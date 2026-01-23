Brescia-Lagonegro apre la 3a di ritorno

ROMA- Chiuso il primo turno in gara unica della Del Monte® Coppa Italia Serie A2 con la qualificazione di Prata, Brescia, Ravenna e Pineto ai danni di Sorrento, Aversa, Lagonegro e Siena, la Serie A2 Credem Banca torna protagonista nel fine settimana con la 3ª giornata di ritorno della Regular Season . In programma un match sabato 24 gennaio 2026 e sei partite distribuite nell’arco di domenica 25 gennaio 2026. Prata di Pordenone guida la classifica con una lunghezza di vantaggio su Pineto e a +4 su Ravenna, tallonata da Brescia e, a seguire, da Aversa. All’inizio di ogni match sarà osservato un minuto di silenzio in memoria di Luciano Gaspari.

La due-giorni di sfide, tutte in diretta su DAZN, si apre alle 17.00 di sabato con il confronto tra Gruppo Consoli Sferc Brescia e Rinascita Lagonegro. Il calendario domenicale è tenuto a battesimo da due match in simultanea: alle 16.00 Banca Macerata Fisiomed MC ospita Abba Pineto, mentre Virtus Aversa riceve la visita di Essence Hotels Fano. La capolista Tinet Prata di Pordenone è di scena alle 17.00 sul campo di Emma Villas Codyeco Lupi Siena. L’ultimo atto del 3° turno di ritorno è previsto alle 18.00 su tre campi. Dopo un turno negativo Prisma La Cascina Taranto cerca il riscatto sul proprio campo contro Consar Ravenna, Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro si contende punti importanti con Campi Reali Cantù, Sviluppo Sud Catania, attualmente undicesima, ospita Romeo Sorrento che ha due punti di vantaggio sui siciliani ed è in ottava posizione.

TUTTE LE SFIDE-

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Rinascita Lagonegro

In arrivo la sfida n. 16 tra Gruppo Consoli Sferc Brescia e Rinascita Lagonegro, con i Tucani avanti 11 a 4 nel computo delle vittorie. I giganti lombardi sono quarti in classifica a -1 dal podio dopo i 2 punti conquistati al tie-break a Fano, mentre i lucani hanno consolidato il sesto posto con il blitz in tre set a Cantù e si presentano con l’ex Brescia Giacomo Raffaelli nel roster. Da una parte Manuele Lucconi è a 10 attacchi vincenti dai 200 nella Regular Season 2025/26, Filippo Mancini cerca il 100° ace nelle Regular Season e Oreste Cavuto è a 27 attacchi vincenti dai 200 nella Regular Season 2025/26. Dall’altra Diego Cantagalli è a 2 ace dai 100 in Serie A2 e a 11 attacchi vincenti dai 300 stagionali, Giacomo Raffaelli è a 12 punti dai 200 stagionali.

I PRECEDENTI: 15 (11 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia, 4 successi Rinascita Lagonegro)

EX: Giacomo Raffaelli a Brescia Atlantide nel 2024/25

Roberto Zambonardi (Allenatore Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Chiudiamo il nostro tour de force con Lagonegro, una squadra molto in forma trascinata da Cantagalli e dall’entusiasmo per l’ottima stagione di rientro in A2. I lucani a muro toccano tanto e ricostruiscono bene: ritroviamo anche Raffaelli, giocatore esperto e astuto. Giocheremo la partita non sul nostro solito campo, con pochissimo tempo per prepararci, ma i miei atleti promettono una gara gagliarda per ringraziare il Comune di Lumezzane e il suo pubblico per l’ospitalità ».

Stefano Armenante (Rinascita Lagonegro)- « Quella di Brescia è l’ultima fermata di una settimana che ci ha messo alla prova sotto tutti i punti di vista. Tra Cantù e la Coppa Italia a Ravenna abbiamo speso tanto, fisicamente e mentalmente, ma sono proprio partite ed esperienze come quelle di mercoledì che ti restano addosso, anche quando il risultato non ti sorride. La Coppa ci ha lasciato consapevolezza e fame, ed è un patrimonio che vogliamo portarci dietro. La squadra sta bene nonostante un trittico così intenso, ma c’è soprattutto una testa lucida e un gruppo che ha voglia di ripartire subito. A Brescia ci aspetta una delle squadre più forti del campionato, costruita per stare in alto e capace di dimostrarlo anche passando il turno in Coppa. All’andata ci hanno fatto soffrire molto, conosciamo il loro valore e sappiamo quanto siano solidi, ma allo stesso tempo sappiamo anche come affrontarli. Servirà una partita di grande attenzione, aggressività e unità: contro avversari di questo livello non puoi permetterti cali di concentrazione ».

