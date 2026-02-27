Il big match Tinet-Pineto apre la 7a di ritorno

Ad aprire le danze è proprio il remake della Finale del trofeo di categoria, con la capolista Tinet Prata di Pordenone che sabato alle 20.00 ritrova per la seconda volta in una settimana Abba Pineto, seconda forza della Regular Season, vincitrice a sorpresa della coppa con un 3-1 corsaro al PalaPrata. Le altre sei sfide sono in calendario alla domenica. Alle 16.00 Essence Hotels Fano, affidata al nuovo allenatore Marco Bonitta, cerca punti preziosi per risalire la classifica in casa contro Campi Reali Cantù, squadra ultima in classifica che non può permettersi di lasciare altri punti per strada. Alla stessa ora, Consar Ravenna, terza in classifica, riceve la visita di Romeo Sorrento, che lotta a metà graduatoria. In campo alle 17.00, Emma Villas Codyeco Lupi Siena e Prisma La Cascina Taranto, dirimpettaie a 23 punti. Il 7° turno termina con i tre match delle 18.00. Sviluppo Sud Catania, attualmente nona, cerca punti per entrare in zona Play Off, e ospita Rinascita Lagonegro, che vuole migliorare la sesta posizione. Virtus Aversa, quinta, punta ad avvicinarsi al podio, ma deve fare i conti con Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, che è penultima, ma viene da quattro successi consecutivi. Si prospetta una battaglia sportiva nel match tra Banca Macerata Fisiomed MC, che deve difendere il settimo posto, e Gruppo Consoli Sferc Brescia, in agguato a –2 dal podio.

TUTTE LE SFIDE-

Tinet Prata di Pordenone - Abba Pineto

Subito un’occasione di riscatto per Tinet Prata di Pordenone, che ritrova Abba Pineto a una settimana di distanza dalla sconfitta interna in Finale di Del Monte® Coppa Italia A2. Il faccia a faccia va in scena sullo stesso campo e mette in palio punti importanti. Una vittoria nel 12° confronto con gli abruzzesi consentirebbe ai friulani di consolidare la leadership in classifica e portare a 9 i successi negli scontri diretti, mentre un altro exploit esterno dei rivali permetterebbe agli ospiti di ridurre i 6 punti di svantaggio dalla vetta. Da una parte Kristian Gamba è a 19 attacchi vincenti dai 300 stagionali, mentre Jernej Terpin è a 11 punti dai 3.000 nelle stagioni regolari. Tra le fila dell’Abba Paolo Di Silvestre è a 29 punti dai 300 nella Regular Season 2025/26.

PRECEDENTI: 11 (8 successi Tinet Prata di Pordenone, 3 successi Abba Pineto)

EX: Nessuno

Francesco Fusaro (Tinet Prata di Pordenone)- « Perdere la Coppa, in casa è stata una delusione importante e la stiamo ancora metabolizzando e digerendo. In questi giorni abbiamo cercato di fare mente locale su ciò che non è andato e su quelle parti di gioco nelle quali siamo andati in difficoltà. Durante la finale abbiamo perso tante delle nostre sicurezze e sarà quindi necessario mettere in campo soluzioni diverse. In settimana ci abbiamo lavorato e vedremo se funzioneranno subito oppure ci sarà ulteriore lavoro da fare soprattutto in vista della post season e dei play off ».

Mattia Catone (Abba Pineto)- « Non ho ancora realizzato fino in fondo quello che è successo in Coppa Italia. Le sensazioni sono ovviamente incredibili, è una emozione unica, un sogno al quale tutti ambiscono e sono onorato di averlo realizzato nella mia città e con la mia squadra. Le mie condizioni? Ho fatto il possibile per essere disponibile ed ero sicuro che, per una partita del genere, ci sarebbe stato un momento in cui avrei dimenticato tutto. Ovviamente ringrazio lo staff e tutta l'organizzazione dietro le quinte, perché comunque non è mai scontato gestire situazioni del genere con tanta tranquillità e tanta calma, soprattutto senza diffondere quel clima di panico che poteva crearsi. Ora dobbiamo archiviare questa bellissima parentesi: non è facile lasciarsi alle spalle un momento così bello, ma dobbiamo farlo perché il campionato lo richiede, soprattutto in un momento in cui ci aspettano molte partite in poche settimane. Prata sarà sicuramente con il coltello fra i denti a avrà voglia di rifarsi. Noi dovremo cercare di contrastarli e, credo, essere pronti ad offrire una pallavolo ancora migliore di quella espressa domenica scorsa ».

