Sorrento-Brescia, inizio col botto della 7a giornata

Al momento Prata di Pordenone e Ravenna hanno agganciato Brescia in cima alla graduatoria con 15 punti all’attivo, inseguite da Aversa a 13 e Pineto a 12. Nel weekend del 29 e 30 novembre 2025 si giocano sette gare con live DAZN.

Ouverture, sabato alle 18.30, con la sfida tra Romeo Sorrento, reduce da tre vittorie di fila, e Consar Ravenna, intenzionata a restare al vertice. La maratona domenicale comprende 6 incontri e si apre alle 16.00 con il big match tra Abba Pineto e un’altra squadra di vertice, Tinet Prata di Pordenone. Alle 17.30 sfida delicata tra Gruppo Consoli Sferc Brescia, che vuole riprendere la marcia a pieno ritmo, e Banca Macerata Fisiomed MC, che cerca punti per uscire dall’anonimato. Alla stessa ora entrano in scena Essence Hotels Fano e Campi Reali Cantù, sfida tra due squadre imbrigliate da una classifica deficitaria, ma che vogliono scuotersi. Alle 18.00, Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro insegue l’impresa interna per aumentare la distanza dall’ultima piazza, ma deve fare i conti con la carica della Virtus Aversa, prima inseguitrice del terzetto di testa. Suggestivo, sempre alle 18.00, il confronto tra due piazzi con trascorsi nella massima serie come Prisma La Cascina Taranto ed Emma Villas Codyeco Lupi Siena. Il turno si chiude con la partita tra due squadre separate da 2 lunghezze in classifica, Rinascita Lagonegro (7 punti) e Sviluppo Sud Catania (9 punti).

TUTTE LE SFIDE-

Romeo Sorrento - Consar Ravenna

Sfida inedita tra Romeo Sorrento, che ha vinto le ultime tre gare portandosi a 9 punti, e Consar Ravenna, che guida la classifica con Prata e Brescia dopo il 3-1 casalingo inflitto a Lagonegro. L’unico ex della sfida è Alberto Pol, in Romagna tre anni fa. Tra i padroni di casa il veterano Calogero Tulone insegue l’ace n. 100 nelle Regular Season. Medesimo obiettivo per il rivale Hristiyan Dimitrov. Tra gli ospiti, il centrale Filippo Bartolucci, alla vigilia della centesima presenza nella categoria, è a 13 punti dai 1.000 in Regular Season.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Alberto Pol a Ravenna nel 2022/23

Paolo Pontecorvo (Romeo Sorrento)- « Con tre vittorie consecutive la squadra sta molto bene, siamo in un ottimo momento e dobbiamo cavalcare l'onda del nostro entusiasmo. Sabato abbiamo una grande sfida con Ravenna, squadra con importanti individualità e società blasonata. Dovremo essere lucidi in ogni punto, servirà l'apporto di tutta la squadra e, come a Siena, farsi trovare tutti pronti. Ci aspettiamo un Palatigliana gremito perchè abbiamo bisogno del sostegno dei nostri tifosi ».

Antonino Russo (Consar Ravenna)- « Non nego che mi sta salendo l'emozione perchè Sorrento è casa mia. Al palazzetto ci saranno i miei familiari e tanti amici e so già che mia mamma sarà più emozionata di me. Ma è chiaro che dovrò pensare alla partita: sarà un'altra gara impegnativa, contro una squadra che gioca una buona pallavolo ed è partita bene, sfruttando anche il fatto di avere mantenuto l'ossatura dell'organico che ha vinto la A3. Per noi sarà importante battere bene e contenerli a muro, ma vogliamo tornare a casa con un'altra vittoria ».

