Ravenna – Campi Reali Cantù

Con il 3-0 rifilato ai Campi Reali, la squadra di Valentini ottiene la vittoria stagionale n. 8 e si mantiene nella scia di Prata e Brescia, guadagnando due lunghezze sulla quarta in classifica. Guzzo chiude con il premio da Mvp con 17 punti.

Nello spartito del campionato di A2 Credem Banca, la Consar suona l’ottava. Con il successo ottenuto al Pala De Andrè contro Campi Reali Cantù, sale a 8 il numero di vittorie stagionali della formazione ravennate che, con questo risultato, consolida il terzo posto, aumentando il vantaggio sulla quarta, e tiene immutate le distanze dalle prime due piazze, quando alla fine del girone d’andata mancano due partite. Guzzo si prende il premio come Mvp grazie ai 17 punti messi a segno in un match in cui attacca col 59%, Feri si conferma in un bel momento, chiudendo con 10 punti, con un ace e un muro, e un ragguardevole 73% in attacco ma tutta la squadra fornisce importanti conferme, anche sul piano dell’approccio alla gara e della mentalità. Cantù accusa l’assenza di Galliani, si appoggia molto sul duo Novello-Tiozzo (26 punti in due), con quest’ultimo sceso in campo a mezzo servizio, ma pur lottando continua a non ingranare fuori casa: quella di oggi è la sesta sconfitta in altrettante trasferte.

I sestetti Coach Valentini conferma la formazione che ha battuto Cuneo, con Feri in coppia con Tallone in attacco, e poi Russo in regia, Guzzo opposto, Copelli e Canella al centro e Goi libero. In casa canturina un infortunio tiene fuori dal sestetto Galliani. Al suo posto in attacco accanto a Tiozzo c’è Bacco. Completano la formazione la diagonale Martinelli-Novello e i centrali Candeli e Bragatto, con Butti libero.

La cronaca della partita Ottima partenza della Consar che sfrutta l’errore iniziale al servizio di Cantù e poi si porta sul 3-0 con due punti di Tallone e poi sul 6-1 ancora con il contributo di Tallone e Guzzo. Campi Reali continua a sbagliare dai 9 metri e in attacco e la Consar dilata il suo vantaggio (12-6). Tiozzo prova a suonare la riscossa e la formazione brianzola si prende un break che la riavvicina (12-9). Basta un’accelerata a Goi e compagni per ripristinare l’ampio margine (20-13) e condurre in porto il set, sfruttando anche gli errori avversari (6 battute sbagliate e 5 errori punto).

Parte bene la Consar anche nel secondo set, sfruttando le ampie soluzioni di gioco (6-3) anche se Campi Reali ha il merito di non far scappare gli avversari. Guzzo schiaccia a terra il pallone del +4 (13-9) e Feri, fin qui ottimo con un 7 su 7, sigla il +5 (15-10), ma la reazione ospite, orchestrata da Candeli, è decisa ed efficace e produce un break di tre punti che costringe Valentini al time out (16-14). Candeli segna anche il -1 (16-15). Guzzo domina in attacco ed è un fattore in questo set (10 i punti) ma Butti e compagni si tengono in linea di galleggiamento. Quagliozzi trova anche il mani fuori per la parità a quota 23 e Tiozzo l’ace del primo vantaggio canturino del match. In un finale tirato, Ravenna sbaglia due battute di fila e tiene in vita Cantù, che però si arrende al quinto set ball romagnolo, propiziato da un gran muro della ditta Copelli-Tallone.

La travolgente partenza della Consar nel terzo set (9-2) con Guzzo che continua a martellare e con Russo che chiama in causa tutti alla conclusione, sembra far pensare ad una conclusione veloce di partita. Invece, a poco a poco, la compagine di Mattiroli sale di tono, comincia a rosicchiare punti e a mettere pressione a Ravenna. Ne viene fuori un controbreak di 6 punti (3-8) con cui Cantù rimescola le carte del mazzo e sale a -2 (12-10). Feri, Guzzo con un ace, e Canella rilanciano la Consar (15-11) che poi gestisce il vantaggio e chiude le porte a ogni tentativo di rimonta ospite. Finisce 3-0 per la Consar, sempre più sul podio del campionato di A2.