Essence Hotels Fano - Campi Reali Cantù

Confronto delicato per la classifica tra Essence Hotels Fano e Campi Reali Cantù, con i marchigiani terz’ultimi a +12 punti sul team lombardo, che chiude la classifica. La formazione di casa, affidata in settimana a Marco Bonitta, ha perso i tre precedenti con i canturini e vuole spezzare il tabù per risalire la graduatoria. Gli ospiti devono fare punti assolutamente in tutti i match, ma in uno scontro diretto come questo valgono doppio. Un ex per parte: Manuel Coscione e Gabriele Maletto. Da una parte Federico Roberti cerca l’attacco vincente n. 1.000 in carriera e i 14 punti che lo separano dai 1.000 in Serie A2, dall’altra Gaetano Penna è a 12 attacchi vincenti dai 300 stagionali.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Campi Reali Cantù)

EX: Manuel Coscione a Cantù nel 2021/22; Gabriele Maletto a Fano nel 2022/23, 2023/24

Manuel Coscione (Essence Hotels Fano)- « Non dobbiamo guardare la classifica di Cantù perché se li lasci giocare possono far punti con chiunque. Verranno a Fano senza timore, liberi di testa e pronti a giocarsi la loro partita. Non dobbiamo guardare nella loro metà campo ma nella nostra e noi dovremo essere pronti, aggressivi e coesi se vogliamo portare a casa i tre punti. Efficaci in battuta prima di tutto e di conseguenza fare bene nel binomio muro-difesa. Giocare coesi e con grande ritmo in campo perché dobbiamo assolutamente portare a casa la vittoria senza guardare la classifica ».

Matteo Meschiari (Campi Reali Cantù)- « Ci aspetta un’altra battaglia difficile a Fano. Sarà una partita delicata, dove troveremo una squadra in lotta per salvarsi, e che ha appena cambiato allenatore. Noi metteremo in campo tutta la nostra energia e voglia di portare a casa una vittoria importante! ».

Consar Ravenna - Romeo Sorrento

Seconda gara in Serie A2 Credem Banca tra Consar Ravenna e Romeo Sorrento dopo la vittoria dei romagnoli in trasferta per 3-1 nel match di andata. Molto staccati dalla vetta, i padroni di casa occupano il terzo gradino del podio con tre punti di ritardo dal secondo posto di Pineto e con due lunghezze di vantaggio su Brescia, mentre gli ospiti hanno 24 punti come Macerata e stazionano a metà classifica. L’unico ex in campo è Alberto Pol, nel 2022/23 a Ravenna. Tra i padroni di casa Nicolò Ciccolella è alla centesima partita in carriera, mentre Manuel Zlatanov è a 4 punti dai 300 nella Regular Season 2025/26 e Hristiyan Dimitrov è a 14 attacchi vincenti dai 1.000 nelle stagioni regolari. Tra i campani Stefano Patriarca è alla gara n. 300 in Serie A2 ed è a 4 block dai 600 nelle stagioni regolari.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Consar Ravenna)

EX: Alberto Pol a Ravenna nel 2022/23

Antonino Russo (Consar Ravenna)- « Siamo reduci da una settimana di sosta che è arrivata nel momento opportuno, anche se tutti noi avremmo preferito essere in campo a Prata per giocarci la finale di Coppa. Abbiamo caricato con i pesi, fatto allenamenti specifici e abbiamo lavorato per affrontare il finale di stagione al massimo e arrivare ai playoff nella forma migliore. Una lunga volta che inizia contro Sorrento: per me sarà comunque emozionante perché significa affrontare la squadra della mia città. Sta facendo un bellissimo campionato da matricola, lotta per entrare nei playoff e come tutte è a caccia di punti pesanti anche per tenere lontana la zona retrocessione. Ha giocatori validi e di qualità: dovremo fare attenzione ma vogliamo anche riprendere dopo la sosta con una vittoria piena che ci tenga sul podio ».

Nicola Esposito (Allenatore Romeo Sorrento)- « Si riprende il campionato dopo la settimana di sosta e si riparte subito da una trasferta difficile, loro sono una squadra molto forte, con tanti elementi giovani che assicurano carattere e freschezza. Dal punto vista tecnico fanno della battuta un’arma importante, che gli permette di avere un eccellente correlazione muro difesa. Noi siamo alla prima di 7 finali, sicuramente ci vorrà la migliore versione di noi stessi per strappare punti e muovere la classifica, dovremo andare lì senza timori e con il braccio sciolto combattendo su ogni pallone ».

