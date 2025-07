Volley Mercato: Siena mette nel roster Tommaso Baldini

SIENA- Tommaso Baldini giocherà nell' Emma Villas Codyeco Lupi Siena nella prossima stagione. Massese, classe 2005, è approdato due stagioni fa ai Lupi Santa Croce, proveniente dal settore giovanile della Pallavolo Massa Carrara. Al primo anno ha vinto il titolo regionale Under 19 e ha partecipato, da protagonista, alle finali nazionali di categoria, militando nella seconda squadra biancorossa, la serie B di coach Alessandro Pagliai. Al secondo giro tra i cadetti, annata 2024-25, ha conquistato la promozione in A3 con la Codyeco Lupi, trovando spazio in un roster da categoria superiore, con compagni di reparto del calibro di Francesco Simoni e Lorenzo Caproni.

Il duro lavoro e i sacrifici del biennio vissuto a Santa Croce sull’Arno sono valsi la chiamata della Emma Villas Codyeco per la prima esperienza in un roster di A2.

Le parole di Tommaso Baldini

« È un motivo di orgoglio per me essere riuscito a compiere questo ulteriore salto di qualità. Sono ancor più contento perché non me l’aspettavo. Onestamente ero già soddisfatto della prospettiva della serie B, quando invece mi hanno confermato la presenza anche nel roster della A2 sono stato travolto dall’emozione, pari soltanto alla prima chiamata dei Lupi di due stagioni fa.Spero di mostrarmi degno di questa categoria, sarà difficile ma sono determinato a dare il massimo per raggiungere questo obiettivo. Mi definisco un grande lavoratore e spero di riuscire a mostrare fin da subito la giusta disponibilità e attitudine. Farò di tutto per ripagare la fiducia e la considerazione che mi è stata rivolta dalla dirigenza e dallo staff tecnico. Ho voglia di dimostrare a livello personale anche per ringraziare i Lupi che per primi hanno creduto in me e mi hanno accolto e trattato come uno di famiglia ».

Baldini, che non fa mistero di essere legatissimo all’ambiente di Santa Croce, si definisce pronto a “sputare sangue” in una stagione che si preannuncia tanto ricca di impegni quanto entusiasmante:

« Vorrei far bene su tutti i fronti e crescere molto grazie ai compagni, in cui ripongo grande fiducia e che spero di riuscire ad aiutare. Non ho esperienza di campionati superiori e non mi voglio sbilanciare in giudizi affrettati ma la prima impressione è che la società abbia messo in piedi una gran bella squadra. Dovremo essere bravi ad amalgamare nel miglior modo le diverse individualità ».