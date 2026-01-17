Pineto va sotto poi doma Porto Viro

PINETO (TERAMO)- È una pazza ABBA Pineto, quella che al Pala Santa Maria va sotto 2-0, rimonta e in 2h22’ vince 3-2 (20-25, 17-25, 25-23, 25-22, 15-12) nella 15^ giornata di Serie A2 Credem Banca contro l’Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro. Reazione di carattere prepotente dei biancoazzurri, che in un colpo solo balzano da soli al comando della classifica (ma dovendo attendere la sfida di domani fra Prata di Pordenone e Aversa), allungano la striscia positiva a sette vittorie consecutive e difendono l’imbattibilità casalinga con l’ottavo successo di fronte al pubblico amico. Carattere, cuore e grinta gli ingredienti di questa vittoria.

Confermato il 6+1 di partenza dell’ABBA Pineto: diagonale con Mattia Catone palleggiatore e Matheus Krauchuk opposto, Matteo Zamagni e Stefano Trillini al centro, il capitano Paolo Di Silvestre e Karli Allik schiacciatori, Flavio Morazzini in qualità di libero. Matteo Bologna lancia dal primo minuto il nuovo acquisto Klobucar, schierato in banda con Magliano. Confermati gli altri elementi del 6+1 dell’Alva Inox 2 Emme Service: Zonta in regia con Pinali opposto, Eccher e Erati centrali, Morgese libero.

Pineto paga l’inizio fulmineo di Porto Viro, più cinica nelle battute iniziali del match. I veneti fanno subito segnare un vantaggio importante (4-1) che l’ABBA farà fatica ad annullare per tutto il set. I padroni di casa attaccano con fatica (37% di efficacia) e in fase difensiva soffrono l’aggressività ospite, con Pinali e Magliano abili nel colpire e nel chiudere rispettivamente con sei e quattro punti. Pineto troverà due ace (Krauchuk e Di Silvestre), rimanendo però sempre indietro: 8-5, 16-12, poi ancora 21-17 i parziali di un set chiuso dal muro di Erati su Krauchuk per il 25-20.

Servirebbe una reazione e invece anche nel secondo set Pineto s’impantana di fronte ad una Porto Viro invece pienamente dentro la partita, spietata nell’affondare il colpo punto dopo punto. L’ABBA non sarà mai in vantaggio: Trillini in pallonetto e poco dopo Krauchuk a tutto braccio contribuiscono ad accorciare le distanze (6-5 e 9-8), ma dietro l’angolo c’è l’allungo ospite fino al 14-9. Bene tra i nerofucsia il neo arrivato Klobucar, autore di sei punti con due ace. Sul versante ABBA, coach Di Tommaso gioca le carte Larizza al palleggio, Suraci per Allik in quattro, Pesare per Morazzini in fase di servizio biancoazzurro; spazio anche per Schianchi nel finale di set. La sostanza non muta, perché Porto Viro girerà alla boa di metà set sul 16-10, per poi completare l’opera (21-15 e 25-17) e chiudere il set del 2-0.

I giochi sembrano fatti e invece ecco l’ABBA Pineto. Resiliente, ma anche baciata nel finale di set dalla dea bendata, la squadra di Simone Di Tommaso riapre il match col 25-23 del terzo set, risultato propiziato dall’ace di Matteo Zamagni per il set point: palla che bacia il nastro e termina a terra la propria corsa. Tutto di nuovo in ballo, anche grazie all’impatto più che positivo sul match di Antonino Suraci (8 punti nel terzo set) e di una prova crescente a muro; saranno tre al termine della terza porzione.

Rinvigorita, l’ABBA Pineto giunge allo scoccare della seconda ora di gioco rimettendo tutto in equilibrio: 25-22 nel quarto set per il 2-2 complessivo. E al contrario di quello precedente, l’impatto biancoazzurro sulla partita è netto. Lo dicono i parziali: 8-5, 16-11 e ancora 21-14 a testimoniare il controllo diffuso della squadra di casa sul match. Ad archiviare il set è l’errore di Pinali al servizio. Palla sulla rete e 25-22.