Emma Villas Codyeco Lupi Siena - Prisma La Cascina Taranto

Spareggio in classifica tra Emma Villas Codyeco Lupi Siena e Prisma La Cascina Taranto, rivali in coabitazione a 23 punti insieme a Catania. Cinque i precedenti, tra cui due in SuperLega, con un bilancio di 3 vittorie a 2 per il team ionico. Nel match di andata, però, la formazione toscana ha espugnato il palazzetto pugliese e la Prisma adesso vuole cercare di restituire il favore. Un ex per squadra in campo: Luigi Randazzo (4 attacchi vincenti ai 300 stagionali) e Marco Pierotti (2 ace ai 200 in carriera e 3 ace ai 200 in Serie A2). Tra i padroni di casa Marco Bragatto è a 7 attacchi vincenti dai 500.

PRECEDENTI: 5 (2 successi Emma Villas Codyeco Lupi Siena, 3 successi Prisma La Cascina Taranto)

EX: Luigi Randazzo a Taranto nel 2021/22; Marco Pierotti a Siena nel 2023/24

Alessandro Pagliai (Allenatore Emma Villas Codyeco Lupi Siena)- « Per proseguire nel percorso serve serenità, tranquillità e fiducia nei propri mezzi, è ovvio che bisogna anche pensare una partita alla volta. Siamo concentrati su Taranto, loro hanno preso dei giocatori nuovi, stiamo studiando la partita e stiamo lavorando solo in vista di domenica. La classifica è cortissima e può succedere di tutto. Mi auguro che in casa nostra il fattore campo giochi un ruolo favorevole alla nostra compagine. Stiamo cercando di lavorare su un po’ tutti gli aspetti tecnici, continuando il lavoro iniziato e cerchiamo di analizzare cosa potrebbe essere migliorato. I ragazzi si rendono conto del momento difficile e stanno lavorando a testa bassa con massimo impegno, in questo momento l’ambiente di lavoro è ottimale ».

Riccardo Gollini (Prisma La Cascina Taranto)- « Mi aspetto sicuramente una partita difficile contro una squadra che ha recuperato tanti infortunati, elementi che avevano condizionato la prima parte della loro stagione. Hanno un roster di giocatori importanti, quindi sarà una gara tosta. Noi dovremo esprimere la nostra migliore pallavolo e cercare di dare continuità alle due belle prestazioni che abbiamo fatto prima della sosta. Da adesso alla fine ci aspettano sette finali: sappiamo quanto sia corta la classifica e quanto ogni squadra giocherà contro tutte con il massimo della determinazione. Ogni partita sarà decisiva. Dovremo cercare di strappare più punti possibili ogni domenica per provare a venir fuori da questa situazione di classifica ».

Sviluppo Sud Catania - Rinascita Lagonegro

Sviluppo Sud Catania e Rinascita Lagonegro si confrontano per la seconda volta nella categoria dopo la maratona dell’andata che ha visto il colpo di coda in trasferta degli etnei. A caccia di punti per approdare in zona Play Off, la formazione di casa è nona con una lunghezza di ritardo su Macerata e Sorrento, mentre gli ospiti sono sesti con nove punti di vantaggio sui siciliani. Un ex per parte: Leonardo Caletto due anni fa militava con i lucani, mentre Waldo Kantor ha allenato per tre stagioni la formazione catanese. Tra gli isolani Arinze Kelvin Nwachukwu è a 22 attacchi vincenti dai 300 stagionali, mentre Riccardo Pinelli cerca il 200° ace in carriera. Sul fronte Rinascita Diego Cantagalli è a 25 punti dai 400 nella Regular Season 2025/26 e a 2 ace dai 200 in Serie A2, Giacomo Raffaelli è a 21 attacchi vincenti dai 1.000 in carriera.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Sviluppo Sud Catania)

EX: Leonardo Caletti a Lagonegro nel 2023/24 - Allenatori: Waldo Kantor a Acicastello nel 2021/22, 2022/23, 2023/24

Paolo Montagnani (Allenatore Sviluppo Sud Catania)- « In queste due settimane abbiamo lavorato sull’ultima parte del campionato, è l’ultima occasione che abbiamo per rimetterci a posto fisicamente, non solo dal punto di vista della salute ma anche della performance. Abbiamo fatto un piccolo break perché c’era bisogno di staccare, ma abbiamo lavorato molto in previsione di queste prime due partite che per noi sono importantissime. Giochiamo in casa, vogliamo fare bene, esprimere una buona pallavolo e ottenere il massimo dei punti possibili. Non sarà facile, ma abbiamo avuto tempo e vogliamo giocare due grandi partite ».