Abba Pineto - Tinet Prata di Pordenone

Alla vigilia della 10ª sfida tra Abba Pineto e Tinet Prata di Pordenone due dati risaltano: i friulani hanno vinto 8 volte su 9 e l’unico successo targato Abba risale al 3-0 casalingo nel 2° turno di andata del torneo 2021/22. Pineto viene dallo stop ad Aversa e in classifica ha 12 punti, Prata è la locomotiva del terzetto in vetta con 15 punti. Da una parte Giancarlo Pesare attende la sua gara n. 200 in Regular Season e Lorenzo Calonico è a 3 punti dai 1.000 nella categoria, dall’altra Alessio Alberini cerca il punto n. 500 nelle stagioni regolari, mentre Simone Scopelliti è alla centesima presenza con la maglia di Prata.

PRECEDENTI: 9 (1 successo Abba Pineto, 8 successi Tinet Prata di Pordenone)

EX: Nessuno

Paolo Luigi Di Silvestre (Abba Pineto)- « Siamo pronti per affrontare la partita di domenica. Sicuramente c'è dispiacere per non essere riusciti ad esprimere il nostro gioco ad Aversa. C'è stato un primo set molto combattuto e poi è come se ci fossimo un po' sgretolati. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, in un campo difficile e contro una squadra molto forte. Il dispiacere è quello di non essere stati noi, di non aver espresso il nostro miglior gioco. Secondo me, più che i punti, è molto importante riuscire a ritrovare il nostro gioco e ritrovare da subito i nostri punti di forza. Sappiamo che Prata di Pordenone ha una corazzata. È un’avversaria molto forte, che l'anno scorso ha vinto la regular season perdendo pochissime partite. La squadra è rimasta la stessa, ma sappiamo che, soprattutto in casa, noi possiamo dire la nostra e toglierci più di qualche soddisfazione ».

Samuele Meneghel (Tinet Prata di Pordenone)- « Come per noi giocare al PalaPrata è fondamentale perchè ci sentiamo più incisivi in tanti fondamentali, così succede a Pineto sul suo campo amico. Il pubblico è vivace e loro sono tecnicamente in fiducia avendo iniziato benissimo il campionato. Dobbiamo continuare a rimanere concentrati sul nostro gioco e aiutarci come stiamo facendo. In questa maniera la carica di un campo caldo darà energia anche a noi ».

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Banca Macerata Fisiomed MC

Prima del 5° scontro diretto tra Tucani e marchigiani, nonostante i 2 punti lasciati in Sicilia nell’ultimo turno, c’è sicurezza nei propri mezzi in casa Gruppo Consoli Sferc Brescia, agganciata in vetta da Prata e Ravenna. Sul fronte Banca Macerata Fisiomed MC c’è volontà di migliorare la classifica (7 punti) dando continuità al 3-0 centrato contro Porto Viro. Un ex per team nei roster: Martin Berger e Tommaso Fabi. Tra i marchigiani Denis Karyagin cerca il centesimo punto stagionale, Marco Novello è a 18 attacchi vincenti dai 1.500.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia)

EX: Martin Berger a Macerata nel 2024/25; Tommaso Fabi a Brescia Atlantide nel 2016/17

Filippo Mancini (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Sarà una partita molto complicata: Macerata arriva lanciata da una vittoria per 3-0 che non è mai facile in questa categoria. Ha giocatori di ottima qualità che non intendiamo sottovalutare. Noi veniamo invece da una sconfitta e stiamo lavorando sodo in palestra per superarla nel migliore dei modi, imparando a gestire meglio le criticità emerse a Catania in alcune situazioni di gioco. Ci aspetta una fase critica del campionato, siamo consapevoli che dovremo affrontarla al massimo delle nostre potenzialità per fare risultato. Siamo motivati e daremo il massimo, questo possiamo assicurarlo ai nostri tifosi ».

Nicolò Garello (Banca Macerata Fisiomed MC)- « È sempre molto difficile affrontare la capolista in casa sua, dove finora non ha ancora concesso niente a nessuno. Siamo comunque in un momento di crescente sicurezza e adattamento a nuovi sistemi di gioco. Per competere con loro dovremo puntare tutto sulla perfezione di battuta e ricezione, fondamentali e cruciali per sfidare un avversario di questo calibro ».

