Pineto premiata in Comune per la Coppa Italia

PINETO (TERAMO) - Un’occasione speciale per un trofeo che resterà nella storia: questa mattina il Comune di Pineto ha aperto le porte di Villa Filiani all’ ABBA Pineto per la cerimonia di premiazione dopo la conquista, lo scorso 22 febbraio sul campo della Tinet Prata di Pordenone, della Del Monte® Coppa Italia Serie A2. Alla presenza delle Istituzioni del territorio, il Presidente Guido Abbondanza, la dirigenza dell’ABBA Pineto Volley e il roster al completo guidato dal tecnico Simone Di Tommaso hanno così celebrato ancora una volta un momento destinato ad entrare negli annali dello sport abruzzese e di una comunità, quella della città di Pineto, che da sempre vibra di passione per lo sport della pallavolo.

A fare gli onori di casa, a Villa Filiani, il Sindaco del Comune di Pineto Alberto Dell’Orletta e l’Assessora comunale allo Sport Camilla Scianitti. Per le Istituzioni del territorio sono intervenuti il Prefetto di Teramo, Fabrizio Stelo, e il Questore di Teramo, Pasquale Sorgonà. Presente inoltre il Presidente FIPAV Abruzzo Mattia Di Gregorio.

Le parole del Presidente Guido Abbondanza-

«Desidero in primo luogo rivolgere il mio ringraziamento al Comune di Pineto, al Sindaco, per avere voluto omaggiare la nostra realtà in questo evento così speciale. Grazie alle istituzioni del territorio, al Prefetto Stelo, al Questore Sorgonà che ringrazio non solo per la loro vicinanza istituzionale, ma anche perché so – e questo mi rende orgoglioso – essere divenuti tifosi della nostra realtà e appassionati di volley, a dimostrazione dell’attrattività di ciò che abbiamo costruito. Grazie alla squadra, al tecnico Simone Di Tommaso, al DS Massimo Forese che, ciascuno attraverso il proprio operato, hanno reso possibile raggiungere un traguardo così prestigioso, tutt’altro che scontato e dai connotati legati con forza al territorio. A questo proposito voglio rimarcare l’abruzzesità di questo progetto: dalla dirigenza al Direttore Sportivo, tutti di Pineto; dal tecnico Di Tommaso, pescarese, fino al capitano Di Silvestre originario di Montesilvano; e poi ancora il palleggiatore Catone, ruolo-chiave e anche lui pinetese, sono tutti segni distintivi di un progetto che affonda le sue radici in questa terra e che, attraverso una sapiente unione coi grandi campioni che completano questa squadra, ha dato vita da una miscela vincente. Un successo tutt’altro che scontato, dicevo, che arriva tre anni dopo la conquista della Coppa Italia di Serie A3: ritengo questa un’impresa, prima di tutto a livello societario, di cui ci renderemo conto nel tempo. Oggi celebriamo un trofeo che ci rende orgogliosi, felici, ma il cui valore viene accresciuto dal fatto che arriva, come dicevo, solo tre anni dopo quelli raggiunti in A3 e peraltro in una categoria superiore. Questo non è scontato, è tutt’altro che semplice e credo sia doveroso rimarcarlo per sottolineare la bontà del lavoro che questa società svolge anno dopo anno».