Lorenzo Sperotto (Rinascita Lagonegro)- « Arriviamo a questa partita dopo la vittoria importante contro Ravenna e due settimane di lavoro continuo che ci sono servite tanto. La sosta in campionato è stata utile innanzitutto per recuperare la miglior condizione fisica e smaltire qualche acciacco: ne avevamo bisogno dopo un periodo molto intenso. In questi giorni abbiamo lavorato con grande attenzione in vista del rush finale di marzo, che sarà decisivo e ci metterà davanti a sette partite in un mese. Si parte subito con una trasferta difficile come quella di Catania. All’andata abbiamo visto il loro valore e sappiamo che in casa sanno esprimersi ad alto livello. In settimana ci siamo concentrati sul migliorare alcuni aspetti del nostro gioco e allo stesso tempo abbiamo studiato bene l’avversario, cercando di prepararci nel modo più dettagliato possibile. La nostra classifica è molto buona, ma non vogliamo accontentarci: l’obiettivo è continuare a crescere e migliorarci. Sarà una trasferta complicata, ma siamo pienamente concentrati e pronti a dare tutto ».

Virtus Aversa - Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro

L’ottava sfida tra Virtus Aversa e Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro potrebbe apparire una partita anonima, vista la distanza tra i due Club in classifica. In realtà le aspettative di spettacolo sono alte, soprattutto per la tabella di marcia degli ospiti, in arrivo da quattro successi consecutivi nonostante la penultima posizione in classifica. Più serena la situazione dei campani, saldamente in zona Play Off con 34 punti e il quinto posto. Gli ospiti trovano due ex tra i rivali: Fernando Gabriel Garnica e Nicola Tiozzo. Da una parte Alessio Tallone è a 4 punti dai 300 stagionali, tra gli ospiti Lorenzo Magliano è alla gara n. 100 in carriera e Giulio Pinali è a 11 attacchi vincenti dai 300.

PRECEDENTI: 7 (4 successi Virtus Aversa, 3 successi Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)

EX: Fernando Gabriel Garnica a Porto Viro nel 2022/23, 2023/24; Nicola Tiozzo a Porto Viro nel 2023/24

Gianluca Graziosi (Allenatore Virtus Aversa)- « Questi quindici giorni di pausa ci sono serviti tantissimo. Avevamo bisogno di tempo per inserire al meglio Castaneda nel gruppo: si è trovato subito in campo, in un ruolo che non è il suo, e non era semplice. Abbiamo lavorato con calma, sistemando alcuni aspetti del nostro gioco. Ora però si torna all’adrenalina della domenica. Da adesso in poi giochiamo sette partite in ventotto giorni. La regular season si decide in questo periodo, per chi lotta al vertice, per chi punta ai play-off e per chi deve salvarsi. Saranno sette battaglie sportive e dobbiamo raccogliere il più possibile. Il primo traguardo è entrare il prima possibile nei play-off, fare i punti necessari per la tranquillità e poi provare a scalare la classifica. Di fronte ci sarà una Porto Viro in salute. Con Klobucar hanno trovato equilibrio. È una squadra che gioca bene, mentalmente serena, e verrà qui senza nulla da perdere. Sarà una partita tostissima. In casa non dobbiamo lasciare punti. Se vogliamo fare una stagione importante e arrivare ai play-off con una buona classifica, il PalaJacazzi deve essere la nostra arma in più. Il pubblico può fare la differenza ».

Giulio Pinali (Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)- « Aversa è una squadra molto esperta, a partire dal palleggiatore. Possono metterci in difficoltà soprattutto in attacco: per la qualità della distribuzione e per le tante soluzioni offensive che hanno, non sarà semplice trovare punti break. Non credo che l’assenza di Motzo cambi gli equilibri: hanno inserito Benavides che ha già fatto vedere ottime cose. Sicuramente dovremo adattarci alle dimensioni del loro palazzetto, ma anche questo è un fattore relativo. Conterà più di tutto il nostro approccio: possiamo fare risultato se lottiamo su tutti i palloni in ogni set. A livello tecnico, la battuta sarà determinante per tenere il loro alzatore il più possibile lontano dalla rete. La pausa ci ha aiutato a staccare mentalmente e fisicamente, ne avevamo bisogno. Ci ha tolto un po’ di ritmo, ma questo vale anche per gli altri ».