Campi Reali Cantù - Essence Hotels Fano

Ci sono sfide che nessuna delle squadre coinvolte può permettersi di perdere. Questo è il caso del 3° confronto tra due squadre in cerca di riscatto, Campi Reali Cantù e Essence Hotels Fano, con la formazione lombarda che si è aggiudicata i due precedenti, ma si ritrova confinata in coda a quota 1; è fresco l’annuncio dell’inserimento nel roster di Cantù dello schiacciatore serbo classe 2000 Luka Tadic, che va a rinforzare il roster di Alessio Zingoni. Penultimi in coabitazione con Porto Viro a 4 punti, gli ospiti vogliono raddoppiare le distanze. Due gli ex: da una parte Gabriele Maletto (1 muro ai 300 in Regular Season), dall’altra Manuel Coscione (1 muro ai 400 nelle stagioni regolari). Nel team di casa Gaetano Penna è a 4 attacchi vincenti dai 500 nelle Regular Season e a 7 punti dai 100 stagionali.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Campi Reali Cantù)

EX: Gabriele Maletto a Fano nel 2022/23, 2023/24; Manuel Coscione a Cantù nel 2021/22

Gabriele Pertoldi (Campi Reali Cantù)- « Siamo affrontando un momento difficile, ed è necessario trovare il modo di fare dei punti. Fano è un’avversaria veramente tosta, anche se di partite facili in questo campionato proprio non ce ne sono. Possiamo dare fastidio sicuramente, starà a noi portare a casa il risultato ».

Edwin Arguelles Sanchez (Essence Hotels Fano)- « Cantù ha solo un punto in classifica, ma è un avversario da non sottovalutare assolutamente, saranno pronti a tutto pur di portare via la vittoria. Noi dovremo essere bravi a soffrire, punto dopo punto, senza aver fretta di chiudere. Conosco alcuni ragazzi di Cantù in quanto siamo cresciuti insieme nel Vero Volley e abbiamo condiviso l’esperienza della nazionale, i lombardi sono squadra fisica e giovane ma con gran voglia di riscattarsi. Siamo consapevoli che non è un buon momento per noi, abbiamo perso con squadre che lotteranno per la promozione, ma noi dobbiamo assolutamente voltare pagina, magari partendo proprio da Cantù ».

Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro - Virtus Aversa

Settimo incrocio tra Regular Season e Coppa Italia per Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, rimasta a secco a Macerata, e Virtus Aversa, vittoriosa 3-0 su Pineto ma protagonista di una rivoluzione in panchina per la fine della collaborazione con coach Giacomo Tomasello e l’ingaggio di Gianluca Graziosi. Campani avanti 4-2 nei precedenti e quarti in classifica. Il gruppo friulano, che affronta gli ex Fernando Gabriel Garnica (1 muro ai 200 in Italia, 2 block ai 200 in A2) e Nicola Tiozzo, è penultimo con 4 punti come Fano. Da una parte Giulio Pinali è a 3 punti dai 500 nella categoria, dall’altra Matheus Motzo è a 2 ace dai 200 in Serie A2.

PRECEDENTI: 6 (4 successi Virtus Aversa, 2 successi Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)

EX: Fernando Gabriel Garnica a Porto Viro nel 2022/23, 2023/24; Nicola Tiozzo a Porto Viro nel 2023/24

Mattia Eccher (Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)- « Affrontiamo una delle formazioni più complete del campionato, scendere in campo con meno pressioni sicuramente ci aiuterà, ma l’atteggiamento dovrà essere comunque quello di una squadra a caccia di punti, a tutti i costi. Non penso che il cambio di allenatore destabilizzerà Aversa. In una partita così, contro un avversario di questa caratura, ogni fondamentale sarà decisivo. Vincere ci farebbe bene, soprattutto per il momento che stiamo vivendo. Forse quello che più ci manca è la determinazione. Dobbiamo cambiare mentalità e avere più personalità per riuscire a dimostrare il nostro vero valore e trasformare tutto il lavoro che facciamo in risultati positivi ».

