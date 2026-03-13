La Tinet cerca riscatto a Brescia

ROMA -A quattro giornate dal termine della Regular Season 2025/26 di Serie A2 Credem Banca, ogni vittoria assume un peso specifico più importante. Alla vigilia del 10° turno di ritorno, in programma sabato 14 e domenica 15 marzo 2026, la pallavolo conferma lo status di sport dove nulla è scontato. Solo poche settimane fa Prata di Pordenone sembrava destinata a vincere la prima fase; ora ha appena due punti di vantaggio nei confronti di Pineto. Succede anche che nel giro di tre giorni una squadra come Catania riesca a perdere in casa contro l’ultima in classifica e poi a vincere 3-1 sul campo della capolista Prata, che domenica giocherà un big match in trasferta a Brescia.

In programma i primi due incontri nella giornata di sabato. Spareggio importante alle 17.00 nella parte bassa della classifica per Prisma La Cascina Taranto e Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro, appaiate a 28 punti. Obiettivo tre punti chiave per Abba Pineto, che si è portata a -2 dalla testa della classifica, opposta a Campi Reali Cantù, già retrocessa dopo 13 anni di Serie A2. Domenica gli altri faccia a faccia. Emma Villas Codyeco Lupi Siena, scivolata in penultima posizione, alle 17.00 se la vede contro Rinascita Lagonegro, sesta. Alle 17.30 scocca l’ora del big match che potrebbe riscrivere la stagione regolare, in campo la terza e la prima forza della graduatoria, ovvero Gruppo Consoli Sferc Brescia e Tinet Prata di Pordenone. La due giorni in calendario termina con le tre sfide delle 18.00. Forte del fattore campo Romeo Sorrento cerca il salto per entrare in zona Play Off, mentre Essence Hotels Fano, dodicesima, ha il compito di muovere la classifica e tenere Siena alle spalle. Dopo il successo sul campo della leader del torneo, Sviluppo Sud Catania vuole ripetersi in casa contro Consar Ravenna, che si presenta in Sicilia per prendere punti e migliorare il suo quarto posto. Interessante anche il confronto tra Banca Macerata Fisiomed MC e Virtus Aversa, con i marchigiani che si sono affacciati in zona Play Off e vogliono consolidarsi, mentre la formazione campana al momento è quinta senza rischi. Tutte le gare sono visibili gratuitamente su DAZN.

TUTTE LE SFIDE-

Prisma La Cascina Taranto - Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro

Dopo due tentativi a vuoto, Prisma La Cascina Taranto vuole superare Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro nel terzo faccia a faccia assoluto dopo quelli di Coppa e campionato. Gli ionici vengono dal netto stop a Macerata e sono decimi a 28 punti in coabitazione con i rivali veneti, alla seconda trasferta di fila dopo il blitz in tre set a Fano. L’unico ex della gara è Marco Pierotti (1 ace ai 200 in carriera e 2 ace ai 200 in Serie A2), nel 2022/23 tesserato con Porto Viro. Tra gli ospiti Giulio Pinali è a 13 punti dai 400 stagionali.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)

EX: Marco Pierotti a Porto Viro nel 2022/23

Davide Luzzi (Prisma La Cascina Taranto)- « Dobbiamo assolutamente cancellare la partita a Macerata in cui non siamo mai riusciti a imporci e abbiamo subito il gioco dei padroni di casa. Siamo consapevoli e pronti a ritrovare il nostro gioco e ritmo di fronte ai nostri tifosi. Siamo tornati subito in palestra con il giusto piglio per affrontare una squadra che è in fase positiva, per cercare di interrompere la loro striscia e fare più punti possibili da qui alla fine della stagione ».

