Gianluca Graziosi è il nuovo tecnico di Aversa

AVERSA (CASERTA)-La Virtus Aversa ha scelto il nuovo allenatore. Sulla panchina normanna siederà Gianluca Graziosi che prende il posto di Giacomo Tomasello che ha lasciato il club che ha guidato dal gennaio 2024. Graziosi rappresenta una scelta di grande prestigio, figlia della volontà del club di compiere un ulteriore salto di qualità e affidare il progetto tecnico a uno dei profili più autorevoli e rispettati della pallavolo italiana, porta con sé un patrimonio di esperienza costruito in oltre trent’anni ai massimi livelli del volley nazionale. Tecnico dal carisma riconosciuto, capace di incidere immediatamente sulla mentalità delle sue squadre, Graziosi è noto per una pallavolo moderna, efficace e votata al lavoro quotidiano, elementi che lo hanno reso un punto di riferimento assoluto nel settore.