Nicola Tiozzo (Virtus Aversa)- « Per me è una partita speciale perché vado praticamente a casa. Le emozioni sono tante, ma cercherò di contenerle per dare il massimo alla squadra. Con l’arrivo del nuovo allenatore siamo sicuramente molto carichi e motivati: vogliamo dimostrare a noi stessi che siamo un buon gruppo e che possiamo fare bene. Il nostro obiettivo è dare continuità al risultato ottenuto contro Pineto, e ci proveremo in tutti i modi. Ho conosciuto Graziosi ai Giochi del Mediterraneo qualche anno fa e ci ho giocato contro molte volte. Sicuramente ha un buon approccio: ci sta facendo lavorare tanto e bene in questi pochi giorni. Siamo atleti e quindi siamo a disposizione. Per vincere a Porto Viro dobbiamo essere concreti e convinti fin dal primo minuto. Non possiamo aspettare che siano loro a muoversi, perché hanno bisogno di punti e verranno ad aggredirci, affrontiamo anche un palazzetto molto caldo. Dovremo essere pronti a rispondere con aggressività e determinazione ».

Prisma La Cascina Taranto - Emma Villas Codyeco Lupi Siena

Quinto scontro diretto per Prisma La Cascina Taranto ed Emma Villas Codyeco Lupi Siena tra Serie A2 Credem Banca (1-1) e SuperLega Credem Banca (2-0). I pugliesi hanno 6 punti grazie al 3-0 contro Cantù, i toscani sono saliti a 9 prendendo 1 solo punto in casa contro Sorrento. Un ex per parte nei roster, Marco Pierotti e Luigi Randazzo. Tra gli ospiti Victorio Ceban è a 2 muri dai 200 nella categoria e a 11 punti dai 500 in Regular Season, Felipe Benavidez a 2 attacchi vincenti dai 500 nelle stagioni regolari.

PRECEDENTI: 4 (1 successo Emma Villas Codyeco Lupi Siena, 3 successi Prisma La Cascina Taranto)

EX: Marco Pierotti a Siena nel 2023/24; Luigi Randazzo a Taranto nel 2021/22

Davide Luzzi (Prisma La Cascina Taranto)- « Giocheremo la prossima partita contro una squadra forte, con un roster attrezzato che verrà a Taranto per battagliarci su ogni pallone. Ci stiamo preparando per questa partita con il massimo impegno e con la convinzione che dando il massimo possiamo dire nostra. Siamo carichi e pronti per questa nuova sfida ».

Federico Compagnoni (Emma Villas Codyeco Lupi Siena)- « Taranto è una squadra veramente forte, hanno un opposto che può dare tanto, hanno un giocatore di qualità come Cianciotta e in generale hanno un roster decisamente competitivo. Hanno avuto un avvio di campionato non semplice, ma meritano sicuramente una posizione ben più alta di quella che occupano in questo momento. Mi aspetto una partita molto dura, batteranno forte e attaccheranno bene, sono bravi anche a muro. Sono un team forte e molto organizzato. Dovremo quindi cercare di contenere il loro gioco e non ripetere gli errori commessi contro Sorrento. Nella nostra ultima partita siamo calati nel corso del quarto set, loro hanno risposto assai bene in battuta, noi abbiamo sbagliato qualcosa di troppo, avremmo potuto chiudere la sfida nel quarto set. In un campionato come questo non ci si può mai distrarre ».