Matteo Sperandio (Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro)- « È una trasferta difficile, sia per la distanza da percorrere, sia per il palazzetto in cui andremo a giocare, un fortino in cui Taranto ha costruito buona parte della sua classifica. Incontreremo un avversario molto diverso, praticamente nuovo rispetto all’andata. Ci aspetta una partita tosta: sarà vitale mantenere alta l’efficienza in cambio palla per portare la gara sui nostri binari e poi giocarci le nostre carte in fase break, con battuta e muro-difesa. Stiamo affrontando il mese decisivo della stagione con lo spirito giusto. Nella prima parte del campionato siamo sempre stati nelle ultime posizioni, ci siamo abituati a navigare in queste acque e a sopportare la pressione che ne deriva. Invece che farci schiacciare, siamo stati bravi a trasformarla in energia positiva ».

Abba Pineto - Campi Reali Cantù

Sesta sfida tra Abba Pineto e Campi Reali Cantù, con gli abruzzesi che sono riusciti a imporsi solo nel match di andata della Regular Season in corso: decisivo un 3-1 esterno. La squadra di casa è seconda a 2 punti dalla vetta dopo il tie-break vincente a Lagonegro, mentre Cantù ha già salutato la categoria dopo 13 anni di permanenza cedendo in casa contro Sorrento nell’ultimo turno. L’unico ex nei roster è Antonino Suraci. Da una parte Paolo Di Silvestre è a 8 attacchi vincenti dai 300 stagionali, Matheus Krauchuk Esquivel è a 8 punti dai 1.000 nelle stagioni regolari e Stefano Trillini è a 19 punti dai 1.000 in A2. Nel team lombardo Gaetano Penna è a 36 punti dai 400 stagionali.

PRECEDENTI: 5 (1 successo Abba Pineto, 4 successi Campi Reali Cantù)

EX: Antonino Suraci a Cantù nel 2017/18, 2018/19, 2019/20

Paolo Luigi Di Silvestre (Abba Pineto)- « È una settimana importante, nella quale abbiamo celebrato la vittoria della Coppa Italia a Villa Filiani con le istituzioni e con il nostro pubblico, ma anche perché ora ci aspetta questa sfida contro Cantù. Vincerla ci permetterebbe di stare lì al comando. Cantù è una squadra da non sottovalutare e che ha offerto prestazioni importanti in questa stagione. La classifica li vede all'ultimo posto, è vero, ma hanno dei giocatori di qualità e non smetteranno di lottare fino alla fine. Verranno a Pineto per darci del filo da torcere. Noi dovremo essere focalizzati, concentrati sul nostro obiettivo e sulla volontà di portare a casa la vittoria ».

Gioele Adeola Taiwo (Campi Reali Cantù)-« Sabato affronteremo una tra le squadre più in forma di questo campionato, se non la più forte in questo periodo. Ci metteranno sotto pressione sin dall’inizio, specialmente in battuta, in quanto è un fondamentale in cui sono superiori a noi. Dovremo essere precisi ed attenti ad ogni punto del set se vogliamo portare a casa qualche punto ».

Emma Villas Codyeco Lupi Siena - Rinascita Lagonegro

Sfida delicata per Emma Villas Codyeco Lupi Siena in casa contro Rinascita Lagonegro. Il sodalizio toscano ha perso gli ultimi due incontri con i lucani dopo sei vittorie nei precedenti. Il penultimo posto preoccupa i padroni di casa. Anche gli ospiti, sesti con tre rivali a -3, devono tenere alta la guardia. I Lupi vengono dallo stop in quattro set a Ravenna, la Rinascita non ha saputo chiudere il tie-break casalingo contro Pineto. Un ex per squadra nei roster: Roberto Mastrangelo e Giacomo Raffaelli (5 punti ai 300 stagionali). Da una parte Luigi Randazzo è a 2 punti dai 400 nella Regular Season 2025/26 e a 2 muri dai 200 in carriera, dall’altra Diego Cantagalli è a 19 punti dai 400 nella Regular Season 2025/26.