Banca Macerata Fisiomed MC - Gruppo Consoli Sferc Brescia

Al momento a metà classifica, Banca Macerata Fisiomed MC è chiamata a sfatare tra le mura amiche la sua bestia nera sportiva. Nelle Marche arriva Gruppo Consoli Sferc Brescia, squadra che gravita ai piedi del podio e vanta un en-plein di 5 vittorie contro il Club maceratese. Un ex per parte nei roster: Tommaso Fabi e Martin Berger. Tra gli uomini di Romano Giannini record stagionale vicino per Rusi Zhelev, che è a 8 punti dai 200 personali, mentre tra i Tucani, nella possibile gara n. 100 di Pietro Ghirardi nelle stagioni regolari, Oreste Cavuto è a 24 punti dai 300 nella Regular Season 2025/26, mentre Manuele Lucconi è a 3 punti dai 2.000 nelle stagioni regolari e a 12 attacchi vincenti dai 300 stagionali.

PRECEDENTI: 5 (5 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia)

EX: Tommaso Fabi a Brescia Atlantide nel 2016/17; Martin Berger a Macerata nel 2024/25

Graziano Maccarone (Banca Macerata Fisiomed MC)- « Non siamo la squadra che si è vista nelle ultime tre partite, l’abbiamo dimostrato negli incontri precedenti. L’essere troppo fallosi ci ha penalizzato, in un campionato così equilibrato gli errori sono l’ago della bilancia tra una vittoria e una sconfitta. Credo che in questa ultima fase dobbiamo esprimere il gioco di un mese fa con la consapevolezza che a questo bisogna aggiungere la fame. Con Brescia dovrà esserci tanta cazzimma e divertimento. Così facendo, di riflesso, faremo divertire tutti coloro che sostengono questa squadra! ».

Martin Berger (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Per me personalmente sarà più che una partita qualsiasi, anche se il sestetto marchigiano conta su due soli miei ex compagni di squadra, Fall e Gabbanelli. Macerata ha fatto molto bene in questa Regular Season, benché arrivi da un momento non felice che non ne rispecchia le potenzialità, ma anche noi ci stiamo allenando al massimo in questo periodo, sia fisicamente che sotto il profilo tattico. Abbiamo bisogno di raccogliere più punti possibili per agganciare la migliore posizione in vista dei play-off, che ancora non sono scontati. Andiamo nelle Marche per provare a vincere con la giusta mentalità. Pensiamo un match alla volta fuori dal campo e un punto alla volta quando siamo in partita. Solo così possiamo tenere la concentrazione che serve per chiudere le gare in nostro favore ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 7ª GIORNATA DI RITORNO-

Sabato 28 febbraio 2026, ore 20.00

Tinet Prata di Pordenone – Abba Pineto Arbitri: Gaetano Antonio, Grossi Dario

Domenica 1 marzo 2026, ore 16.00

Essence Hotels Fano – Campi Reali Cantù Arbitri: Cruccolini Beatrice, Scotti Paolo

Domenica 1 marzo 2026, ore 16.00

Consar Ravenna – Romeo Sorrento Arbitri: Mazzarà Antonio, Selmi Matteo

Domenica 1 marzo 2026, ore 17.00

Emma Villas Codyeco Lupi Siena – Prisma La Cascina Taranto Arbitri: Marconi Michele, Lentini Gianmarco

Domenica 1 marzo 2026, ore 18.00

Sviluppo Sud Catania – Rinascita Lagonegro Arbitri: Russo Roberto, Nava Stefano

Domenica 1 marzo 2026, ore 18.00

Virtus Aversa – Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro Arbitri: Angelucci Claudia, Chiriatti Stefano

Domenica 1 marzo 2026, ore 18.00

Banca Macerata Fisiomed MC – Gruppo Consoli Sferc Brescia Arbitri: Pernpruner Marco, Jacobacci Sergio

LA CLASSIFICA-

Tinet Prata di Pordenone 47, Abba Pineto 41, Consar Ravenna 38, Gruppo Consoli Sferc Brescia 36, Virtus Aversa 34, Rinascita Lagonegro 32, Banca Macerata Fisiomed MC 24, Romeo Sorrento 24, Sviluppo Sud Catania 23, Prisma La Cascina Taranto 23, Emma Villas Codyeco Lupi Siena 23, Essence Hotels Fano 22, Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro 22, Campi Reali Cantù 10.