Rinascita Lagonegro - Sviluppo Sud Catania

La giornata termina con lo scontro inedito tra Rinascita Lagonegro e Sviluppo Sud Catania. Il team lucano è fermo a 7 punti dopo lo stop a Ravenna, la squadra etnea è salita a quota 9 con la vittoria al tie-break confezionata contro Brescia. Due gli ex nei Club: da una parte Leonardo Caletti, dall’altra l’allenatore Waldo Kantor. Tra i padroni di casa Giacomo Raffaelli è a 18 punti dai 1.000 in carriera, tra gli ospiti Carmelo Gitto è a 2 punti dai 2.500 in Regular Season e a 5 dai 1.000 in Serie A2, Leonel Marshall a 31 sigilli dai 4.500 in Regular Season.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Leonardo Caletti a Lagonegro nel 2023/24 - Allenatori: Waldo Kantor a Acicastello nel 2021/22, 2022/23, 2023/24

Andrea Pegoraro (Rinascita Lagonegro)- « Sarà una partita tosta, ogni pallone sarà combattuto fino all'ultimo. Dobbiamo riuscire a sfruttare al meglio il fattore campo e il nostro servizio dai nove metri per mettere sotto pressione l'avversario. Il nostro obiettivo è dimostrare a tutti, partita dopo partita, che stiamo crescendo, sia come squadra che come singoli giocatori, migliorando giorno dopo giorno ».

Paolo Montagnani (Allenatore Sviluppo Sud Catania)- « Tutte le partite in A2 sono difficili, ormai lo stiamo dicendo tutte le settimane. In trasferta a Lagonegro ci aspetta una partita complicata. Non c’è veramente nessun motivo per cui ci dovremmo sentire più forti, ma non c’è neanche nessun motivo per non giocare una buona pallavolo e vincere. Ci sono giocatori esperti, ci sono giocatori fisici, quindi noi dovremo esprimere la nostra migliore pallavolo andando anche a migliorare quegli aspetti che contro Brescia in alcuni frangenti non hanno funzionato. Sarà un altro bello step di questo campionato. Siamo in procinto di affrontare due partite in trasferta, due partite che ci metteranno alla prova dal punto di vista tecnico e anche dal punto di vista caratteriale perché dovremo affrontarle con concentrazione, sicurezza e una confidenza nei nostri mezzi che speriamo sia migliorata ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 7ª GIORNATA –

Sabato 29 novembre 2025, ore 18.30

Romeo Sorrento – Consar Ravenna Arbitri: Lentini Gianmarco, Adamo Giorgia

Domenica 30 novembre 2025, ore 16.00

Abba Pineto – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Marconi Michele, Lambertini Alessio

Domenica 30 novembre 2025, ore 17.30

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Banca Macerata Fisiomed MC Arbitri: Angelucci Claudia, Faia Riccardo

Domenica 30 novembre 2025, ore 17.30

Campi Reali Cantù – Essence Hotels Fano Arbitri: Ciaccio Giovanni, Sumeraro Fabio

Domenica 30 novembre 2025, ore 18.00

Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro – Virtus Aversa Arbitri: Mazzarà Antonio, Pasin Marco

Domenica 30 novembre 2025, ore 18.00

Prisma La Cascina Taranto – Emma Villas Codyeco Lupi Siena Arbitri: Gasparro Mariano, Gaetano Antonio

Domenica 30 novembre 2025, ore 19.00

Rinascita Lagonegro – Sviluppo Sud Catania Arbitri: Cecconato Luca, Colucci Marco

LA CLASSIFICA-

Tinet Prata di Pordenone 15, Consar Ravenna 15, Gruppo Consoli Sferc Brescia 15, Virtus Aversa 13, Abba Pineto 12, Sviluppo Sud Catania 9, Emma Villas Codyeco Lupi Siena 9, Romeo Sorrento 9, Rinascita Lagonegro 7, Banca Macerata Fisiomed MC 7, Prisma La Cascina Taranto 6, Essence Hotels Fano 4, Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro 4, Campi Reali Cantù 1.