PRECEDENTI: 8 (6 successi Emma Villas Codyeco Lupi Siena, 2 successi Rinascita Lagonegro)

EX: Roberto Mastrangelo a Lagonegro nel 2022/23, 2023/24; Giacomo Raffaelli a Siena nel 2015/16, 2022/23

Alessandro Pagliai (Allenatore Emma Villas Codyeco Lupi Siena)- « Da Ravenna salvo la voglia della squadra di provare a fare punti; contro Lagonegro sarà invece un'altra partita difficile, stanno facendo molto bene e hanno trovato un equilibrio di squadra che sta funzionando. Noi dobbiamo continuare a lavorare e cercare, partita dopo partita, di portare a casa più punti possibili perché ne abbiamo veramente bisogno. Contro Lagonegro dobbiamo contare sul fattore campo, sul nostro pubblico, per provare a portare via dei punti importanti e pesanti ».

Lorenzo Sperotto (Rinascita Lagonegro)- « Domenica a Siena inizia l’ultimo mini-ciclo della Regular Season e vogliamo partire nel modo giusto. Nell’ultima settimana abbiamo raccolto poco in termini di punti, ma le prestazioni ci sono state e la squadra ha dimostrato di meritare la posizione che occupa in classifica. Siena è una squadra che lotta per salvarsi e giocherà con grande intensità, quasi alla "morte", quindi ci aspettiamo una partita dura, di quelle in cui ogni pallone pesa. Da parte nostra c’è voglia di riscattare gli ultimi passi falsi e muovere la classifica. In palestra stiamo lavorando bene, con convinzione, e sappiamo di avere tutte le carte in regola per fare una grande partita e provare a uscire da Siena con dei punti ».

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Tinet Prata di Pordenone

Decimo atto delle sfide tra Gruppo Consoli Sferc Brescia e Tinet Prata di Pordenone, big match di vertice con precedenti favorevoli ai friulani (6 vittorie a 3). La formazione di casa, corsara in tre set ad Aversa nell’ultimo turno, è terza a -4 dalla vetta e a -2 dal secondo posto, mentre la Tinet viene dalla sconfitta a Porto Viro e dallo stop interno con Catania. Un rallentamento che ha riaperto la corsa alla vetta. Prata deve fare i conti con l’ex Manuele Lucconi (14 attacchi vincenti ai 300 nella Regular Season 2025/26) e un campo ostico. Da una parte Oreste Cavuto è a 7 attacchi vincenti ai 300 stagionali e a 2 attacchi vincenti dai 1.500 in A2. Dall’altra, in stagione, Kristian Gamba è a 38 punti dai 400 e a 3 attacchi vincenti dai 300.

PRECEDENTI: 9 (3 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia, 6 successi Tinet Prata di Pordenone)

EX: Manuele Lucconi a Prata nel 2023/24

Oreste Cavuto (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Quella con la Tinet sarà come tutte le partite di quest’anno: molto dura. Mancano quattro gare al termine della stagione e possiamo confermare che il livello agonistico di questa A2 è davvero alto. Domenica incontriamo la capolista, ossia la squadra che fino a questo momento ha mostrato più costanza durante il campionato: per noi sarà un bel banco di prova per capire la nostra condizione rispetto alla semifinale di Coppa Italia. Veniamo da un momento positivo e vogliamo continuare a scalare la classifica in vista dei play-off ».

Nicolò Katalan (Tinet Prata di Pordenone)- « Veniamo da una settimana difficile in termini di risultati e ci rendiamo conto che di fronte abbiamo un periodo molto intenso. Ci ritroviamo come lo scorso anno a combattere per la prima posizione e vogliamo tornare ad esprimerci al meglio possibile. Nella stagione ci stanno i momenti di difficoltà e bisogna avere la forza per uscirne anche perché poi arrivano i Play Off ed è in quel momento che dobbiamo farci trovare pronti. Brescia ha un buon servizio e noi dovremo cercare di ristabilire le nostre sicurezze nella fase cambio-palla perché dobbiamo ricordarci che abbiamo dimostrato tutto l'anno di saperla fare molto bene. Li troveremo in forma perché vengono da una striscia di risultati importanti, ma noi andremo lì con un solo obiettivo, quello di fare il risultato ».