Banca Macerata Fisiomed MC - Abba Pineto

Sotto rete una di fronte all’altra per la nona volta Banca Macerata Fisiomed MC e Abba Pineto, con un bilancio di 6 vittorie a 2 per gli abruzzesi. Settimi a 21 punti in classifica dopo il 3-0 corsaro a Ravenna, i marchigiani vogliono capitalizzare il fattore campo contro la seconda forza della classifica, reduce dalla maratona vinta in casa contro Porto Viro. Da una parte Denis Karyagin è a 6 punti dai 300 stagionali e Bara Fall è a 8 attacchi vincenti dai 100 stagionali. Sul fronte opposto Matteo Zamagni è a 8 punti dai 2.500 nelle stagioni regolari e Karli Allik è a 15 punti dai 200 stagionali.

I PRECEDENTI: 8 (2 successi Banca Macerata Fisiomed MC, 6 successi Abba Pineto)

EX: Lorenzo Calonico a Macerata nel 2019/20, 2020/21

Denis Karyagin (Banca Macerata Fisiomed MC)- « Mi aspetto un match difficile, ma giochiamo in casa e spero che possiamo mostrare la nostra miglior pallavolo contro uno dei top team del campionato. Credo che possiamo giocar bene a livello di squadra per continuare il nostro trend di vittorie e aumentare anche le possibilità di partecipare ai Play Off ».

Simone Di Tommaso (Abba Pineto)- « Macerata è una squadra che viene da un momento di forma importante, tre vittorie consecutive di cui l'ultima fuori casa contro Ravenna, quindi sicuramente ci aspetterà una partita molto difficile sotto tutti i punti di vista. Macerata ha un buon gioco, impreziosito da alcune individualità che spiccano nella categoria, soprattutto quelle di Karyagin. Noi dovremmo essere bravi a resettare dopo l'impegno infrasettimanale di Coppa Italia ed a capire che da qui alla fine dell'anno farà la differenza la capacità di smaltire quella fatica mentale dovuta al turno infrasettimanale, dovuto ai vari impegni che diventano sempre più importanti e riuscire sempre ad avere una forte intensità in campo. Per fare questo abbiamo bisogno di ricaricare le pile in settimana e di presentarci a Macerata consapevoli della difficoltà, ma consapevoli anche che vogliamo continuare a recitare un ruolo di protagonista nel campionato ».

Virtus Aversa - Essence Hotels Fano

Precedenti a senso unico con tre vittorie per Virtus Aversa in altrettante sfide contro Essence Hotels Fano, che in Campania ritrova due ex, Mattia Raffa e Alessio Tallone (2 attacchi vincenti ai 200 stagionali e 2 muri ai 100 nelle stagioni regolari). Padroni di casa scivolati al quinto posto dopo lo stop netto sul campo della capolista, ospiti noni con 19 punti, in coabitazione con Siena, dopo il tie-break perso in casa con Brescia. Da una parte Francesco Minelli è alla 100ª gara in carriera, dall’altra Pietro Merlo è a 15 punti dai 1.000 con la maglia fanese. Federico Roberti è a 18 attacchi vincenti dai 1.000 in carriera e a 7 attacchi vincenti dai 100 in stagione.