I protagonisti-

Antonio Valentini (Allenatore Consar Ravenna)- « Abbiamo fatto una buona partita in generale. Mi è piaciuto soprattutto l’approccio convinto e la qualità delle azioni in fase di cambio palla. Ho visto poi mettere in pratica alcune situazioni che stiamo provando in allenamento in queste settimane. Sono soddisfatto, ma ci sono ancora diverse fasi del gioco in cui dobbiamo migliorare, soprattutto nel cambio palla. Ci lavoreremo sopra ».

Alessandro Mattiroli (Allenatore Campi Reali Cantù)- « E’ vero che la partita è finita 3-0, ma penso che sia un 3-0 molto diverso da quello che ho visto nelle ultime uscite in trasferta, dove non abbiamo fatto delle partite positive. Sono contento del fatto che i ragazzi abbiano combattuto anche quando erano sotto per due volte 9-3 nel punteggio: sono ritornati in partita, non hanno mai mollato e ci hanno creduto fino alla fine. Questo mi fa immensamente piacere, perché è vero che abbiamo avuto qualche sfortuna a livello fisico durante la settimana, ma non posso essere deluso dai ragazzi perché hanno fatto quello che potevano fare. Certo, arriviamo 24-23 e poi non riusciamo a chiudere il set, però sono stati bravi anche i nostri avversari oggi, e questo ha fatto la differenza. Loro sono una super squadra e hanno fatto una super partita, però noi oggi abbiamo lottato ».

Il tabellino-

CONSAR RAVENNA – CAMPI REALI CANTÙ 3-0 (25-20, 30-28, 25-21) –

CONSAR RAVENNA: Russo 3, Tallone 10, Copelli 7, Guzzo 17, Feri 10, Canella 8, Goi (L), Bertoncello 0, Grottoli 0. N.E. Selleri, Ekstrand, Zlatanov. All. Valentini.

CAMPI REALI CANTÙ: Martinelli 2, Tiozzo 11, Candeli 9, Novello 15, Bacco 8, Bragatto 4, Caletti (L), Cottarelli 0, Butti (L), Cormio 0, Quagliozzi 0, Marzorati 0. N.E. Galliani. All. Mattiroli.

ARBITRI: Russo, Marotta.

Durata set: 27′, 35′, 27′; tot: 89′.

I RISULTATI-

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Banca Macerata Fisiomed MC 3-1 (17-25, 25-21, 25-18, 25-17)

Emma Villas Siena – OmiFer Palmi 3-0 (25-20, 25-14, 25-22)

Consar Ravenna – Campi Reali Cantù 3-0 (25-20, 30-28, 25-21)

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Abba Pineto 3-1 (23-25, 27-25, 25-19, 25-23)

Delta Group Porto Viro – Conad Reggio Emilia 2-3 (23-25, 25-18, 18-25, 25-23, 9-15)

Smartsystem Essence Hotels Fano – Cosedil Acicastello 3-1 (26-24, 28-26, 24-26, 25-20)

Tinet Prata di Pordenone – Evolution Green Aversa 3-1 (25-19, 25-22, 22-25, 25-16) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Tinet Prata di Pordenone 25, Gruppo Consoli Sferc Brescia 24, Consar Ravenna 23, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 20, Evolution Green Aversa 19, Delta Group Porto Viro 18, Cosedil Acicastello 18, Emma Villas Siena 16, Smartsystem Essence Hotels Fano 15, Abba Pineto 14, Conad Reggio Emilia 12, Campi Reali Cantù 12, Banca Macerata Fisiomed MC 10, OmiFer Palmi 5.

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 14 dicembre 2024, ore 19.00

Cosedil Acicastello – Consar Ravenna

Domenica 15 dicembre 2024, ore 16.00

Evolution Green Aversa – Campi Reali Cantù

Conad Reggio Emilia – OmiFer Palmi

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Delta Group Porto Viro

Domenica 15 dicembre 2024, ore 18.00

Smartsystem Essence Hotels Fano – Emma Villas Siena

Abba Pineto – MA Acqua S.Bernardo Cuneo

Banca Macerata Fisiomed MC – Tinet Prata di Pordenone