Romeo Sorrento - Essence Hotels Fano

Dopo il successo esterno in tre set all’andata, Romeo Sorrento vuole ripetersi in casa contro Essence Hotels Fano, squadra incrociata tre volte con un bilancio di due vittorie a una. I campani vengono dal 3-1 esterno centrato a Cantù e lottano nel terzetto a 30 punti per mettere la testa avanti ed entrare in zona Play Off, mentre gli ospiti devono reagire dopo il netto stop in casa contro Porto Viro, anche perché hanno una sola lunghezza di vantaggio sul penultimo posto. L’unico ex del match è Stefano Patriarca (2 muri vincenti ai 600 nelle stagioni regolari). Andrea Baldi è a 27 attacchi stagionali dai 300 e Leonardo Ferrato è a 2 muri dai 200 in carriera. Tra gli ospiti, in carriera, Fabio Ricci è a 3 punti dai 1.000, Pietro Merlo a 9 attacchi vincenti dai 1.000.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Romeo Sorrento, 1 successo Essence Hotels Fano)

EX: Stefano Patriarca a Fano nel 2022/23

Nicola Esposito (Allenatore Romeo Sorrento)- « Domenica ci attende una sfida importantissima da giocare in casa per dare continuità alle belle prestazioni contro Aversa e Cantù. Fano sicuramente sarà affamata di punti essendo in piena bagarre insieme a noi e a tante altre squadre per salvarsi. Dobbiamo essere bravi e dare continuità al nostro cambio palla e cercare di mettere pressione al servizio. Mi aspetto sicuramente una battaglia dove a fare la differenza saranno i dettagli ».

Maksym Tonkonoh (Essence Hotels Fano)- « E’ chiaro che la trasferta di Sorrento presenta delle difficoltà, abbiamo cercato in settimana di lavorare al meglio sulle cose non fatte bene contro Porto Viro, con l’obiettivo di ritrovare le forze per fare un buon risultato in terra campana. Dobbiamo assolutamente rimboccarci le maniche e lavorare su quelle situazioni non sviluppate bene contro Porto Viro, a cominciare dalla battuta ».

Sviluppo Sud Catania - Consar Ravenna

Reduce dalla vittoria sul campo della capolista, Sviluppo Sud Catania è salita a 30 punti insieme a Macerata e Sorrento, con sei lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Ora vuole spezzare un tabù, visto che gli etnei non hanno mai battuto Consar Ravenna nei tre precedenti. La formazione romagnola, quarta e a caccia del podio dopo il 3-1 su Siena, si presenta per fare risultato. Un ex per parte nei roster: Jan Feri e Filippo Bartolucci. Da una parte Luka Basic è a 19 attacchi vincenti dai 1.000 nelle stagioni regolari, dall’altra Samuil Valchinov è 21 punti dai 300 nella Regular Season 2025/26.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Consar Ravenna)

EX: Jan Feri a Ravenna nel 2023/24, 2024/25; Filippo Bartolucci a Acicastello nel 2024/25

Paolo Montagnani (Allenatore Sviluppo Sud Catania)- « Sicuramente la partita di Pordenone è stata importantissima e ci ha dato una forte accelerata verso i nostri obiettivi. Sono tre punti forse anche insperati, ma in questo campionato lo abbiamo sempre detto: ogni partita ha una storia diversa. Il lavoro però non è finito e non cambia assolutamente nulla. Dobbiamo continuare a lavorare sia per prepararci al meglio ai Play Off sia per restare al sicuro dalle posizioni più pericolose della classifica. Per questo motivo in questi giorni abbiamo spinto molto i ragazzi negli allenamenti prima del doppio turno infrasettimanale, chiedendo ancora più concentrazione e ancora più fame di migliorarsi. Solo mantenendo una buona qualità di pallavolo possiamo pensare di giocarci la vittoria prima contro Ravenna e poi, tre giorni dopo, contro Aversa. La strada è ancora lunga: serve massima concentrazione, perché il lavoro non è finito e abbiamo ancora margini di crescita ».