I PRECEDENTI: 3 (3 successi Virtus Aversa)

EX: Mattia Raffa a Fano nel 2022/23, 2023/24, 2024/25; Alessio Tallone a Fano nel 2019/20, 2020/21

Mattia Raffa (Virtus Aversa)- « Quella di domenica sarà sicuramente una partita complicata. Fano arriva da un periodo molto positivo, con una serie di buoni risultati, quindi sappiamo bene che ci aspetta una gara difficile. Proprio per questo, però, può rappresentare un’ottima occasione per voltare pagina. Dobbiamo portarci dietro ciò che di buono abbiamo fatto nelle ultime partite e riuscire a trasformarlo in qualcosa di concreto, mantenendolo per più tempo possibile durante la sfida di domenica. Giocare contro Fano, che è stata la mia squadra per tre anni, è sempre diverso rispetto alle altre partite. È una gara particolare, che mi dà sicuramente una carica in più e rappresenta uno stimolo ulteriore per provare a fare un risultato positivo. Abbiamo bisogno di un bel risultato in casa e del sostegno del nostro pubblico. Spero che i tifosi possano darci una grande mano per tutta la partita, perché il loro supporto sarà fondamentale ».

Jan Fornal (Essence Hotels Fano)- « Squadra tecnica, che all’andata è riuscita a batterci, ma noi siamo sulla strada giusta per giocare a viso aperto anche con le prime della classe. Ho disputato all’estero altri campionati di questa categoria, ma la serie A2 italiana è di alto livello ed è un campionato molto difficile. A Fano mi trovo bene perché è una città a dimensione d’uomo dove puoi girare e raggiungere i posti facilmente. Ogni tanto, come con Brescia, pecchiamo di inesperienza ma ci stiamo allenando forte e stiamo migliorando tecnicamente di giorno in giorno. Infatti da un paio di mesi non commettiamo più certi errori. Siamo vicini ai play off, dobbiamo continuare a lavorare e crescere per riuscire a centrare un posto nelle prime otto »..

Emma Villas Codyeco Lupi Siena - Tinet Prata di Pordenone

Emma Villas Codyeco Lupi Siena e Tinet Prata di Pordenone si misurano per la settima volta: i precedenti sorridono ai friulani con 4 vittorie a 2. Il team toscano ha 19 punti come Fano, ma è decimo per un quoziente set lievemente inferiore e nell’ultimo turno ha preso un punto a Catania. La capolista, invece, viene dalla prova di forza casalinga in tre set contro Aversa e dalla qualificazione sudata contro Sorrento alle Semifinali di Del Monte® Coppa Italia A2. Da una parte Marco Bragatto è a 11 attacchi vincenti dai 500 in carriera, dall’altra Kristian Gamba (rimasto a riposo nelle ultime due uscite) è a 9 attacchi vincenti dai 2.500 in Serie A2, a 3 muri vincenti dai 200 nelle stagioni regolari e a 12 attacchi vincenti dai 200 stagionali, Jernej Terpin è a 4 attacchi vincenti dai 200 stagionali.

EX: Nessuno

I PRECEDENTI: 6 (4 successi Tinet Prata di Pordenone, 2 successi Emma Villas Codyeco Lupi Siena)

Simone Scopelliti (Tinet Prata di Pordenone)- « Ci aspettiamo un match difficile, come d'altronde è stato quello dell'andata, anche se magari guardando il risultato potrebbe non sembrare. Sarà una gara differente perchè allora eravamo entrambi in rodaggio e ora la qualità di gioco sarà più alta. Siena è una squadra quadrata, capace di strappare punti in campi difficili, anche quando affronta momenti critici. Noi vogliamo spingere sull'acceleratore continuando a cavalcare il momento positivo ».

Prisma La Cascina Taranto - Consar Ravenna

Quarto incrocio tra due Club di esperienza come Prisma La Cascina Taranto e Consar Ravenna, con gli ionici avanti 2 a 1 nei precedenti, ma indietro in classifica. Un ex per parte nei roster: Elia Bossi e Riccardo Goi, mentre Saverio Di Lascio ha trascorsi nello staff pugliese. La formazione di casa è dodicesima dopo la sconfitta in quattro set a Sorrento, i romagnoli sono fermi al terzo posto per la battuta d’arresto interna con il massimo scarto contro Macerata. Da una parte Nicola Cianciotta è a 5 punti dai 200 stagionali e a 30 punti dai 1.500 in carriera, mentre Oleg Antonov è a 4 attacchi vincenti dai 1.500 nelle stagioni regolari e a 4 punti dai 500 in Serie A2. Sul fronte opposto Federico Giacomini è al 100° match in carriera, Manuel Zlatanov ambisce al 200° attacco vincente nella Regular Season 2025/26.