Il solco emotivo tracciato giunge sino al termine, sino al colpo vincente di Matheus Krauchuk per il 15-12 al tie break. L’ABBA Pineto in 2h22’ passa dall’abisso del 2-0 alle stelle del sorpasso (3-2). Due punti d’oro, arrivati in un quinto set sempre controllato nel punteggio (5-3, 10-6, 12-8 e 15-12). Vittoria di squadra: ai protagonisti consueti, Krauchuk e Allik con 17 e 12 punti, si affianca un Antonino Suraci subentrato e autore di 15 punti (con due ace e un muro). Pineto festeggia la settima vittoria consecutiva e rimane al comando della Serie A2 Credem Banca.

I protagonisti-

Simone Di Tommaso (Allenatore ABBA Pineto)- «Sicuramente era una partita che nascondeva delle insidie, lo sapevamo, perché Porto Viro ha dimostrato che non merita la sua posizione di classifica. In più si è rinforzata con un giocatore (Klobucar) che anche l’anno scorso qui ci aveva fatto male con Fano. Lo sapevamo, però purtroppo non siamo stati bravi nell’impattare la partita nel modo migliore. Forse un po’ soft, forse con troppa tensione e sicuramente ha inciso anche la qualità del gioco di Porto Viro che all’inizio è stata molto alta. Poi siamo stati bravi nel terzo set, gradualmente, a recuperare un po’ di qualità, soprattutto grazie all’innesto di Suraci, ma anche al cambio tra Di Silvestre e Allik che comunque tirano la carretta da tanto, era giusto un farli rifiatare e Antonino è stato bravo a farsi trovare pronto. Dopo il terzo set diciamo che la squadra ha ritrovato il proprio gioco e questo ci ha permesso poi di prendere due punti che sono importantissimi e di cui siamo estremamente orgogliosi. La Coppa Italia? Quando si è in testa e quando inizia la seconda parte del campionato, tutte le partite sono importanti. Dobbiamo accettarlo, ma questo non deve essere un peso, deve essere uno stimolo a prepararci sempre al meglio e a goderci di serate come queste perché non ci dimentichiamo della grandezza di quello che questi ragazzi stanno facendo e tutti quanti devono essere contenti di essere protagonisti, direttamente o indirettamente, di una favola magnifica che si sta creando qui a Pineto».

Matteo Bologna (Allenatore Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)- « Uscire da questo campo con un punto per noi è un ottimo risultato. Devo solo fare i complimenti ai ragazzi, reagire a una sconfitta come quella di domenica scorsa facendo una prestazione così è da squadra di alto livello. Non siamo ancora abituati a tenere certi ritmi, dispiace per il calo del terzo set, ma nonostante questo siamo arrivati sempre a due-tre punti di distanza da Pineto. Ci sono mancati pochi palloni per riuscire a portare a casa la vittoria. Senza dubbio Klobucar ci sta dando una grossa mano, il suo inserimento è stato fondamentale non solo in termini di punti, ma anche di grinta e di solidità. Adesso speriamo inizi un altro campionato per noi: siamo fiduciosi e non smetteremo di lottare su ogni pallone ».

Il tabellino-

ABBA PINETO – ALVA INOX 2 EMME SERVICE PORTO VIRO 3-2 (20-25, 17-25, 25-23, 25-22, 15-12) –

ABBA PINETO: Catone 0, Allik 12, Trillini 10, Krauchuk Esquivel 16, Di Silvestre 6, Zamagni 10, Morazzini (L), Schianchi 1, Larizza 0, Pesare (L), Castagneri 0, Suraci 16. N.E. Rascato, Calonico. All. Di Tommaso.

ALVA INOX 2 EMME SERVICE PORTO VIRO: Zonta 1, Magliano 15, Eccher 8, Pinali 17, Klobucar 18, Erati 11, Lamprecht (L), Ferreira Silva 0, Brondolo 0, Mazzon 0, Morgese (L), Chiloiro 1. N.E. Sperandio, Milan. All. Bologna.

ARBITRI: Cruccolini, Di Bari.

Durata set: 28′, 28′, 35′, 29′, 22′; tot: 142′.