Samuil Ivanov Valchinov (Consar Ravenna)- « Siamo molto contenti di avere raggiunto già i Play Off con quattro giornate d'anticipo ma questo non ci deve frenare. Queste ultime gare devono servirci per chiudere nella migliore posizione di classifica. Stiamo giocando bene, abbiamo ritrovato energia e continuità e siamo pronti per affrontare la trasferta di Catania, dove ci attende un avversario ostico, in salute, che sta lottando per entrare nei Play Off e farà di tutto per imporsi. Per noi sarà importante esprimersi al meglio e al massimo livello per avere chances di portare a casa un risultato positivo ».

Banca Macerata Fisiomed MC - Virtus Aversa

Vittoriosa in tre set contro Taranto domenica scorsa, Banca Macerata Fisiomed MC si è affacciata in zona Play Off, ma la classifica è corta e quattro turni vanno gestiti con attenzione. Nelle Marche arriva una squadra di alto profilo come Virtus Aversa, ferma in quinta posizione dopo lo stop interno contro Brescia. I campani hanno vinto 3 dei 4 scontri diretti con i maceratesi. L’unico ex nei roster è Ionut Ambrose, lo scorso anno a Macerata. Da una parte Denis Karyagin è a 11 punti dai 400 stagionali e Marco Novello è a 23 punti dai 2.000 in carriera, dall’altra Nicola Tiozzo è a 7 punti dai 300 stagionali e Alessio Tallone è a 15 attacchi vincenti dai 300 stagionali.

PRECEDENTI: 4 (1 successo Banca Macerata Fisiomed MC, 3 successi Virtus Aversa)

EX: Ionut Ambrose a Aversa nel 2024/25

Diego Dolcini (Banca Macerata Fisiomed MC)- « Contro Taranto abbiamo fatto una partita solida, dall'inizio alla fine. Siamo stati bravi e concentrati sin dall'inizio, sapendo anche dell'importanza dell'incontro. Per vincere è stata fondamentale la costanza che abbiamo avuto e soprattutto la grinta dimostrata domenica. Credo che per fare bene con Aversa sia nello stesso modo importante affrontare l'avversario con grinta e consapevolezza. Per quanto riguarda la classifica, sappiamo che marzo sarà un mese ricco di battaglie e di emozioni, lavoriamo settimana dopo settimana per raggiungere il nostro miglior obiettivo possibile ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 10ª GIORNATA DI RITORNO –

Sabato 14 marzo 2026, ore 17.00

Prisma La Cascina Taranto – Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro Arbitri: Scotti Paolo, Di Bari Pierpaolo

Sabato 14 marzo 2026, ore 20.00

Abba Pineto – Campi Reali Cantù Arbitri: Colucci Marco, Angelucci Claudia

Domenica 15 marzo 2026, ore 17.00

Emma Villas Codyeco Lupi Siena – Rinascita Lagonegro Arbitri: Marigliano Antonio Giovanni, Venturi Giuliano

Domenica 15 marzo 2026, ore 17.30

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Vecchione Rosario, Russo Roberto

Domenica 15 marzo 2026, ore 18.00

Romeo Sorrento – Essence Hotels Fano Arbitri: Jacobacci Sergio, Grossi Dario

Domenica 15 marzo 2026, ore 18.00

Sviluppo Sud Catania – Consar Ravenna Arbitri: Manzoni Barbara, Gaetano Antonio

Domenica 15 marzo 2026, ore 18.00

Banca Macerata Fisiomed MC – Virtus Aversa Arbitri: Cecconato Luca, Cruccolini Beatrice

LA CLASSIFICA-

Tinet Prata di Pordenone 49, Abba Pineto 47, Gruppo Consoli Sferc Brescia 45, Consar Ravenna 44, Virtus Aversa 37, Rinascita Lagonegro 33, Banca Macerata Fisiomed MC 30, Sviluppo Sud Catania 30, Romeo Sorrento 30, Prisma La Cascina Taranto 28, Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro 28, Essence Hotels Fano 25, Emma Villas Codyeco Lupi Siena 24, Campi Reali Cantù 12.