I PRECEDENTI: 3 (1 successo Consar Ravenna, 2 successi Prisma La Cascina Taranto)

EX: Elia Bossi a Ravenna nel 2016/17; Riccardo Goi a Taranto nel 2020/21 - Allenatori: Saverio Di Lascio a Taranto nel 2020/21, 2021/22

Gabriele Sanfilippo (Prisma La Cascina Taranto)-« Dobbiamo cercare di non pensare tanto alla classifica, ma alla prestazione che ci aspetta contro una squadra forte; a quanto di bello è stato fatto comunque a Sorrento, con quel terzo set in cui abbiamo reagito, e concentrarci solo esclusivamente su quello che di buono sappiamo fare e sul nostro gioco. Sappiamo che sarà molto dura, ma l’unica cosa che possiamo fare è lavorare quotidianamente per prepararci a questa gara nel miglior modo possibile ».

Mattia Gottardo (Consar Ravenna)- « Volevamo fortemente il passaggio del turno in Coppa Italia e siamo riusciti nell'intento, e questo ci dà entusiasmo e ci permette di lascarci alle spalle la sconfitta con Macerata. Adesso siamo già proiettati alla partita di domenica a Taranto. Ci attende una gara ostica perchè affrontiamo un avversario che sta vivendo un momento un po' complicato e che ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Da parte nostra, puntiamo a fare risultato per cominciare a ritrovare continuità e per tenerci agganciati alle prime due della classifica. Dovremo alzare ancora di più il livello della nostra pallavolo ».

Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro - Campi Reali Cantù

Scontro salvezza in piena regola tra Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro e Campi Reali Cantù, che si sfidano per la decima volta. Canturini in vantaggio nei precedenti per 6 vittorie a 3. Nell’ultimo turno i giganti veneti hanno preso un punto a Pineto portandosi a +3 dall’ultimo posto, mentre la formazione lombarda, che chiude la classifica, viene dallo stop interno in tre set con Lagonegro. L’unico ex è Lorenzo Magliano, a 9 punti dai 500 in carriera. Alex Erati è a 15 attacchi vincenti dai 1.000 nelle stagioni regolari, Giulio Pinali a 3 ace dai 100 e a 2 muri dai 100 nelle stagioni regolari. Tra gli ospiti Gabriele Maletto è a 17 punti dai 1.000 nelle stagioni regolari.

I PRECEDENTI: 9 (6 successi Campi Reali Cantù, 3 successi Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)

EX: Lorenzo Magliano a Cantù nel 2023/24

Nicola Zonta (Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)- « È una gara molto importante. Dovremo imporre il nostro ritmo fin dall’inizio e mantenerlo costante per tutta la partita. Servirà restare uniti e aiutarci l’un l’altro nei momenti di difficoltà. Mi aspetto una Cantù agguerrita e determinata: la battuta e la fase muro/difesa saranno fondamentali per contenere i loro attaccanti. La partita di Pineto ci ha dimostrato che possiamo giocarcela alla pari con tutti se imponiamo il nostro ritmo, sfruttiamo al meglio le nostre caratteristiche e manteniamo alta l’attenzione. Si vede sempre di più il lavoro che stiamo portando avanti in palestra tutti i giorni. Da qui in avanti ogni gara sarà fondamentale per fare punti, dovremo essere lucidi e cogliere tutte le occasioni ».

Nicola Candeli (Campi Reali Cantù)- « Quella di domenica sarà una partita importante, contro una squadra che è vicina a noi in classifica. Potrebbe essere il primo passo per poter recuperare qualche posizione per questa seconda parte di stagione. In casa loro, però, non sarà facile: sono in un buon momento avendo loro fatto un punto importante a Pineto. Sappiamo però che sono un team con cui possiamo giocarcela. Sarà dura: giocano in casa, hanno un nuovo arrivato, e quindi l'entusiasmo di questa novità. Ma da adesso in poi noi dobbiamo pensare una partita alla volta, concentrandoci sulla nostra parte del campo, e cercando di portare in campo quello per cui lavoriamo duramente durante la settimana, che è quello che ci è mancato domenica scorsa contro Lagonegro. Dovremo cercare di approcciare la sfida nel modo più sereno possibile, ma consapevoli del fatto che si tratta di un match per noi importante: abbiamo bisogno di punti, ed è una fase in cui le prossime giornate decideranno quello che sarà il nostro futuro e l'esito della stagione ».

Sviluppo Sud Catania - Romeo Sorrento

Sesta sfida tra Sviluppo Sud Catania e Romeo Sorrento, con gli etnei avanti 3 a 2 nel numero delle vittorie e pronti a ritrovare sotto rete l’ex Andrea Baldi. Undicesimi con 18 punti all’attivo dopo il successo al tie-break contro Siena, i padroni di casa vogliono annullare il gap di due lunghezze dei campani, ottavi a quota 20 punti dopo il prezioso 3-1 casalingo inflitto al team tarantino. Da una parte Leonel Marshall è a 9 attacchi vincenti dai 4.500 in carriera, Luka Basic è a 16 punti dai 1.000 nelle stagioni regolari, a 12 attacchi vincenti dai 500 in Serie A2 e a 5 punti dai 200 stagionali. Tra gli ospiti Andrea Baldi è 6 punti dai 200 stagionali.

I PRECEDENTI: 5 (3 successi Sviluppo Sud Catania, 2 successi Romeo Sorrento)

EX: Andrea Baldi a Acicastello nel 2023/24

Francesco Cottarelli (Sviluppo Sud Catania)- « La vittoria di domenica è stata molto importante, ci ha dato molta fiducia come gruppo, ci serviva anche per allenarci meglio. Contro Siena anche se si poteva chiudere prima, si poteva anche perdere, sono punti importanti che ci danno fiducia. Secondo me come gruppo non ci manca niente rispetto a quello che eravamo, ci manca solo un po’ più di ritmo, di allenamento, e questo magari si vede in partita con degli alti e bassi. In questa settimana ci stiamo allenando bene, è una cosa che si vede e che, a mio parere, ripagherà a lungo termine ».

Nicola Esposito (Allenaore Romeo Sorrento)- « Ci aspetta una gara fondamentale per il proseguo del nostro campionato contro una diretta concorrente, nella la gara di andata a sorrento Catania fece una grandissima prestazione e ci diede una sonora sconfitta, dopo le fatiche di coppa dovremmo essere bravi a resettare e recuperare velocemente l’energia sia fisiche che mentali, dal punto di vista tattico sarà importante avere una buona tenuta in ricezione per avere quanto più possibile fluidità in cambio palla e soprattutto essere bravi e attenti muro difesa per arginare Basic e Arinze che sono il loro principali terminali offensivi ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3ª GIORNATA DI RITORNO –

Sabato 24 gennaio 2026, ore 17.00

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Rinascita Lagonegro Arbitri: Jacobacci Sergio, Cruccolini Beatrice

Domenica 25 gennaio 2026, ore 16.00

Banca Macerata Fisiomed MC – Abba Pineto Arbitri: Manzoni Barbara, Sessolo Maurina

Domenica 25 gennaio 2026, ore 16.00

Virtus Aversa – Essence Hotels Fano Arbitri: Chiriatti Stefano, Autuori Enrico

Domenica 25 gennaio 2026, ore 17.00

Emma Villas Codyeco Lupi Siena – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Marotta Michele, Russo Roberto

Domenica 25 gennaio 2026, ore 18.00

Prisma La Cascina Taranto – Consar Ravenna Arbitri: Faia Riccardo, Di Bari Pierpaolo

Domenica 25 gennaio 2026, ore 18.00

Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro – Campi Reali Cantù Arbitri: Clemente Andrea, Angelucci Claudia

Domenica 25 gennaio 2026, ore 18.00

Sviluppo Sud Catania – Romeo Sorrento Arbitri: Sumeraro Fabio, Mazzarà Antonio



LA CLASSIFICA-

Tinet Prata di Pordenone 35, Abba Pineto 34, Consar Ravenna 31, Gruppo Consoli Sferc Brescia 30, Virtus Aversa 29, Rinascita Lagonegro 25, Banca Macerata Fisiomed MC 21, Romeo Sorrento 20, Essence Hotels Fano 19, Emma Villas Codyeco Lupi Siena 19, Sviluppo Sud Catania 18, Prisma La Cascina Taranto 15, Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro 11, Campi Reali Cantù 8.